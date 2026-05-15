Xã hội

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết You Can 14

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
13:21 | 15/05/2026
(TBTCO) - Sau hành trình đầy bứt phá với những vòng thi gay cấn và nhiều dấu ấn đáng nhớ, You Can 14 đã tiến đến chặng cuối cùng. 10 gương mặt xuất sắc nhất sẽ chính thức góp mặt tại đêm chung kết để chinh phục ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
aa
Cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực You Can 14 chính thức mở đơn đăng ký

Theo Ban tổ chức cuộc thi You Can 14, đêm chung kết không chỉ là sân khấu của những màn tranh tài gay cấn để tìm ra người chiến thắng, mà còn là nơi khán giả sẽ được trực tiếp chứng kiến những phần thể hiện bùng nổ, những lập luận sắc bén cùng hành trình trưởng thành đầy ấn tượng của các thí sinh. Mỗi phần thể hiện sẽ mang đến một màu sắc riêng, mang theo tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngừng bứt phá.

Không chỉ đánh dấu giai đoạn then chốt của cuộc thi, đêm chung kết You Can 14 còn mở ra cơ hội để khán giả lắng nghe những chia sẻ chuyên môn giá trị, đồng thời cảm nhận rõ tinh thần bản lĩnh và sáng tạo của các thí sinh trên hành trình bứt phá chính mình.

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết You Can 14
Chính thức mở đơn đăng ký tham dự Chung kết You Can 14.

Ban tổ chức cho biết, khi tham gia đêm Chung kết cuộc thi You Can 14, các bạn sẽ được đón xem những màn tranh tài đầy gay cấn đến từ Top 10 thí sinh xuất sắc nhất; gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ hữu ích từ Ban giám khảo chất lượng, giúp bạn nhận diện những khó khăn của bản thân trong việc chuẩn bị cho mục tiêu nghề nghiệp.

Cùng với đó, sẽ được bổ sung kiến thức chuyên môn về giải case thông qua phần trình bày của top 10; nhận 2 huy hiệu hội nhập trên Cổng sự kiện đối với sinh viên Học viện Tài chính.

Đêm chung kết You Can 14 đang đến rất gần với những màn tranh tài bùng nổ và khoảnh khắc đáng mong chờ nhất của mùa thi. Hãy nhanh tay đăng ký ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội hòa mình vào bầu không khí đầy cảm xúc và đồng hành cùng Top 10 trên hành trình chinh phục ngôi vị quán quân./.

Đêm chung kết You Can 14 diễn ra vào 18h00 ngày 16/5/2026.

Địa điểm: Hội trường 700, Học viện Tài chính (cơ sở 58 Lê Văn Hiến).

Đăng ký ngay trên cổng sự kiện: https://sukien.hvtc.edu.vn/su-kien/chung-ket-cuoc-thi-you-can-14-lead-the-change-pioneers-of-tomorrow

Đăng ký với người thân thí sinh và sinh viên ngoài Học viện: https://forms.gle/AjyDrpp88QyeiCu88

Hạn chót đăng ký: 12h00 ngày 16/5/2026.
Văn Nam
Từ khóa:
You Can 14 Chung kết You Can Đơn đăng ký tham dự Top 10 gương mặt Hành trình bứt phá Màn tranh tài học viện tài chính

Bài liên quan

Học viện Tài chính khai mạc Ngày sách sinh viên năm 2026

Học viện Tài chính khai mạc Ngày sách sinh viên năm 2026

Cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực You Can 14 chính thức mở đơn đăng ký

Cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực You Can 14 chính thức mở đơn đăng ký

Đăng ký cuộc thi Auditing and Accounting Challenge - khai phá lõi giá trị, thử thách tư duy nghề nghiệp

Đăng ký cuộc thi Auditing and Accounting Challenge - khai phá lõi giá trị, thử thách tư duy nghề nghiệp

Dành cho bạn

Minh bạch trở thành trọng tâm của thị trường trái phiếu

Minh bạch trở thành trọng tâm của thị trường trái phiếu

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn: Đồng hành cùng địa phương tăng tốc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn: Đồng hành cùng địa phương tăng tốc

