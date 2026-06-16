Chứng khoán

Khối ngoại duy trì mua ròng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Thu Hương

Thu Hương

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08:51 | 16/06/2026
(TBTCO) - Khối ngoại tiếp tục mua ròng 710,6 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tuần qua, nối dài xu hướng mua ròng sau khi ghi nhận giá trị mua ròng 433,8 tỷ đồng ở tuần trước.
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Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 8/6 - 12/6 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp ghi nhận sự cải thiện rõ rệt so với tuần trước. Trong tuần, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 17.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, trong khi tổng giá trị đăng ký đạt 16.075 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đặt thầu 94,6%, cao hơn đáng kể so với mức 79,9% của tuần trước đó.

Khối lượng trúng thầu đạt 7.975 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 46,9%, tăng mạnh so với mức 7,9% của tuần trước. Trong đó, kỳ hạn 5 năm huy động được 4.000 tỷ đồng trên tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng với lợi suất 4,10%/năm, tăng 5 điểm cơ bản. Kỳ hạn 10 năm huy động được 3.900 tỷ đồng trên tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng, với lợi suất 4,30%/năm, tăng 3 điểm cơ bản.

Khối ngoại duy trì mua ròng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Bên cạnh đó, kỳ hạn 3 năm huy động được 40 tỷ đồng trên 500 tỷ đồng gọi thầu với lợi suất 3,51%/năm, tăng 1 điểm cơ bản, trong khi kỳ hạn 30 năm huy động được 35 tỷ đồng với lợi suất 4,55%/năm. Riêng kỳ hạn 15 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 168.501 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương 33,7% kế hoạch phát hành cả năm. Trong tuần này, cơ quan này dự kiến tiếp tục gọi thầu 17.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, bao gồm các kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản giảm sau khi tăng mạnh ở tuần trước. Tổng giá trị giao dịch đạt 82.000 tỷ đồng, giảm 16,1% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch outright đạt 64.800 tỷ đồng, giảm 7,1%, trong khi giao dịch repo giảm mạnh 38,6%, xuống còn 17.200 tỷ đồng. Theo các chuyên gia, diễn biến này cho thấy hoạt động mua bán trái phiếu vẫn duy trì ở mức khá cao, nhưng nhu cầu tài trợ vốn ngắn hạn thông qua repo đã giảm đáng kể khi lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt vào cuối tuần.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tiếp tục tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn. Kết tuần, lợi suất kỳ hạn 1 năm ở mức 3,60%, tăng 3 điểm cơ bản so với tuần trước; kỳ hạn 2 năm đạt 3,53%, tăng 2 điểm cơ bản; kỳ hạn 3 năm đạt 3,72%, tăng 2 điểm cơ bản; kỳ hạn 5 năm đạt 4,29%, tăng 2 điểm cơ bản; kỳ hạn 7 năm đạt 4,34%, tăng 2 điểm cơ bản; kỳ hạn 10 năm đạt 4,48%, tăng 1 điểm cơ bản và kỳ hạn 15 năm đạt 4,69%, tăng 2 điểm cơ bản.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh 710,6 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tuần, sau khi đã mua ròng 433,8 tỷ đồng ở tuần trước.

Giới phân tích nhận định, lợi suất trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp vẫn duy trì xu hướng tăng so với cuối quý I/2026 trong bối cảnh lợi suất trái phiếu toàn cầu còn ở mức cao. Tuy nhiên, xu hướng hạ nhiệt của lợi suất toàn cầu trong ngắn hạn cùng với việc lãi suất liên ngân hàng giảm trở lại có thể khiến đà tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ trong nước chậm lại trong vài tuần tới.

Thu Hương
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