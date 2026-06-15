Thị trường

Ngày 15/6: Giá lúa gạo không có nhiều biến động

06:22 | 15/06/2026
Giá lúa gạo hôm nay (15/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục diễn biến khá trầm lắng khi nguồn hàng về ít, giao dịch mua bán chậm. Trong khi giá gạo nguyên liệu và gạo xuất khẩu cơ bản đi ngang.
aa
Ngày 15/6: Giá lúa gạo không có nhiều biến động
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục diễn biến khá trầm lắng. Ảnh: HHLTVN

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg

Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 509 - 513 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 485 - 495 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 343 - 347 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 462 - 466 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 415 - 419 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 343 - 347 USD/tấn, gạo 100% tấm chào bán 278 - 282 USD/tấn./.

Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 5/2026, đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 512 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo đạt 4,5 triệu tấn, tăng 6,6% về lượng, trị giá 2,1 tỷ USD, giảm 3,6% so với cùng kỳ.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, trong các thị trường xuất khẩu, Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm đến 46,9%, tương đương 2,1 triệu tấn và giá trị khoảng 1 tỷ USD. Trung Quốc đứng thứ 2 với thị phần 17,8%.
Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá lúa gạo giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Bài liên quan

Ngày 16/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 16/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Nông sản trong nước biến động mạnh theo từng mặt hàng

Nông sản trong nước biến động mạnh theo từng mặt hàng

Ngày 14/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định

Ngày 14/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định

Dành cho bạn

Mở rộng nguồn cung hàng hóa, nâng tầm thị trường chứng khoán

Mở rộng nguồn cung hàng hóa, nâng tầm thị trường chứng khoán

Bước qua góc khuất, cuộc chuyển mình của ngành cầm đồ tỷ USD

Bước qua góc khuất, cuộc chuyển mình của ngành cầm đồ tỷ USD

Xu hướng mua bán - sáp nhập mới trên thị trường địa ốc

Xu hướng mua bán - sáp nhập mới trên thị trường địa ốc

Mua bán hóa đơn thuế trái phép ngày càng tinh vi, phức tạp

Mua bán hóa đơn thuế trái phép ngày càng tinh vi, phức tạp

Tuổi trẻ ngành Tài chính ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm

Tuổi trẻ ngành Tài chính ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm

Giá vàng hôm nay ngày 16/6: Giá vàng tăng mạnh, vượt mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 16/6: Giá vàng tăng mạnh, vượt mốc 150 triệu đồng/lượng

Đọc thêm

Ngày 16/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 16/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Giá heo hơi hôm nay (16/6) giảm tại một số địa phương thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.
Ngày 16/6: Giá cao su tại các thị trường chính châu Á đồng loạt tăng

Ngày 16/6: Giá cao su tại các thị trường chính châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính châu Á hôm nay (16/6) đồng loạt tăng nhẹ. Cụ thể, giá tại Trung Quốc tăng 0,9%; Nhật Bản tăng 0,1%; Thái Lan tăng 0,9% và Singapore tăng 0,7%. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua.
Hà Nội phát triển kinh tế ban đêm gắn với bảo tồn giá trị văn hóa

Hà Nội phát triển kinh tế ban đêm gắn với bảo tồn giá trị văn hóa

(TBTCO) - Tại kỳ họp thứ tư HĐND TP. Hà Nội khóa XVII diễn ra ngày 15/6, UBND TP. Hà Nội đã giải trình, làm rõ các chính sách phát triển hệ thống y tế Thủ đô và kinh tế ban đêm. Các cơ chế mới hướng tới nâng cao năng lực y tế cơ sở, thu hút nhân lực chất lượng cao, đồng thời phát triển kinh tế ban đêm gắn với bảo tồn văn hóa và bảo đảm chất lượng sống của người dân.
VCCI kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tiếp sức doanh nghiệp tư nhân

VCCI kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tiếp sức doanh nghiệp tư nhân

(TBTCO) - Tại buổi làm việc sáng 15/6 với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, VCCI kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nâng chất lượng thực thi chính sách và hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, VCCI báo cáo 4 nhóm nội dung trọng tâm về tình hình doanh nghiệp tư nhân, vướng mắc thể chế, góp ý Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi)...
Ngày 15/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

