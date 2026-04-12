Xã hội

Cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực You Can 14 chính thức mở đơn đăng ký

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
09:00 | 12/04/2026
(TBTCO) - You Can - cuộc thi tìm kiếm và phát triển nguồn nhân lực tiềm năng, mô phỏng quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp của các doanh nghiệp và tập đoàn lớn dành cho sinh viên trên toàn quốc do Câu lạc bộ Kỹ năng Cuộc sống (Học viện Tài chính) tổ chức đã chính thức quay trở lại, mở ra hành trình mới đầy thử thách và cơ hội.
aa

Theo Ban tổ chức cuộc thi, không chỉ là một sân chơi học thuật, You Can còn là môi trường thực tế giúp thí sinh trải nghiệm trọn vẹn các vòng tuyển dụng như một ứng viên thực thụ, từ hoàn thiện hồ sơ, phỏng vấn đến xử lý tình huống, qua đó rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và tư duy chuyên nghiệp để tự tin chinh phục cánh cửa doanh nghiệp trong tương lai.

Trải qua 13 mùa thi với hàng nghìn thí sinh trên toàn quốc, You Can không còn đơn thuần là một cuộc thi mà đã trở thành bệ phóng cho những cá nhân dám bứt phá và khẳng định bản thân trong môi trường mô phỏng sát với thực tế doanh nghiệp. Mỗi mùa thi là một hành trình tôi luyện bản lĩnh, kỹ năng và tư duy chuyên nghiệp, giúp thí sinh tự tin bước ra khỏi vùng an toàn và tiến gần hơn đến cánh cửa sự nghiệp.

Cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực You Can 14 chính thức mở đơn đăng ký
Cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực You Can 14 chính thức mở đơn đăng ký.

Bước sang năm thứ 14, tiếp nối những thành công ấy, You Can trở lại với một chủ đề mang đậm tinh thần của thời đại mới - nơi đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn xa được thắp sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết với chủ đề Lead the change: Pioneers of tomorrow. Trong một thế giới không ngừng biến động, doanh nghiệp không còn tìm kiếm những người chỉ làm tốt phần việc được giao. Thứ họ cần là những cá nhân có tư duy lãnh đạo, bản lĩnh ra quyết định, khả năng thích nghi và tinh thần tiên phong dẫn dắt sự thay đổi.

➤ Booklet Cuộc thi: http://tiny.cc/BOOKLETYOUCAN14

➤ Link đăng ký: https://forms.gle/LbHyprVqb2qHM3Gv7

➤ Link đăng ký đối với sinh viên Học viện Tài chính: https://sukien.hvtc.edu.vn/su-kien/cuoc-thi-you-can-14-lead-the-change-pioneers-of-tomorrow

➤ Thời gian đăng ký: Từ 21h ngày 10/3/2026 đến 12h ngày 12/4/2026.

You Can 14 được thiết kế như một hành trình mô phỏng chân thực con đường trở thành Management Trainee - từ ứng viên tiềm năng đến người lãnh đạo tương lai, nơi mỗi vòng thi là một bước sàng lọc khắt khe, thử thách tư duy, bản lĩnh và khả năng dẫn đầu.

Ban tổ chức cho biết, You Can 14 quay trở lại với mục tiêu: Tạo ra sân chơi học thuật - kỹ năng chuyên nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận mô hình tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp như: Khơi dậy tinh thần tiên phong, tư duy lãnh đạo và bản lĩnh dám thay đổi của thế hệ sinh viên thời đại mới.

Phát triển toàn diện từ tư duy logic, năng lực chuyên môn đến kỹ năng mềm và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Mang đến cơ hội trải nghiệm môi trường doanh nghiệp, làm việc trực tiếp với các bài toán thực tế từ nhà tài trợ và đối tác.

Tìm kiếm những cá nhân hội tụ đủ tố chất của nguồn nhân lực hiện đại, sẵn sàng trở thành những nhà lãnh đạo tương lai.

Giành giải thưởng giá trị, chứng nhận uy tín và cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, kết nối doanh nghiệp đặc biệt.

Trong hàng nghìn sinh viên, chỉ một số ít dám bước lên, dám chịu trách nhiệm và dám dẫn dắt. You Can 14 không tìm kiếm người hoàn hảo, mà tìm kiếm những người sẵn sàng học hỏi, thích nghi và dẫn đầu sự thay đổi.

Văn Nam
(TBTCO) - UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND triển khai thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn, nhằm bảo đảm việc thực hiện Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
(TBTCO) - Ngày 10/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo khởi động chuỗi đào tạo với chủ đề "Tăng cường năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon tại Việt Nam”.
(TBTCO) - Nhấn mạnh nguyên tắc “tiến độ phải đi liền với chất lượng", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương hoàn thiện dự thảo ba luật quan trọng: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
(TBTCO) - Từ một giải pháp thay thế, xăng sinh học đang dần trở thành một trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững. Nếu được triển khai đúng hướng, đây sẽ là “chìa khóa” giúp Việt Nam vừa đảm bảo tăng trưởng, vừa bảo vệ môi trường trong dài hạn.
(TBTCO) - Ngày 10/4, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE Hà Nội.
(TBTCO) - Dù nắng nóng đến sớm khiến nhu cầu điện tăng mạnh ngay từ cuối tháng 3, Bộ Công thương khẳng định nguồn cung điện năm 2026 vẫn được bảo đảm nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ nguồn, lưới đến điều hành.
(TBTCO) - Gia Lai kiên định phát triển “Du lịch xanh” du lịch gắn với bảo tồn di tích lịch sử và hệ sinh thái rừng; trọng tâm là phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp công nghệ cao và du lịch nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên, trực tiếp tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc Jrai, Bahnar.
(TBTCO) - Ngày 9/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức tọa đàm "Du lịch Việt Nam - Ứng dụng AI để phát triển nhanh và bền vững". Tọa đàm nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) 2026, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp.
