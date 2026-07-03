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Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm chi trả kịp thời khi lương hưu, trợ cấp tăng từ ngày 1/7

Hà My

Hà My

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16:23 | 03/07/2026
(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng dịch vụ chi trả và các ngân hàng để bảo đảm người hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội nhận đúng, nhận đủ chế độ theo mức mới ngay từ những ngày đầu tiên của kỳ chi trả tháng 7/2026.
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Ngày 15/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 162/2026/NĐ-CP quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng đang hưởng trước ngày 1/7/2026.

Việc điều chỉnh lần này không chỉ góp phần cải thiện thu nhập, bảo đảm đời sống cho người hưởng trước tác động của biến động giá cả, mà còn tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã có nhiều năm cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026, hơn 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trên cả nước được điều chỉnh tăng mức hưởng theo quy định tại Nghị định số 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm chi trả kịp thời khi lương hưu, trợ cấp tăng từ ngày 1/7
Đối với những người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc không có khả năng đi lại, cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp tục phối hợp thực hiện chi trả tại nhà theo quy định. Ảnh minh họa: BHXHVN

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ để bảo đảm việc chi trả được thực hiện đồng bộ, chính xác và kịp thời trên phạm vi cả nước.

Với tinh thần chủ động từ sớm, toàn ngành đã rà soát dữ liệu người hưởng, cập nhật mức hưởng mới trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ, chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí, hoàn thiện phương án tổ chức chi trả đối với cả hình thức nhận qua tài khoản cá nhân và nhận bằng tiền mặt.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, bảo hiểm xã hội cấp cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng dịch vụ chi trả và các ngân hàng để bảo đảm người hưởng nhận đúng, nhận đủ chế độ theo mức mới ngay từ những ngày đầu tiên của kỳ chi trả tháng 7/2026. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng.

Việc đẩy mạnh chi trả qua tài khoản cá nhân tiếp tục được khuyến khích nhằm mang lại nhiều tiện ích cho người hưởng. Tỷ lệ người hưởng các chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân tại kỳ chi trả tháng 6/2026 đã đạt 90%. Đây là những người nhận được lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo mức mới ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 7/2026.

Đối với những người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc không có khả năng đi lại, cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp tục phối hợp thực hiện chi trả tại nhà theo quy định, bảo đảm mọi người đều được tiếp cận chính sách một cách thuận lợi nhất.

Song song với công tác chi trả, ngành Bảo hiểm xã hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người hưởng nắm rõ mức điều chỉnh, thời gian và hình thức nhận tiền, góp phần tạo sự đồng thuận và yên tâm trong quá trình triển khai.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tại nhiều địa phương, ngay trong những ngày đầu thực hiện chính sách, không khí phấn khởi lan tỏa khi người hưởng nhận được khoản lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức mới. Nhiều người bày tỏ niềm vui vì mức tăng tuy không quá lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn còn nhiều áp lực./.

Hà My
Từ khóa:
bảo hiểm xã hội lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội Nghị định số 162/2026/NĐ-CP

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