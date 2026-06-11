Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?

Áp lực gia tăng sau giai đoạn tăng “nóng”

Từng tạo nên cơn sốt trên thị trường khi vượt mốc 190 triệu đồng/lượng vào khoảng giữa tháng 2 đến đầu tháng 3/2026, giá vàng trong nước hiện đã giảm hơn 50 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh ghi nhận trước đó chưa đầy 5 tháng.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, đến ngày 10/6, giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp lớn chỉ còn quanh 138 triệu đồng/lượng. Ghi nhận lúc 8h30 ngày 11/6, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm về vùng 131 - 136 triệu đồng/lượng. Diễn biến này đánh dấu một trong những nhịp điều chỉnh đáng chú ý nhất của thị trường vàng trong nhiều năm trở lại đây.

Diễn biến giá vàng trong nước từ đầu năm đến thời điểm kết phiên ngày 10/6. Đồ hoạ: Thu Hương.

Lý giải nguyên nhân giá vàng liên tục giảm sâu trong thời gian gần đây, ông Phan Dũng Khánh - chuyên gia tài chính cho rằng, thị trường đang chịu tác động từ nhiều yếu tố đan xen. Điều đáng chú ý là nhiều yếu tố từng hỗ trợ giá vàng tăng mạnh trước đây như căng thẳng địa chính trị, áp lực lạm phát hay những bất ổn của kinh tế toàn cầu vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng nóng kéo dài, giá vàng đang bước vào một nhịp điều chỉnh mới.

Trong bối cảnh lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát, nhiều tổ chức dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì mặt bằng lãi suất ở mức cao lâu hơn so với kỳ vọng trước đây. Điều này tiếp tục tạo áp lực đối với các tài sản không sinh lợi suất như vàng. Ông Phan Dũng Khánh -

chuyên gia tài chính

Theo ông Khánh, một trong những nguyên nhân quan trọng là giá vàng đã trải qua chu kỳ tăng mạnh trong khoảng 2 - 3 năm gần đây. Trong giai đoạn đó, kim loại quý liên tục thiết lập các mức giá cao mới và mang lại mức sinh lời đáng kể cho nhà đầu tư. Khi mặt bằng giá đã được đẩy lên mức cao, dư địa tăng tiếp theo dần thu hẹp, trong khi lượng vốn cần thiết để đưa giá vàng lên các ngưỡng mới ngày càng lớn hơn. Điều này khiến sức hấp dẫn của vàng đối với dòng tiền đầu tư không còn mạnh như giai đoạn trước.

Bên cạnh đó, diễn biến của thị trường tài chính toàn cầu cũng đang tạo áp lực lên giá vàng. Theo ông Khánh, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn duy trì ở mức cao trong thời gian qua. Trong khi vàng là tài sản không tạo ra dòng tiền hay lợi suất định kỳ, trái phiếu lại mang đến mức sinh lời tương đối ổn định cho nhà đầu tư. Do đó, khi lợi suất trái phiếu duy trì ở mức hấp dẫn, một phần dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản mang lại thu nhập tốt hơn, qua đó ảnh hưởng tới sức hấp dẫn của vàng.

Một yếu tố khác là nhu cầu mua vàng từ các tổ chức lớn và ngân hàng trung ương vẫn được duy trì nhưng đã có dấu hiệu chậm lại so với giai đoạn trước. Dẫn số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), ông Khánh cho biết, lực mua từ nhóm nhà đầu tư tổ chức vẫn đóng vai trò hỗ trợ thị trường, song cường độ không còn mạnh như trước đây. Điều này được cho là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới diễn biến giá vàng trên thị trường quốc tế.

Cùng với đó, sự phục hồi của USD tiếp tục gây sức ép lên vàng. Đồng bạc xanh tăng giá khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác, từ đó ảnh hưởng tới nhu cầu đối với kim loại quý. Ngoài ra, triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn là yếu tố được thị trường theo dõi sát sao.

Tác động phân hóa giữa các nhà đầu tư

Trong bối cảnh giá vàng liên tục điều chỉnh, mức độ ảnh hưởng của đợt giảm giá hiện nay đối với từng nhóm nhà đầu tư cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Theo TS. Châu Đình Linh, để đánh giá đúng tác động của thị trường, cần phân biệt rõ mục đích nắm giữ vàng của từng nhà đầu tư.

Theo đó, có nhóm xem vàng là tài sản tích lũy, tài sản phòng vệ trong danh mục đầu tư và có nhóm tham gia thị trường với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận từ biến động giá. Đối với nhóm đầu tư tích lũy, vàng thường chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 10 - 20% trong danh mục. Đây là nhóm sử dụng vàng như công cụ bảo toàn tài sản trong dài hạn và không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn. Với chiến lược mua tích lũy theo thời gian, những biến động giảm giá hiện nay thường không tạo ra áp lực quá lớn, bởi mục tiêu chính của họ là duy trì và bảo vệ giá trị tài sản.

Trong khi đó, tác động sẽ lớn hơn đối với những nhà đầu tư có tỷ trọng vàng cao hoặc tham gia thị trường với mục tiêu đầu tư ngắn hạn dựa trên biến động giá. Theo TS. Châu Đình Linh, nhóm này đang phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi cùng lúc. Những rủi ro đó không chỉ đến từ xu hướng điều chỉnh của giá vàng thế giới, mà còn từ những biến chuyển trên thị trường vàng trong nước.

Không chỉ có vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giảm rất mạnh từ đỉnh. Ảnh: Đức Thanh

Thời gian qua, thị trường vàng trong nước ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý trong công tác quản lý. Các giải pháp tăng cường minh bạch giao dịch, đẩy mạnh thanh tra, giám sát và hoàn thiện cơ chế quản lý đang góp phần chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vàng theo hướng minh bạch hơn. Bên cạnh đó, các định hướng liên quan đến nguồn cung vàng cũng đang được thị trường theo dõi sát sao.

Những thay đổi này không chỉ tác động đến hoạt động kinh doanh vàng, mà còn ảnh hưởng tới diễn biến giá trên thị trường. Theo vị chuyên gia, các yếu tố trên đang góp phần giúp giá vàng trong nước vận động sát hơn với xu hướng của thị trường thế giới. Nếu trước đây chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới có thời điểm lên tới 40 - 50 triệu đồng/lượng, thì hiện nay khoảng cách này đã thu hẹp đáng kể, còn khoảng 7 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, các chuyên gia cho rằng, đợt điều chỉnh hiện nay của giá vàng là kết quả của nhiều yếu tố tác động đồng thời, từ diễn biến của thị trường tài chính quốc tế đến những thay đổi trong môi trường thị trường trong nước. Trong bối cảnh đó, mức độ ảnh hưởng sẽ phụ thuộc vào mục tiêu nắm giữ và tỷ trọng vàng trong danh mục của từng nhà đầu tư. Với những người coi vàng là tài sản tích lũy dài hạn, biến động ngắn hạn thường không phải yếu tố quyết định. Trong khi đó, nhóm nhà đầu tư có tỷ trọng vàng lớn hoặc tham gia thị trường với mục tiêu ngắn hạn sẽ chịu tác động rõ nét hơn từ những biến động hiện nay của giá vàng.