Ngân hàng - Bảo hiểm

Việt Nam và Lào ký kết hợp tác về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2028

Mai Lâm

Mai Lâm

[email protected]
17:45 | 27/05/2026
(TBTCO) - Ngày 27/5, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quốc gia Lào đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2028.
aa

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Hùng Sơn - Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp, BHXH Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì, củng cố và phát triển hợp tác với Cơ quan BHXH Quốc gia Lào trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Thông qua các Biên bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016-2020 và 2022 - 2025, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, hỗ trợ nghiệp vụ, chia sẻ thông tin quản lý và tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn ở nhiều cấp.

Trong giai đoạn 2022 - 2025, đã có 5 đoàn cán bộ của phía Lào sang học tập kinh nghiệm tại Việt Nam và 1 đoàn công tác của BHXH Việt Nam sang Lào chia sẻ về chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH.

Việt Nam và Lào ký kết hợp tác về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2028
Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Giám đốc Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quốc gia Lào ký kết hợp tác về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2028.

Biên bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 được ký kết lần này thể hiện quyết tâm chung của hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước; qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Theo nội dung Biên bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2028, hai bên sẽ tập trung hợp tác trong nhiều lĩnh vực như: xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách BHXH, BHYT; nâng cao năng lực cán bộ; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý đầu tư quỹ và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ BHXH, BHYT.

Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, trong bối cảnh cả Việt Nam và Lào đều đang triển khai sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống an sinh xã hội, việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai cơ quan sẽ có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Những kinh nghiệm của BHXH Việt Nam trong tổ chức bộ máy, quản lý quỹ, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, quản lý khám chữa bệnh BHYT và mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT có thể là những tham khảo hữu ích đối với phía Lào. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, thực tiễn triển khai chính sách an sinh xã hội của Quốc gia Lào.

Về phần mình, Tổng Giám đốc Cơ quan BHXH Quốc gia Lào Chomyeang Phengthongsawath đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hiệu quả, thiết thực giữa hai cơ quan trong thời gian qua. Ông khẳng định, BHXH Việt Nam đã hỗ trợ tích cực cho phía Lào thông qua nhiều hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ và trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Ông Chomyeang Phengthongsawath cho biết, hiện nay phía Lào đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống chính sách, kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Vì vậy, những kinh nghiệm của BHXH Việt Nam về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, quản lý quỹ, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT và nâng cao chất lượng phục vụ người dân có ý nghĩa tham khảo quan trọng đối với Cơ quan BHXH Quốc gia Lào.

Tổng Giám đốc Chomyeang Phengthongsawath bày tỏ tin tưởng, Biên bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 sẽ tiếp tục tạo khuôn khổ thuận lợi để hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện chính sách an sinh xã hội; qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, hiệu quả và phát triển bền vững./.

Các hoạt động hợp tác cụ thể trong khuôn khổ Biên bản Ghi nhớ sẽ được triển khai từ năm 2026 đến năm 2028 gồm: chia sẻ kinh nghiệm mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT; chuyển đổi số trong thực hiện chi trả chế độ; giám định và thanh toán BHYT; tăng cường năng lực công tác kiểm tra; quản lý đầu tư quỹ BHXH; truyền thông và phát triển người tham gia. Hai bên cũng sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện Biên bản Ghi nhớ vào cuối năm 2028 để định hướng hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.
Mai Lâm
Từ khóa:
bảo hiểm xã hội Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quốc gia Lào biên bản ghi nhớ

Bài liên quan

Nhiều địa phương chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/6

Nhiều địa phương chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/6

Cả nước có 21,73 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Cả nước có 21,73 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Cảnh báo lừa đảo mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu cài đặt “thẻ BHXH điện tử”

Cảnh báo lừa đảo mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu cài đặt “thẻ BHXH điện tử”

Dành cho bạn

Mua bộ số từ tính năng “Thần tài chọn” trên Vietlott SMS, người đàn ông ở Lâm Đồng trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 15 tỷ đồng

Mua bộ số từ tính năng “Thần tài chọn” trên Vietlott SMS, người đàn ông ở Lâm Đồng trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 15 tỷ đồng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani

VIS Rating lo ngại thanh khoản thắt chặt, nợ xấu tăng khiến ngân hàng thêm áp lực

VIS Rating lo ngại thanh khoản thắt chặt, nợ xấu tăng khiến ngân hàng thêm áp lực

Hai dự án của Novaland hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến tới bàn giao sổ hồng cho cư dân

Hai dự án của Novaland hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến tới bàn giao sổ hồng cho cư dân

Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập khẩu nhiên liệu trong 4 tháng đầu năm

Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập khẩu nhiên liệu trong 4 tháng đầu năm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Đọc thêm

Trải nghiệm khách hàng là thước đo chất lượng ngân hàng

Trải nghiệm khách hàng là thước đo chất lượng ngân hàng

(TBTCO) - Các ngân hàng đang tăng tốc chuyển đổi số với nhiều sáng kiến, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu chi phí vận hành. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cũng góp phần kéo giảm mạnh tỷ lệ CIR. Hiện nhiều tổ chức tín dụng đã có trên 90% giao dịch thực hiện qua kênh số.
Tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai chảy mạnh vào khu vực sản xuất

Tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai chảy mạnh vào khu vực sản xuất

(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tiếp tục chảy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp chế biến, nông nghiệp và thương mại. Đây cũng là nhóm ngành đang có nhu cầu vốn lớn nhất tại khu vực phía Nam.
Cơ hội sở hữu tài khoản số đẹp từ ưu đãi lớn nhất năm của VietinBank

Cơ hội sở hữu tài khoản số đẹp từ ưu đãi lớn nhất năm của VietinBank

(TBTCO) - Nhằm khẳng định dấu ấn cá nhân và uy tín vững vàng của quý khách, VietinBank chính thức triển khai chương trình "Ưu đãi chạm đỉnh - Rinh số phát tài". Lần đầu tiên, toàn bộ kho số tài khoản đẳng cấp, phong thủy được áp dụng chính sách trợ giá đặc biệt với mức giảm kỷ lục lên đến 80%, mở ra cơ hội sở hữu "tấm danh thiếp" tài lộc với chi phí tối ưu chưa từng có cho các cá nhân và hộ kinh doanh.
Eximbank dự kiến họp cổ đông bất thường vào cuối tháng 7

Eximbank dự kiến họp cổ đông bất thường vào cuối tháng 7

(TBTCO) - Eximbank dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 24/7/2026 tại Hà Nội với nội dung bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).
Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

(TBTCO) - Sáng ngày 27/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.137 đồng, giảm 1 đồng so với phiên trước. Chỉ số DXY duy trì quanh 99,07 điểm, trong bối cảnh đàm phán hòa bình Mỹ - Iran gặp trở ngại, thị trường gia tăng kỳ vọng Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.
Giá vàng hôm nay ngày 27/5: Vàng nhẫn có nơi giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/5: Vàng nhẫn có nơi giảm tới 1 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm hơn 60 USD/ounce, lùi về quanh ngưỡng 4.508 USD/ounce. Bên cạnh đó, giá vàng trong nước cũng đồng loạt điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn. Riêng vàng nhẫn, DOJI và PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch quanh mức 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng.
F88 sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, vượt 2.200 tỷ đồng, với đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

F88 sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, vượt 2.200 tỷ đồng, với đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

(TBTCO) - F88 vừa chốt ngày 4/6 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1, dự kiến tăng gấp đôi vốn điều lệ, lên hơn 2.202 tỷ đồng. Đây là đợt đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn mạnh năm 2026 của F88, trong bối cảnh dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 7.900 tỷ đồng và kết quả kinh doanh quý I/2026 tăng trưởng tích cực.
VietABank sắp phát hành cổ phiếu tỷ lệ 15% đợt 1, khởi động kế hoạch tăng vốn mạnh

VietABank sắp phát hành cổ phiếu tỷ lệ 15% đợt 1, khởi động kế hoạch tăng vốn mạnh

(TBTCO) - VietABank dự kiến phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% nhằm tăng vốn điều lệ lên gần 9.388 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến triển khai trong quý II - III/2026. Đây là đợt tăng vốn đầu tiên trong kế hoạch nâng vốn điều lệ thêm khoảng 55%, cao nhất lịch sử hoạt động của ngân hàng này.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

Việt Nam và Lào ký kết hợp tác về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2028

Việt Nam và Lào ký kết hợp tác về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2028

Cơ chế đặc thù “mở đường” xử lý quỹ nhà, đất dôi dư

Cơ chế đặc thù “mở đường” xử lý quỹ nhà, đất dôi dư

Chứng khoán ngày 27/5: Áp lực từ cổ phiếu trụ khiến VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp

Chứng khoán ngày 27/5: Áp lực từ cổ phiếu trụ khiến VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp

Công nghệ số "mở khóa" động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam

Công nghệ số "mở khóa" động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo doanh nghiệp nội địa vào sâu hơn chuỗi sản xuất toàn cầu

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo doanh nghiệp nội địa vào sâu hơn chuỗi sản xuất toàn cầu

Kho bạc Nhà nước minh bạch dữ liệu giải ngân, đồng hành cùng bộ, ngành thúc đẩy đầu tư công

Kho bạc Nhà nước minh bạch dữ liệu giải ngân, đồng hành cùng bộ, ngành thúc đẩy đầu tư công