Hoàn thiện quy trình trao đổi thông tin trong quản lý thuế đáp ứng điều ước quốc tế về thuế

Hoàn thiện quy trình trao đổi thông tin trong quản lý thuế đáp ứng điều ước quốc tế về thuế

Fubon Life Việt Nam lần thứ 11 được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2025 - 2026

Fubon Life Việt Nam lần thứ 11 được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2025 - 2026

Khối ngoại bán ròng theo nhịp dịch chuyển dòng vốn toàn cầu

Khối ngoại bán ròng theo nhịp dịch chuyển dòng vốn toàn cầu

Bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được GACC phê duyệt

Bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được GACC phê duyệt

Đọc thêm

Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Việt Nam khẳng định kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Lan tỏa “lối sống xanh”, thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường

Lan tỏa “lối sống xanh”, thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường

(TBTCO) - Không dừng lại ở việc nâng cao nhận thức, cuộc thi toàn quốc “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” được khởi động nhằm thúc đẩy học sinh tiểu học chuyển từ hiểu biết sang hành động, hình thành thói quen sống xanh từ những việc làm nhỏ, thiết thực trong đời sống hàng ngày.
Cần Thơ tiên phong số hóa đánh giá lúa phát thải thấp, xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh”

Cần Thơ tiên phong số hóa đánh giá lúa phát thải thấp, xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh”

(TBTCO) - TP. Cần Thơ là địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long tiên phong ứng dụng công cụ số ViRiCert để “chấm điểm” quy trình canh tác lúa phát thải thấp, tạo nền tảng xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” và cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.
Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2026/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch các-bon trong nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/5/2026.
TH chung tay nâng tầm phúc lợi và sức khỏe người lao động ngành ngân hàng

TH chung tay nâng tầm phúc lợi và sức khỏe người lao động ngành ngân hàng

(TBTCO) - Sáng 13/5, tại Hà Nội, Tập đoàn TH và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, đánh dấu bước đi đột phá trong việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho đội ngũ đoàn viên, người lao động toàn hệ thống ngành ngân hàng.
Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

(TBTCO) - Ngày 13/5, gần 800 học sinh tiêu biểu đại diện cho hơn 2,3 triệu học sinh Thủ đô đã được tuyên dương tại lễ khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2025 - 2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô.
Tăng quyền tự chủ, đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục đại học

Tăng quyền tự chủ, đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục đại học

(TBTCO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về tự chủ, cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian để lấy ý kiến rộng rãi.
Australia tăng hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam giai đoạn 2026 - 2027

Australia tăng hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam giai đoạn 2026 - 2027

(TBTCO) - Chính phủ Australia thể hiện sự cam kết mạnh mẽ và lâu dài với Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, thông qua việc tăng cường hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước

Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước

VDB và hành trình làm “đòn bẩy” cho các dự án trọng điểm quốc gia

VDB và hành trình làm “đòn bẩy” cho các dự án trọng điểm quốc gia

PCI 2025: 5 địa phương dẫn đầu, Bắc Ninh nổi bật “chính quyền kiến tạo”

PCI 2025: 5 địa phương dẫn đầu, Bắc Ninh nổi bật “chính quyền kiến tạo”

Cơ hội thu hút nguồn vốn dài hạn cho dự án PPP qua kênh trái phiếu

Cơ hội thu hút nguồn vốn dài hạn cho dự án PPP qua kênh trái phiếu

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết You Can 14

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết You Can 14

Thuế tỉnh Thanh Hóa chủ động phối hợp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế

Thuế tỉnh Thanh Hóa chủ động phối hợp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế

Doanh nghiệp bảo hiểm tìm động lực tăng trưởng mới

Doanh nghiệp bảo hiểm tìm động lực tăng trưởng mới

Sắp xuất hiện "viên kim cương" tuyệt đỉnh

Sắp xuất hiện "viên kim cương" tuyệt đỉnh

VinFast thúc đẩy chiến lược hậu mãi toàn cầu, mở rộng mạng lưới dịch vụ và đối tác quốc tế

VinFast thúc đẩy chiến lược hậu mãi toàn cầu, mở rộng mạng lưới dịch vụ và đối tác quốc tế

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao