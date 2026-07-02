Đầu tư

Khơi thông vốn phải đi cùng kỷ luật thị trường

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Lan

08:09 | 02/07/2026
(TBTCO) - Nghị định 200/2026/NĐ-CP được kỳ vọng góp phần khơi thông kênh huy động vốn cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kỷ luật thị trường thông qua việc nâng cao yêu cầu về minh bạch thông tin, quản trị rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư.
aa

Tái lập kỷ luật thị trường

Sau giai đoạn biến động mạnh, bài toán chính sách đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp không còn đơn thuần là khơi thông trở lại kênh huy động vốn. Nền kinh tế vẫn cần nguồn vốn trung và dài hạn cho đầu tư và tăng trưởng, trong khi tín dụng ngân hàng khó có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy nếu dòng vốn được khơi thông nhưng thiếu minh bạch thông tin, cơ chế định giá rủi ro và giám sát sau phát hành, chi phí để khôi phục niềm tin sẽ rất lớn.

Nghị định 200/2026/NĐ-CP (Nghị định 200), có hiệu lực từ ngày 5/6/2026, được ban hành trong bối cảnh thị trường đang phục hồi nhưng cấu trúc vẫn chưa thực sự cân bằng. Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), năm 2025, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 621.672 tỷ đồng, trong đó phát hành riêng lẻ chiếm 91,1%. Trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng lượng phát hành vượt 127.000 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp đang quay trở lại.

Khơi thông vốn phải đi cùng kỷ luật thị trường
Một trái phiếu có lãi suất 10%/năm có thể hấp dẫn nếu doanh nghiệp phát hành sở hữu dòng tiền ổn định (Trong ảnh: nhà máy sản xuất thiết bị gia dụng Ariston). Ảnh: Đức Thanh

Tuy vậy, sự phục hồi chưa diễn ra đồng đều. Ngân hàng và bất động sản vẫn chiếm khoảng 92% tổng giá trị phát hành trong 5 tháng đầu năm, trong khi VBMA ước tính lượng trái phiếu đáo hạn trong 7 tháng còn lại khoảng 141.908 tỷ đồng. Điều này cho thấy thị trường vẫn cần hỗ trợ cả nhu cầu tái tài trợ và huy động vốn mới, nhưng không thể quay lại mô hình tăng trưởng dựa quá nhiều vào niềm tin phân phối hoặc giá trị tài sản bảo đảm trên danh nghĩa.

Trong bối cảnh đó, Nghị định 200 được đánh giá là bước điều chỉnh nhằm tái lập kỷ luật thị trường, hướng tới cân bằng giữa mục tiêu khơi thông dòng vốn và kiểm soát rủi ro. Trước hết, nghị định yêu cầu doanh nghiệp phát hành phải xác định rõ mục đích sử dụng vốn, sử dụng đúng phương án đã công bố và theo dõi riêng nguồn vốn huy động. Quy định này góp phần nâng cao tính minh bạch của dòng tiền sau phát hành, tạo cơ sở để nhà đầu tư đánh giá đầy đủ hơn chất lượng từng đợt phát hành.

Bên cạnh đó, nghị định tăng cường kỷ luật tài chính đối với tổ chức phát hành khi quy định tổng nợ phải trả, bao gồm cả giá trị trái phiếu dự kiến phát hành, không được vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu đối với một số nhóm doanh nghiệp. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng doanh nghiệp sử dụng trái phiếu như công cụ gia tăng đòn bẩy tài chính quá mức.

Một điểm đáng chú ý khác là việc phân định rõ hơn đối tượng tham gia thị trường. Đối với phần lớn trái phiếu phát hành riêng lẻ, nhà đầu tư chuyên nghiệp là cá nhân chỉ được tham gia khi trái phiếu có xếp hạng tín nhiệm và có tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng. Đây được xem là bước điều chỉnh cần thiết nhằm hạn chế việc phân phối các sản phẩm tín dụng có mức độ rủi ro cao tới nhà đầu tư chưa đủ năng lực phân tích. Tuy nhiên, xếp hạng tín nhiệm chỉ là công cụ hỗ trợ đánh giá rủi ro, không phải như một “tem an toàn” tuyệt đối cho khả năng thanh toán của tổ chức phát hành.

Nâng cao chuẩn mực thị trường trái phiếu

Từ góc độ nhà đầu tư tổ chức như Công ty Quản lý quỹ PVI (PVI AM), trái phiếu doanh nghiệp không phải là sản phẩm thay thế tiền gửi mà là một khoản tín dụng dưới hình thức chứng khoán nợ. Vì vậy, yếu tố cần được xem xét trước tiên không chỉ là mức lãi suất, mà là liệu mức lãi suất đó có phản ánh đầy đủ rủi ro về tín dụng, thanh khoản, pháp lý và cấu trúc của trái phiếu hay không. Nghị định 200 tạo nền tảng để lãi suất phản ánh sát hơn chất lượng tín dụng của từng doanh nghiệp, thay vì chỉ phản ánh khả năng phân phối trên thị trường.

