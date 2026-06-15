Ngày 15/6: Giá cao su thế giới tiếp tục khởi sắc

Giá cao su thế giới hôm nay tiếp tục khởi sắc khi các sàn giao dịch đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom Tokyo tiếp tục xu hướng tăng. Cụ thể, tại hợp đồng tháng 6/2026 tăng 3,80 Yên/kg (+ 0,91%), lên mức 418.90 Yên/kg; kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 3.50 Yên/kg (+ 0,83%), lên mức 419.60 yên/kg.

Trên sàn SHFE Thượng Hải, giá cao su tự nhiên tiếp đà tăng nhẹ tại các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng tháng 6/2026 tăng 25 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,14%), lên mức 17.500 Nhân dân tệ/tấn; kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 200 Nhân dân tệ/tấn (+ 1,14%), lên mức 17.735 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 giao dịch ở mức 225,5 US cent/kg, tăng 0,5%.

Thị trường cao su châu Á tuần qua diễn biến trái chiều khi chịu tác động đan xen từ yếu tố năng lượng và nguồn cung. Trên Sở Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 11 giảm 0,65% trong phiên cuối tuần, xuống còn 426,1 Yên/kg. Tính chung cả tuần, mặt hàng này mất 0,81%, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những biến động trên thị trường dầu mỏ.

Theo các nhà phân tích, giá cao su thiên nhiên thường có mối liên hệ chặt chẽ với dầu thô do phải cạnh tranh trực tiếp với cao su tổng hợp - sản phẩm được sản xuất từ các dẫn xuất dầu mỏ. Khi giá dầu giảm, chi phí sản xuất cao su tổng hợp trở nên rẻ hơn, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của cao su thiên nhiên trên thị trường.

Dù vậy, thị trường chưa xuất hiện xu hướng giảm sâu khi nhu cầu từ ngành sản xuất lốp xe tại châu Á vẫn tương đối ổn định. Trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su butadien giao tháng 7 vẫn tăng hơn 1%, cho thấy nhu cầu đối với nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp ô tô vẫn duy trì tích cực.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su chưa ghi nhận điều chỉnh đáng kể. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.