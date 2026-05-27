Việt Nam và Lào ký kết hợp tác về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2028

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Hùng Sơn - Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp, BHXH Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì, củng cố và phát triển hợp tác với Cơ quan BHXH Quốc gia Lào trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Thông qua các Biên bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016-2020 và 2022 - 2025, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, hỗ trợ nghiệp vụ, chia sẻ thông tin quản lý và tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn ở nhiều cấp.

Trong giai đoạn 2022 - 2025, đã có 5 đoàn cán bộ của phía Lào sang học tập kinh nghiệm tại Việt Nam và 1 đoàn công tác của BHXH Việt Nam sang Lào chia sẻ về chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Giám đốc Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quốc gia Lào ký kết hợp tác về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2028.

Biên bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 được ký kết lần này thể hiện quyết tâm chung của hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước; qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Theo nội dung Biên bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2028, hai bên sẽ tập trung hợp tác trong nhiều lĩnh vực như: xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách BHXH, BHYT; nâng cao năng lực cán bộ; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý đầu tư quỹ và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ BHXH, BHYT.

Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, trong bối cảnh cả Việt Nam và Lào đều đang triển khai sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống an sinh xã hội, việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai cơ quan sẽ có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Những kinh nghiệm của BHXH Việt Nam trong tổ chức bộ máy, quản lý quỹ, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, quản lý khám chữa bệnh BHYT và mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT có thể là những tham khảo hữu ích đối với phía Lào. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, thực tiễn triển khai chính sách an sinh xã hội của Quốc gia Lào.

Về phần mình, Tổng Giám đốc Cơ quan BHXH Quốc gia Lào Chomyeang Phengthongsawath đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hiệu quả, thiết thực giữa hai cơ quan trong thời gian qua. Ông khẳng định, BHXH Việt Nam đã hỗ trợ tích cực cho phía Lào thông qua nhiều hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ và trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Ông Chomyeang Phengthongsawath cho biết, hiện nay phía Lào đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống chính sách, kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Vì vậy, những kinh nghiệm của BHXH Việt Nam về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, quản lý quỹ, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT và nâng cao chất lượng phục vụ người dân có ý nghĩa tham khảo quan trọng đối với Cơ quan BHXH Quốc gia Lào.

Tổng Giám đốc Chomyeang Phengthongsawath bày tỏ tin tưởng, Biên bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 sẽ tiếp tục tạo khuôn khổ thuận lợi để hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện chính sách an sinh xã hội; qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, hiệu quả và phát triển bền vững./.