Cùng với đó, kinh nghiệm từ thực tiễn cũng cho thấy tài sản bảo đảm không đồng nghĩa với mức độ an toàn của trái phiếu. Điều quan trọng là chất lượng tài sản, tính pháp lý, khả năng xử lý khi phát sinh rủi ro và quyền lợi của trái chủ. Việc Nghị định 200 bổ sung các yêu cầu chặt chẽ hơn đối với tài sản bảo đảm, bảo lãnh thanh toán, đồng thời nâng cao vai trò của đại diện người sở hữu trái phiếu và tổ chức quản lý tài sản bảo đảm được kỳ vọng sẽ góp phần tăng hiệu quả bảo vệ nhà đầu tư.

Lãi suất cần phản ánh đúng mức độ rủi ro

Một trái phiếu có lãi suất 10%/năm có thể hấp dẫn nếu doanh nghiệp phát hành sở hữu dòng tiền ổn định, đòn bẩy tài chính hợp lý, tài sản bảo đảm có chất lượng và cơ chế bảo vệ trái chủ rõ ràng. Ngược lại, mức lãi suất này có thể chưa tương xứng nếu khả năng trả nợ phụ thuộc vào việc bán tài sản, tái cấp vốn hoặc các giả định thị trường khó kiểm chứng. Nghị định 200 tạo nền tảng để lãi suất phản ánh sát hơn chất lượng tín dụng của từng doanh nghiệp, thay vì chủ yếu dựa vào khả năng phân phối trên thị trường.

Đây là điểm khác biệt giữa thị trường vận hành theo “quan hệ phân phối” và thị trường vận hành theo “định giá rủi ro”. Theo đó, mỗi mức lãi suất cần gắn với hồ sơ tín dụng, dòng tiền, thứ tự ưu tiên thanh toán, chất lượng tài sản bảo đảm và khả năng xử lý khi phát sinh vi phạm.

Trong bối cảnh điều kiện tham gia của nhà đầu tư cá nhân được siết chặt hơn, vai trò của các nhà đầu tư tổ chức sẽ ngày càng quan trọng. Các công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng và công ty chứng khoán không chỉ là bên mua trái phiếu mà còn góp phần hình thành kỷ luật thị trường thông qua việc yêu cầu doanh nghiệp công bố đầy đủ thông tin, xây dựng điều khoản phát hành chặt chẽ, định giá rủi ro phù hợp và giám sát việc thực hiện các cam kết trong suốt vòng đời trái phiếu.

Để Nghị định 200 phát huy hiệu quả, cùng với khung khổ pháp lý, thị trường vẫn cần tiếp tục hoàn thiện các điều kiện nền tảng. Công bố thông tin phải đi vào thực chất; xếp hạng tín nhiệm cần được sử dụng đúng vai trò là công cụ đánh giá rủi ro; đại diện người sở hữu trái phiếu và tổ chức quản lý tài sản bảo đảm phải thực hiện đầy đủ chức năng giám sát và bảo vệ quyền lợi của trái chủ. Đồng thời, việc phát triển thêm các nhà đầu tư tổ chức dài hạn, cải thiện thanh khoản trên thị trường thứ cấp và hoàn thiện dữ liệu định giá sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá, cập nhật rủi ro trong suốt vòng đời của trái phiếu.

Từ góc nhìn của nhà đầu tư tổ chức, Nghị định 200 không đơn thuần là biện pháp siết chặt thị trường mà là bước tái cân bằng giữa nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp và yêu cầu bảo vệ nhà đầu tư. Nếu được triển khai đồng bộ và thực thi nghiêm túc, nghị định sẽ góp phần đưa thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững hơn. Khi đó, sự phát triển của thị trường sẽ không chỉ được đo bằng quy mô phát hành, mà còn bằng chất lượng tổ chức phát hành, tính minh bạch thông tin, khả năng định giá rủi ro và niềm tin của nhà đầu tư.

Nguyễn Thị Lan
Từ khóa:
khơi thông vốn kỷ luật thị trường Nghị định 200/2026/NĐ-CP huy động vốn bảo vệ nhà đầu tư

Bài liên quan

Đổi "thước đo" sang CDR có kích hoạt cuộc đua huy động vốn?

Đổi "thước đo" sang CDR có kích hoạt cuộc đua huy động vốn?

