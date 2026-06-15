Ngày 15/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương về sát mốc 62.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay không có biến động mới tại các địa phương khảo sát. Ảnh: Hà My/vietnammoi.vn

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang tại tất cả các địa phương. Các tỉnh gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất cả nước.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La vẫn giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không có điều chỉnh mới. Các tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Giá heo tại Quảng Trị giữ nguyên mức 65.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Huế và Lâm Đồng tiếp tục giao dịch heo hơi ở mức 64.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì mức 63.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang. Đồng Nai tiếp tục giữ mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Giá heo hơi tại Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ duy trì mức 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long tiếp tục giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg. Cà Mau vẫn giữ mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên cả nước khi không có địa phương nào điều chỉnh giá. Sau giai đoạn giảm cục bộ tại một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, thị trường hiện đang trong trạng thái chờ thêm tín hiệu mới. Mức giá thấp nhất 62.000 đồng/kg vẫn được ghi nhận tại Cà Mau, trong khi mức cao nhất 68.000 đồng/kg tiếp tục xuất hiện tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên./.