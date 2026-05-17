Kính dâng Bác Hồ tiếng hát quê hương

Các đại biểu cùng nghệ sĩ, diễn viên tại chương trình giao lưu nghệ thuật

mang chủ đề “Lời ca dâng Bác”.

Tham dự chương trình có TS. Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; TS. Tạ Quang Ngọc - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản; TS. Hoàng Xuân Lương, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái - Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; TS. Hoàng Nghĩa Mai - nguyên Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; TS, nhà văn Dương Thanh Biểu - nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Cùng tham dự chương trình có ông Nguyễn Quốc Việt - nguyên Giám đốc Truyền hình cáp Việt Nam; ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng - Chủ tịch Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh; bà Nguyễn Thị Thành - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội, cùng nhiều tướng lĩnh, văn nghệ sĩ, doanh nhân, đại biểu Hội đồng hương Nghệ An, Tập đoàn TH, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Vinh và hơn 350 người con xứ Nghệ đang sinh sống, học tập và công tác tại Hà Nội.

Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái - Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phát biểu tại chương trình

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi toàn dân tộc cùng nhìn lại những dấu mốc lớn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 115 năm ngày Bác rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước; 85 năm ngày Người trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh được Quốc hội khóa I tín nhiệm bầu giữ cương vị người đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946 - 2026)… Những dấu son chói lọi ấy mãi mãi khắc ghi công lao trời biển của vị lãnh tụ kính yêu đối với non sông, đất nước.

Trước khi diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật, TS. Hoàng Xuân Lương - nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội cùng đông đảo người con xa quê Xứ nghệ đang học tập và làm việc tại Hà nội đã thành kính dâng hương kính lễ Bác Hồ tại Nhà 67.

Không gian tĩnh mịch bao trùm lấy đoàn đại biểu khi bước chân vào Nhà 67 - nơi Bác trút hơi thở cuối cùng. Trong mùi trầm hương bảng lảng, mỗi nén tâm hương được thắp lên là một lời hứa, một niềm xúc động nghẹn ngào trước sự giản dị đến thanh cao của Người. Đứng tại đây, dường như khoảng cách của hơn nửa thế kỷ tan biến, chỉ còn lại tình yêu bao la và sự dẫn dắt tinh thần của một nhân cách lớn. Đoàn đại biểu thành kính dâng hương trước ban thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với thân phụ, thân mẫu của Bác Hồ.

Các đại biểu tham gia Đoàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

tại Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Chương trình nghệ thuật diễn ra khi tiếng nhạc vang lên trong không gian thiêng liêng của Bảo tàng Hồ Chí Minh, hơn 300 khách mời như cùng lắng lại trong niềm thành kính và biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu.

Mở đầu chương trình là tiếng hát trong trẻo của các em thiếu niên, nhi đồng qua ca khúc “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, chạm đến những rung cảm sâu xa trong lòng người tham dự. Tiếp đó, giọng ca sâu lắng của NSND. Hồng Năm với các nhạc phẩm “Từ làng sen”, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” đã đưa khán giả trở về với bến nước, gốc đa, với hồn quê xứ Nghệ mặn mòi gió Lào cát trắng.

Các tiết mục biểu diễn tại chương trình giao lưu nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật không chỉ đơn thuần là những tiết mục biểu diễn, mà còn là hành trình trở về với ký ức lịch sử, với cội nguồn dân tộc. Những dấu mốc thiêng liêng trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác được Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội nhắc lại trong bài phát biểu đầy tâm huyết, khơi dậy niềm tự hào về ý chí kiên cường của con người Việt Nam.

Đặc biệt xúc động là khi những làn điệu dân ca Ví, Giặm - di sản văn hóa quý báu của quê hương Nghệ Tĩnh vang lên giữa lòng Thủ đô. Những câu hát mộc mạc, đằm thắm như kết nối những người con xa quê bằng tình yêu quê hương và lòng kính yêu Bác Hồ.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Bà Nguyễn Thị Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến những giọt nước mắt và những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả. Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thành chia sẻ: “Giữa lòng Hà Nội ngàn năm văn hiến, chúng ta vừa được lắng nghe những làn điệu dân ca Ví, Giặm ngọt ngào, sâu lắng, thấm đẫm nghĩa tình quê hương trong dịp sinh nhật Bác. Mỗi lời ca, tiếng hát đều chất chứa niềm xúc động, tự hào và lòng thành kính thiêng liêng đối với Người. Hình bóng của Bác và hình bóng quê hương xứ Nghệ như hiện hữu trong từng giai điệu, để lại những cảm xúc sâu lắng và khó quên trong lòng mỗi người”.

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thành nhắc lại hoạt động đầy ý nghĩa diễn ra ngày 30/4 vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh, khi Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Vinh phối hợp cùng Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh và Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời ra mắt Văn phòng đại diện Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Vinh tại TP. Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Thành - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Lời ca dâng Bác” khép lại trong không khí tràn đầy niềm tin, phấn khởi khi toàn thể hội trường cùng đứng dậy hòa chung ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Những bó hoa tươi thắm được trao tới các nghệ sĩ không chỉ là sự ghi nhận tài năng, mà còn là lời tri ân dành tặng những người đang gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Thay mặt Ban Tổ chức và Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới NSND. Hồng Năm; các nghệ sĩ Hoài Thu, Thu Nga, Tuấn Thành, Hồng Thoan, Thanh Biểu; tập thể diễn viên Nhà văn hóa Âu Cơ cùng các thành viên Câu lạc bộ đã góp phần làm nên thành công của chương trình.

Rời Bảo tàng Hồ Chí Minh, trong lòng mỗi người vẫn ngân vang những giai điệu ân tình và niềm xúc động khó quên. Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một sự kiện giàu ý nghĩa lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc đối với mỗi người con xứ Nghệ luôn nỗ lực học tập, phấn đấu vươn lên và cống hiến cho quê hương, đất nước, xứng đáng với tình yêu thương bao la mà Bác Hồ đã dành cho dân tộc./.