Ngày 15/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

Mở cửa giao dịch tuần mới, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (15/6) đồng loạt tăng mạnh ngay khi sau thông tin tích cực liên quan đến thoả thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.
Ngày 15/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương về sát mốc 62.000 đồng/kg

Ngày 15/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương về sát mốc 62.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (15/6) không có biến động mới tại các địa phương khảo sát. Sau những phiên điều chỉnh giảm cục bộ trước đó, thị trường heo hơi cả nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Hiện mức giá thấp nhất cả nước vẫn được ghi nhận tại Cà Mau với 62.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh miền Bắc tiếp tục giữ mức cao nhất 68.000 đồng/kg.
Ngày 15/6: Giá cao su thế giới tiếp tục khởi sắc

Ngày 15/6: Giá cao su thế giới tiếp tục khởi sắc

Giá cao su thế giới hôm nay (15/6) tiếp tục khởi sắc khi các sàn giao dịch đồng loạt tăng. Đồng Yên suy yếu, giá dầu giảm cùng những lo ngại về nguồn cung trong nửa cuối năm đang hỗ trợ thị trường. Trong nước, giá thu mua mủ cao su vẫn duy trì ổn định.
Ngày 14/6: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp đà tăng

Ngày 14/6: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp đà tăng

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (14/6) tiếp đà tăng sau nhịp điều chỉnh sâu. Lực bắt đáy gia tăng cùng kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất đang hỗ trợ đà phục hồi của kim loại quý này.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quảng Ninh thu ngân sách hơn 31.400 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2026

Quảng Ninh thu ngân sách hơn 31.400 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2026

Chính phủ sẽ chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật

Chính phủ sẽ chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật

Tạo bước chuyển quản lý hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh quốc tế

Tạo bước chuyển quản lý hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh quốc tế

Ngày 16/6: Giá bạc suy giảm sau chuỗi tăng mạnh 3 phiên liên tiếp

Ngày 16/6: Giá bạc suy giảm sau chuỗi tăng mạnh 3 phiên liên tiếp

Hơn 570 cơ sở nhà, đất dôi dư tỉnh Gia Lai sau sáp nhập đã được đưa vào sử dụng

Hơn 570 cơ sở nhà, đất dôi dư tỉnh Gia Lai sau sáp nhập đã được đưa vào sử dụng

Hải quan khu vực II: Vạch trần nhiều thủ đoạn buôn lậu mới

Hải quan khu vực II: Vạch trần nhiều thủ đoạn buôn lậu mới

Khối ngoại duy trì mua ròng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Khối ngoại duy trì mua ròng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Nâng tầm kinh tế tư nhân để mở rộng dư địa tăng trưởng

Nâng tầm kinh tế tư nhân để mở rộng dư địa tăng trưởng

Cân nhắc trước bài toán chi phí vốn

Cân nhắc trước bài toán chi phí vốn

Ngày 14/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt bứt phá mạnh

Ngày 14/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt bứt phá mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 15/6: Giá vàng thế giới tăng lên 4.302 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 15/6: Giá vàng thế giới tăng lên 4.302 USD/ounce

Ngày 15/6: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu phục hồi tích cực

Ngày 15/6: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu phục hồi tích cực

Giá vàng hôm nay ngày 14/6: Vàng miếng, vàng nhẫn dễ dàng lấy lại mốc 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 14/6: Vàng miếng, vàng nhẫn dễ dàng lấy lại mốc 147 triệu đồng/lượng

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Tuần từ 15 - 21/6: Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương

Tuần từ 15 - 21/6: Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

BIDV là Ngân hàng thanh toán duy nhất cho thị trường giao dịch các-bon tại Việt Nam

BIDV là Ngân hàng thanh toán duy nhất cho thị trường giao dịch các-bon tại Việt Nam

Ngày 14/6: Giá heo hơi giảm cục bộ ở một số địa phương tại miền Trung - Tây Nguyên

Ngày 14/6: Giá heo hơi giảm cục bộ ở một số địa phương tại miền Trung - Tây Nguyên