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Giá vàng

Sau nhịp điều chỉnh sâu, giá vàng còn nhiều động lực lấy lại mốc 5.000 USD/ounce

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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17:16 | 12/06/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới đang trong giai đoạn tích lũy và điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh trước đó. Có quan điểm cho rằng, giá vàng có thể giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce và tìm điểm cân bằng quanh 3.900 USD/ounce, song triển vọng dài hạn vẫn tích cực. Theo nhóm phân tích của Ngân hàng UOB, giá vàng có thể lên tới 5.200 USD/ounce trong quý II/2027.
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Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, phiên chiều ngày 12/6, giá vàng miếng SJC bật tăng mạnh sau nhiều phiên điều chỉnh. Tại hệ thống SJC, giá vàng được niêm yết ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng lần lượt 9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày 11/6. Mức giá này cũng được áp dụng tại các thương hiệu lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.

Diễn biến tăng mạnh trong phiên 12/6 diễn ra sau khi giá vàng trong nước giảm sâu những ngày trước đó. Dù vậy, mặt bằng giá hiện vẫn thấp hơn khoảng 46 triệu đồng/lượng so với vùng đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1/2026, cho thấy thị trường vàng vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh mạnh, với biên độ biến động lớn.

Sau nhịp điều chỉnh sâu, giá vàng còn nhiều động lực lấy lại mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới cũng biến động rất mạnh những phiên gần đây. Chiều ngày 12/6, giá vàng thế giới điều chỉnh giảm sau nhịp phục hồi mạnh trước đó, diễn biến này cho thấy áp lực chốt lời xuất hiện sau khi giá vàng bật tăng 3,56% trong phiên liền trước. Hiện giá vàng thế giới giảm 0,94%, xuống còn 4.180,58 USD/ounce.

Bất chấp áp lực bán mạnh trong thời gian gần đây, giá vàng vẫn duy trì trên ngưỡng hỗ trợ dài hạn quan trọng là 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp mốc này bị xuyên thủng, một số chuyên gia vẫn cho rằng, mặt bằng giá hiện tại là cơ hội phù hợp để tích lũy cho mục tiêu đầu tư dài hạn.

Ông Thorsten Polleit - Giáo sư danh dự về Kinh tế tại Đại học Bayreuth (Đức) nhận định, đà tăng dài hạn của vàng vẫn chưa bị phá vỡ dù giá có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn.

Diễn biến giảm giá gần đây không nên được nhìn nhận như sự khởi đầu của một thị trường giá xuống mới, mà chủ yếu là nhịp điều chỉnh tự nhiên sau giai đoạn tăng mạnh bất thường trước đó. Ông Thorsten Polleit cho rằng, giá vàng có thể giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, nhưng nhiều khả năng sẽ tìm được vùng cân bằng quanh 3.900 USD/ounce.

Lý do là xu hướng tăng cơ bản của vàng vẫn phản ánh những vấn đề mang tính cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu hiện nay, bao gồm lãi suất thực âm, xu hướng nới lỏng tiền tệ và mức nợ công ngày càng gia tăng ngoài tầm kiểm soát của nhiều chính phủ.

Theo Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu của Ngân hàng UOB (Singapore), giai đoạn tích lũy trong ngắn hạn quanh mức 4.500 USD/ounce là quan trọng và cần thiết.

“Nhìn chung, dù duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn, chúng tôi tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn của vàng. Dự báo cập nhật của chúng tôi đối với giá vàng như sau: 4.600 USD/ounce trong quý III/2026, 4.800 USD/ounce trong quý IV/2026, 5.000 USD/ounce trong quý I/2027, 5.200 USD/ounce trong quý II/2027” - Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu của Ngân hàng UOB dự báo.

Vào cuối tháng 3, khi xung đột tại Iran leo thang dẫn đến việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đối với hoạt động vận chuyển, giá dầu Brent đã tăng vọt vượt mốc 100 USD/thùng.

Trước diễn biến này, UOB đã nhanh chóng điều chỉnh giảm dự báo giá vàng xuống 4.400 USD/ounce trong quý II/2026 và 4.600 USD/ounce trong quý III/2026, do lo ngại áp lực giảm giá trong ngắn hạn xuất phát từ kỳ vọng lạm phát gia tăng.

Quan điểm thận trọng trong ngắn hạn đối với vàng của UOB khá chính xác, khi hiện tại, giá vàng đang dao động tích lũy quanh mức 4.500 USD/ounce. Nguyên nhân là do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, phản ánh lo ngại ngày càng gia tăng về lạm phát trong bối cảnh giá dầu thô cao hơn.

Trong bối cảnh tích lũy này, hoạt động giao dịch và đầu cơ đã hạ nhiệt, thể hiện qua lượng vàng lưu trữ trên sàn COMEX sụt giảm và khối lượng giao dịch của quỹ ETF vàng chuẩn (GLD) cũng giảm.

Ngoài ra, còn tồn tại một số yếu tố cản trở ngắn hạn đối với giá vàng, bao gồm hoạt động bán vàng của các ngân hàng trung ương như Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như nỗ lực của Ấn Độ nhằm giảm lượng mua vàng để hạn chế áp lực suy yếu của đồng INR.

“Giai đoạn tích lũy quanh mức 4.500 USD/ounce hiện nay được xem là rất quan trọng và cần thiết, giúp giá vàng thiết lập nền tảng ổn định trước khi các yếu tố hỗ trợ dài hạn với vai trò tài sản trú ẩn an toàn quay trở lại trong những tháng tới” - nhóm phân tích UOB nhìn nhận./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 12/06/2026 18:30

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VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80