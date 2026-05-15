Theo Ban tổ chức cuộc thi You Can 14, đêm chung kết không chỉ là sân khấu của những màn tranh tài gay cấn để tìm ra người chiến thắng, mà còn là nơi khán giả sẽ được trực tiếp chứng kiến những phần thể hiện bùng nổ, những lập luận sắc bén cùng hành trình trưởng thành đầy ấn tượng của các thí sinh. Mỗi phần thể hiện sẽ mang đến một màu sắc riêng, mang theo tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngừng bứt phá.

Không chỉ đánh dấu giai đoạn then chốt của cuộc thi, đêm chung kết You Can 14 còn mở ra cơ hội để khán giả lắng nghe những chia sẻ chuyên môn giá trị, đồng thời cảm nhận rõ tinh thần bản lĩnh và sáng tạo của các thí sinh trên hành trình bứt phá chính mình.

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự Chung kết You Can 14.

Ban tổ chức cho biết, khi tham gia đêm Chung kết cuộc thi You Can 14, các bạn sẽ được đón xem những màn tranh tài đầy gay cấn đến từ Top 10 thí sinh xuất sắc nhất; gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ hữu ích từ Ban giám khảo chất lượng, giúp bạn nhận diện những khó khăn của bản thân trong việc chuẩn bị cho mục tiêu nghề nghiệp.

Cùng với đó, sẽ được bổ sung kiến thức chuyên môn về giải case thông qua phần trình bày của top 10; nhận 2 huy hiệu hội nhập trên Cổng sự kiện đối với sinh viên Học viện Tài chính.

Đêm chung kết You Can 14 đang đến rất gần với những màn tranh tài bùng nổ và khoảnh khắc đáng mong chờ nhất của mùa thi. Hãy nhanh tay đăng ký ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội hòa mình vào bầu không khí đầy cảm xúc và đồng hành cùng Top 10 trên hành trình chinh phục ngôi vị quán quân./.