Bất động sản du lịch: Rõ lực đẩy, thông điểm nghẽn để bước vào chu kỳ mới

Bất động sản du lịch: Rõ lực đẩy, thông điểm nghẽn để bước vào chu kỳ mới

Khối ngoại duy trì mua ròng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Khối ngoại duy trì mua ròng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Dành cho bạn

Biến quy hoạch thành hiện thực bằng các dự án cụ thể

Biến quy hoạch thành hiện thực bằng các dự án cụ thể

Dữ liệu thuế trở thành thước đo uy tín doanh nghiệp

Dữ liệu thuế trở thành thước đo uy tín doanh nghiệp

Ngày 2/7: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/7: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Infographics: 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026

Infographics: 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026

Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền

Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền

Giá gas bán lẻ tháng 7/2026 giảm mạnh sau nhiều tháng tăng liên tục

Giá gas bán lẻ tháng 7/2026 giảm mạnh sau nhiều tháng tăng liên tục

Đọc thêm

Tài chính bán lẻ xanh: Dư địa lớn chờ khai mở

Tài chính bán lẻ xanh: Dư địa lớn chờ khai mở

Theo các chuyên gia của Đại học RMIT Việt Nam, các lựa chọn tài chính cá nhân, từ vay thế chấp đến gửi tiết kiệm, đều có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững nếu tài chính bán lẻ xanh được triển khai trên diện rộng.
Việt Nam khẳng định sức hút với cộng đồng sản xuất quốc tế

Việt Nam khẳng định sức hút với cộng đồng sản xuất quốc tế

(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, tự động hóa và sản xuất bền vững, Hà Nội sẽ trở thành điểm hội tụ của cộng đồng doanh nghiệp sản xuất quốc tế thông qua chuỗi triển lãm quốc tế HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 và Intelligent Asia Hanoi 2026, diễn ra từ 1 - 4/7/2026.
TP. Hồ Chí Minh giảm hơn 21% chi phí tuân thủ nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

TP. Hồ Chí Minh giảm hơn 21% chi phí tuân thủ nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

(TBTCO) - Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và số hóa thủ tục hành chính đang mang lại những kết quả bước đầu tại TP. Hồ Chí Minh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết, thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu điện tử, giúp giảm hơn 21% chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.
Quảng Ninh trao chứng nhận đầu tư cho 18 dự án gần 45.000 tỷ đồng

Quảng Ninh trao chứng nhận đầu tư cho 18 dự án gần 45.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ninh vừa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định thành lập cụm công nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án, với tổng vốn gần 45.000 tỷ đồng.
Nghị quyết số 80-NQ/TW và mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 9% GDP

Nghị quyết số 80-NQ/TW và mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 9% GDP

(TBTCO) - Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo đóng góp khoảng 9% GDP vào năm 2045, mở ra không gian phát triển mới để văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
Đà Nẵng thu hút đầu tư gắn với Khu thương mại tự do

Đà Nẵng thu hút đầu tư gắn với Khu thương mại tự do

(TBTCO) - Là địa phương được phát triển mô hình khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, từ chủ trương, chính sách của Trung ương: “thể chế đi trước, dòng vốn theo sau”, Đà Nẵng đang nỗ lực, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, đầu tư mặt bằng, triển khai các giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương, lan tỏa khu vực.
Hà Nội khẳng định sức hút với nhà đầu tư chiến lược

Hà Nội khẳng định sức hút với nhà đầu tư chiến lược

(TBTCO) - Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tạo nền tảng thể chế mới cho sự phát triển của Hà Nội. Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, đây không chỉ là những văn bản định hướng, mà còn mở ra lợi thế cạnh tranh mới, giúp Hà Nội chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, các dự án có khả năng dẫn dắt tăng trưởng trong nhiều thập kỷ tới.
Hà Nội cam kết hành động hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Hà Nội cam kết hành động hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

(TBTCO) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, thành phố sẽ tập trung cải cách mạnh mẽ thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và đặt người dân ở vị trí trung tâm nhằm đưa quy hoạch nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quảng Ninh: Hơn 214.000 tỷ đồng "chảy" vào khu vực kinh tế tư nhân trong 6 tháng đầu năm

Quảng Ninh: Hơn 214.000 tỷ đồng "chảy" vào khu vực kinh tế tư nhân trong 6 tháng đầu năm

Mở thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK nhận hoàn tiền tới 1.000.000 VND

Mở thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK nhận hoàn tiền tới 1.000.000 VND

Tỷ giá USD hôm nay (2/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY vẫn tăng dù PMI của Mỹ thấp hơn kỳ vọng

Tỷ giá USD hôm nay (2/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY vẫn tăng dù PMI của Mỹ thấp hơn kỳ vọng

Doanh nghiệp tăng vốn giảm áp lực nợ, thêm dư địa cho tăng trưởng

Doanh nghiệp tăng vốn giảm áp lực nợ, thêm dư địa cho tăng trưởng

Khơi thông vốn phải đi cùng kỷ luật thị trường

Khơi thông vốn phải đi cùng kỷ luật thị trường

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce