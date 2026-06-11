Ngân hàng - Bảo hiểm

Giá vàng SJC rớt 60 triệu đồng/lượng từ đỉnh cao, giải mã động thái của những "tay chơi" lớn

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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12:30 | 11/06/2026
(TBTCO) - Giá vàng đang trải qua đợt điều chỉnh mạnh khi vàng thế giới giảm hơn 27% từ đỉnh, còn giá vàng trong nước giảm sâu, với mức giảm khoảng 60 triệu đồng/lượng, xuống thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2025. Trong bối cảnh các quỹ ETF vàng bị rút ròng khoảng 2 tỷ USD trong tháng 5 và nhiều tổ chức quốc tế hạ dự báo giá vàng, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố.
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Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?

Giá vàng thế giới về sát mốc 4.000 USD/ounce, giá vàng SJC giảm hơn 28%

Giá vàng thế giới tiếp tục biến động mạnh khi có thời điểm rơi sát 4.000 USD/ounce trong sáng 11/6, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025, sau cú giảm hơn 5% ở phiên trước.

Dù lực bắt đáy giúp giá phục hồi lên khoảng 4.074 USD/ounce, vàng vẫn thấp hơn 27% so với đỉnh 5.595,46 USD/ounce cuối tháng 1/2026. Trong nước, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI giảm 2,3 triệu đồng/lượng, xuống còn 131 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Vàng miếng Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm mạnh, giao dịch ở mức 130,5 - 136 triệu đồng/lượng.

Dòng tiền rút khỏi ETF vàng, áp lực giảm giá chưa dừng lại?

Tính từ đỉnh lịch sử 191 triệu đồng/lượng thiết lập cuối tháng 1/2026, giá vàng SJC hiện đã giảm hơn 28%. Đáng chú ý, nếu tính cả chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra, mức thiệt hại của nhà đầu tư mua vàng ở vùng đỉnh lên tới khoảng 60 triệu đồng/lượng. Giá vàng hiện cũng đã lùi về mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2025.

Đáng chú ý, trong vòng một tháng qua, giá vàng thế giới giảm mạnh, nhưng giá vàng trong nước còn lao dốc nhanh hơn, nhiều nhà đầu tư mua vàng tại vùng đỉnh chịu áp lực thua lỗ lớn.

Cùng với đó, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đang “xóa nhòa” nhanh chóng, giá vàng thế giới quy đổi đã bắt kịp vùng giá mua vào trong nước, quanh 131 triệu đồng/lượng.

Trên các diễn đàn về vàng, nhiều nhà đầu tư đang chia sẻ câu chuyện thua lỗ sau đợt lao dốc mạnh của giá vàng. Anh Q. (TP. Hồ Chí Minh) cho biết đã mua 16 lượng vàng SJC với tổng giá trị khoảng 2,57 tỷ đồng, nhưng nếu bán ra thì chỉ thu về khoảng 2,2 tỷ đồng, tương đương khoản lỗ hơn 370 triệu đồng, tức khoảng 14,4%, chỉ sau chưa đầy 2 tháng nắm giữ.

Không chỉ những người mua vàng ở vùng giá cao chịu thua lỗ, nhiều nhà đầu tư khác cũng rơi vào tình thế khó xử khi giá vàng lao dốc. Một cá nhân chia sẻ đã vay 10 lượng vàng của người quen để đầu tư hồi đầu năm, khi giá vàng khoảng 190 triệu đồng/lượng. Nay giá giảm mạnh, dù đã xoay được tiền để mua vàng hoàn trả, người này vẫn bị yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt theo giá vàng lúc vay.

ETF vàng bị rút ròng 2 tỷ USD, lực đỡ từ ngân hàng trung ương suy yếu

Câu hỏi đặt ra là liệu đà giảm này có tiếp tục hay không, giá vàng thế giới và giá vàng trong nước đã chạm đáy chưa, hay mới chỉ là một nhịp điều chỉnh tạm thời.

Giới đầu tư đặc biệt theo dõi diễn biến của các quỹ ETF vàng và hoạt động mua bán của các ngân hàng trung ương, hai nhóm “tay to” nắm giữ sức ảnh hưởng lớn đối với cung cầu vàng toàn cầu. Chỉ cần dòng vốn ETF đảo chiều hoặc các ngân hàng trung ương gia tăng bán ra, thị trường vàng có thể chứng kiến những biến động mạnh.

Thông tin từ Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho thấy, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng toàn cầu đã hạ nhiệt đáng kể trong tháng 5, khi nhà đầu tư giảm nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn trong bối cảnh giá vàng đi ngang và tâm lý ưa thích rủi ro gia tăng. Các quỹ ETF vàng ghi nhận dòng vốn rút ròng khoảng 2 tỷ USD, trong đó, châu Âu là khu vực duy nhất tiếp tục thu hút dòng tiền.

Giá vàng SJC rớt 60 triệu đồng/lượng từ đỉnh cao, giải mã động thái của những
Nguồn: Hội đồng Vàng thế giới (WGC).

Ngược lại, tại Bắc Mỹ, các quỹ ETF vàng bị rút ròng 1,1 tỷ USD. Châu Á ghi nhận tháng đầu tiên bị rút vốn kể từ tháng 8/2025 với giá trị khoảng 1,2 tỷ USD, chủ yếu đến từ Trung Quốc. Giá vàng trong nước suy yếu, đồng Nhân dân tệ mạnh lên cùng đà khởi sắc của thị trường chứng khoán đã làm giảm sức hấp dẫn của các quỹ ETF vàng. Tại Ấn Độ, dòng vốn cũng đảo chiều rút ròng 61 triệu USD, chấm dứt chuỗi 12 tháng liên tiếp hút vốn.

Dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, các quỹ ETF vàng vẫn hút ròng gần 17 tỷ USD, cho thấy dòng tiền chưa rời bỏ hoàn toàn thị trường vàng.

Hiện chưa có số liệu tổng thể mới nhất, nhưng sau giai đoạn chững lại, các ngân hàng trung ương đã quay lại mua vàng trong tháng 4/2026. Ba Lan dẫn đầu với 14 tấn, nâng tổng lượng mua từ đầu năm lên 45 tấn. Trung Quốc mua thêm 8 tấn, đánh dấu tháng mua ròng thứ 18 liên tiếp và mức mua cao nhất kể từ cuối năm 2024. Trong khi đó, Cộng hòa Séc kéo dài chuỗi mua vàng lên 38 tháng liên tiếp.

Ngược lại, Uzbekistan bán ròng 1 tấn trong tháng, nhưng vẫn là nước mua vàng lớn thứ hai từ đầu năm với 24 tấn. Trái ngược xu hướng chung, Nga tiếp tục bán ròng 6 tấn trong tháng 4, nâng tổng lượng bán ra từ đầu năm lên 22 tấn.

Tổ chức quốc tế hạ dự báo giá vàng, nhà đầu tư cần thận trọng

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn Cầu, những yếu tố từng hỗ trợ mạnh cho giá vàng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“Yếu tố tác động mạnh nhất đến thị trường vàng hiện nay vẫn là tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Trước đó, giá vàng đã được đẩy lên rất cao do những lo ngại liên quan đến xung đột tại Iran. Tuy nhiên, khi giá vàng tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn bán ra để chốt lời” - ông Hiếu nêu quan điểm.

Không “bỏ tất cả trứng vào một giỏ”

“Không bao giờ bỏ tất cả trứng vào một rổ. Hiện tại, giá vàng đang đi xuống và ở điểm thấp, song có thể tiếp tục xuống nữa, không có gì bảo đảm là đã ở mức đáy” - TS. Nguyễn Trí Hiếu lưu ý. Vì vậy, ông Hiếu khuyến nghị, nếu có nguồn tiền nhàn rỗi, nhà đầu tư nên phân bổ vốn vào nhiều loại tài sản khác nhau như: vàng, chứng khoán, bất động sản...

Đợt điều chỉnh hiện nay khiến nhiều nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao rơi vào thua lỗ nếu bán ra. Trong khi một số đã chấp nhận cắt lỗ, nhiều người vẫn đang chịu khoản lỗ trên sổ sách.

Vị chuyên gia này khuyến nghị nhà đầu tư hiện hữu, cũng như người có ý định “bắt đáy” vàng cần hết sức thận trọng.

Về triển vọng giá vàng, nhóm nghiên cứu hàng hóa của Tập đoàn tài chính Citigroup (Mỹ) đã hạ dự báo giá vàng trong 3 tháng tới xuống còn 4.000 USD/ounce, do các yếu tố hỗ trợ nhu cầu vàng suy yếu.

Citigroup cũng lưu ý, nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương và dòng vốn vào các quỹ ETF vàng đã chậm lại đáng kể, khiến dư địa tăng giá ngắn hạn trở nên hạn chế. Giá vàng khó có thể bứt phá nếu không xuất hiện một cú sốc mới tác động đến thị trường.

Dù vậy, WGC cho rằng, vàng đã phản ứng tích cực sau các đợt Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong một số giai đoạn trong quá khứ. Bởi thị trường coi đây là tín hiệu lạm phát dai dẳng, rủi ro tài chính gia tăng và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên. Bên cạnh đó, lực mua từ Trung Quốc, Ấn Độ và các ngân hàng trung ương được đánh giá ít nhạy cảm với lãi suất của Mỹ, tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ thị trường, trong khi lãi suất cao kéo dài có thể gây áp lực lên các tài sản rủi ro như chứng khoán./.

Hiểu đúng vai trò của vàng trong danh mục đầu tư

Trước diễn biến khó lường của giá vàng, ông Shaokai Fan - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại WGC lưu ý, điều quan trọng là nhà đầu tư cần hiểu rõ đặc tính tài chính của vàng cũng như vai trò của vàng đối với hiệu quả tổng thể của danh mục đầu tư. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng nên tìm hiểu các hình thức đầu tư vàng khác nhau và cân nhắc kỹ những ưu điểm, hạn chế của từng phương thức trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
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Cập nhật: 11/06/2026 13:30

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Cập nhật: 11/06/2026 13:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80