Xử phạt 125 triệu đồng Công ty cổ phần Dược Apimed

Xử phạt 125 triệu đồng Công ty cổ phần Dược Apimed

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 15,770 ▼80K 16,070 ▼80K
Kim TT/AVPL 15,770 ▼80K 16,070 ▼80K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 15,750 ▼100K 16,050 ▼100K
Nguyên Liệu 99.99 14,800 ▼50K 15,000 ▼50K
Nguyên Liệu 99.9 14,750 ▼50K 14,950 ▼50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 15,500 ▼100K 15,900 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 15,450 ▼100K 15,850 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,380 ▼100K 15,830 ▼100K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 157,500 ▼1000K 160,500 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 157,500 ▼1000K 160,500 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 157,500 ▼1000K 160,500 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 157,500 ▼1000K 160,500 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 157,500 ▼1000K 160,500 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 157,500 ▼1000K 160,500 ▼1000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,770 ▼80K 16,070 ▼80K
Miếng SJC Nghệ An 15,770 ▼80K 16,070 ▼80K
Miếng SJC Thái Bình 15,770 ▼80K 16,070 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,750 ▼100K 16,050 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,750 ▼100K 16,050 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,750 ▼100K 16,050 ▼100K
NL 99.90 14,450
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 14,500
Trang sức 99.9 15,240 ▼100K 15,940 ▼100K
Trang sức 99.99 15,250 ▼100K 15,950 ▼100K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 ▼8K 1,607 ▼8K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,577 ▼8K 16,072 ▼80K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,577 ▼8K 16,073 ▼80K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,572 ▲1414K 1,602 ▲1441K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,572 ▲1414K 1,603 ▼8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,552 ▲1396K 1,587 ▼8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 150,629 ▼792K 157,129 ▼792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 110,287 ▼600K 119,187 ▼600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 99,177 ▼544K 108,077 ▼544K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 88,067 ▼488K 96,967 ▼488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 83,781 ▼467K 92,681 ▼467K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 57,435 ▼333K 66,335 ▼333K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 ▼8K 1,607 ▼8K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 ▼8K 1,607 ▼8K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 ▼8K 1,607 ▼8K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 ▼8K 1,607 ▼8K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 ▼8K 1,607 ▼8K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 ▼8K 1,607 ▼8K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 ▼8K 1,607 ▼8K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 ▼8K 1,607 ▼8K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 ▼8K 1,607 ▼8K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 ▼8K 1,607 ▼8K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 ▼8K 1,607 ▼8K
Cập nhật: 27/05/2026 18:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18268 18544 19119
CAD 18511 18788 19404
CHF 32855 33240 33881
CNY 0 3842 3934
EUR 30024 30298 31323
GBP 34595 34987 35918
HKD 0 3230 3432
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15179 15767
SGD 20077 20360 20884
THB 724 787 841
USD (1,2) 26066 0 0
USD (5,10,20) 26107 0 0
USD (50,100) 26136 26150 26393
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,153 26,153 26,393
USD(1-2-5) 25,107 - -
USD(10-20) 25,107 - -
EUR 30,216 30,240 31,514
JPY 161.35 161.64 170.49
GBP 34,898 34,992 36,007
AUD 18,605 18,672 19,270
CAD 18,770 18,830 19,419
CHF 33,225 33,328 34,126
SGD 20,260 20,323 21,009
CNY - 3,817 3,942
HKD 3,303 3,313 3,433
KRW 16.19 16.88 18.27
THB 772.83 782.38 833.14
NZD 15,107 15,247 15,613
SEK - 2,793 2,876
DKK - 4,044 4,164
NOK - 2,802 2,886
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,221.32 - 6,994.33
TWD 759.77 - 914.87
SAR - 6,919.11 7,248.34
KWD - 83,803 88,684
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,143 26,163 26,393
EUR 30,105 30,226 31,405
GBP 34,832 34,972 35,980
HKD 3,295 3,308 3,423
CHF 32,982 33,114 34,046
JPY 161.57 162.22 169.52
AUD 18,558 18,633 19,224
SGD 20,286 20,367 20,949
THB 788 791 826
CAD 18,742 18,817 19,385
NZD 15,163 15,695
KRW 16.80 18.43
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26177 26177 26393
AUD 18458 18558 19483
CAD 18696 18796 19807
CHF 33117 33147 34726
CNY 3822.6 3847.6 3982.7
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30215 30245 31968
GBP 34913 34963 36715
HKD 0 3355 0
JPY 161.73 162.23 172.76
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6920 0
NOK 0 2850 0
NZD 0 15288 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20238 20368 21099
THB 0 753.4 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 15770000 15770000 16070000
SBJ 14000000 14000000 16070000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,159 26,209 26,393
USD20 26,159 26,209 26,393
USD1 26,159 26,209 26,393
AUD 18,491 18,591 19,799
EUR 30,357 30,357 31,766
CAD 18,642 18,742 20,048
SGD 20,308 20,458 21,177
JPY 162.13 163.63 168.18
GBP 34,797 35,147 36,003
XAU 15,848,000 0 16,152,000
CNY 0 3,732 0
THB 0 788 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 27/05/2026 18:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80