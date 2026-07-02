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Mở thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK nhận hoàn tiền tới 1.000.000 VND

09:02 | 02/07/2026
(TBTCO) - Tận hưởng ưu đãi hoàn tiền tới 1.000.000 VND khi mở mới và chi tiêu qua thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard trong tháng 7/2026.
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Theo xu hướng tiêu dùng hiện đại, thẻ tín dụng quốc tế là một trong những công cụ tài chính chủ đạo hỗ trợ chi tiêu thông minh với nhiều chương trình ưu đãi, hoàn tiền, tích điểm hấp dẫn.

Ưu thế của thẻ tín dụng “tiêu trước trả sau” sẽ phát huy tối đa khi chủ thẻ nắm chắc kỷ luật tài chính, tìm kiếm và tích góp các ưu đãi phù hợp trong khi lên kế hoạch tiêu dùng và mua sắm, trải nghiệm các dịch vụ, sản phẩm chất lượng.

Trong tháng 7/2026 này, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai chương trình “Mở thẻ mới - Hoàn tiền tới 1.000.000 VND” nhằm thu hút các khách hàng mới có nhu cầu mở thẻ tín dụng quốc tế.

Chương trình hoàn tiền này rất dễ tiếp cận vì các mức hoàn tiền từ 200.000 đồng lên đến 1 triệu đồng sẽ được áp theo mốc chi tiêu tương ứng.

Trong 30 ngày kể từ khi phát hành thẻ, nếu mức chi tiêu (tương đương tổng doanh số giao dịch được tính hợp lệ) đạt tối thiểu 2 triệu đồng, chủ thẻ đã đủ điều kiện nhận tiền hoàn từ chương trình và có cơ hội được hoàn tiền tối đa nếu thẻ ghi nhận mức chi tiêu từ 50 triệu đồng.

Chương trình “Mở thẻ mới - Hoàn tiền tới 1.000.000 VND” được BAC A BANK triển khai sẽ áp dụng trên cả hai dòng thẻ tín dụng quốc tế hiện hữu gồm: thẻ MasterCard Cashback Platinum và thẻ MasterCard Rewards Gold.

Mở thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK nhận hoàn tiền tới 1.000.000 VND

Chương trình hoàn tiền này dành cho thẻ chính được phát hành lần đầu, mỗi chủ thẻ được hưởng 1 mức hoàn tiền cao nhất tương ứng với tổng doanh số giao dịch hợp lệ. Ngoài ra, chủ thẻ mở mới trong tháng 7 này vẫn đồng thời hưởng chính sách hoàn tiền của dòng thẻ Cashback hoặc tích điểm thưởng của dòng thẻ Rewards.

“Từ khi ra mắt vào năm 2023, thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard đã có tốc độ tăng trưởng đáng kể, hoạt động ổn định và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía khách hàng. Chúng tôi luôn nỗ lực thu hút khách hàng mới bằng các chương trình ưu đãi tối ưu quyền lợi của chủ thẻ như chương trình “Mở thẻ mới - Hoàn tiền tới 1.000.000 VND” chỉ dành cho chủ thẻ mở mới trong tháng 7 này. Đặc biệt, BAC A BANK hiện đang áp dụng chính sách miễn phí thường niên tới 2 năm để việc sở hữu một chiếc thẻ tín dụng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Các chương trình ưu đãi của BAC A BANK là cơ hội hấp dẫn để người tiêu dùng có thể sở hữu một chiếc thẻ tín dụng tiện ích với mức chi phí hợp lý” - đại diện Trung tâm Thẻ BAC A BANK nhấn mạnh.

Đồng thời, chủ thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard còn được hưởng các quyền lợi giảm giá tại nhiều hệ thống uy tín cung cấp các dịch vụ thiết yếu như: giảm tới 100.000 đồng khi mua sắm trên Shopee; giảm tới 30% tại toàn hệ thống Golden Gate; nhận voucher giảm 20% khi đặt dịch vụ Green SM; ưu đãi hoàn tiền 15% tại chuỗi cửa hàng TH truemart…

Chương trình hoàn tiền tới 1.000.000 VND dành cho chủ thẻ mở mới trong tháng 7/2026 là lần đầu tiên thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard áp dụng mức hoàn tiền vượt trội với nhiều ưu đãi đặc quyền song hành, mang lại quyền lợi biệt đãi dành cho khách hàng mới.

Thông tin chi tiết về các ưu đãi hấp dẫn của thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK được cập nhật thường xuyên tại website: www.cards.baca-bank.vn hoặc vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800588828 hoặc các điểm giao dịch BAC A BANK trên toàn quốc.
Trí Dũng
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mở thẻ tín dụng hoàn tiền chương trình ưu đãi Chi tiêu thông minh Tín dụng quốc tế Thẻ MasterCard Kế hoạch tiêu dùng

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Cập nhật: 02/07/2026 10:30

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