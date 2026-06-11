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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng

Thu Hương

Thu Hương

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07:02 | 11/06/2026
(TBTCO) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc tại nhiều thương hiệu lớn, kéo mặt bằng giá về quanh ngưỡng 133,3 - 138,3 triệu đồng/lượng với mức giảm phổ biến lên tới hơn 5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng hiện giao dịch quanh mức 4.049 USD/ounce, thấp hơn gần 200 USD/ounce so với sáng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng trong nước 9,5 triệu đồng.

Kim loại quý chịu áp lực giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư tại Mỹ khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau khi các số liệu lạm phát mới được công bố. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao cùng những lo ngại về giá năng lượng cũng tiếp tục tạo sức ép lên thị trường vàng.

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng
Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo số liệu từ Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,5% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,6% của tháng 4. Tuy nhiên, tính theo năm, lạm phát vẫn ở mức 4,2%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% mà Fed đặt ra. Trong khi đó, lạm phát lõi tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, giá năng lượng tiếp tục là nhân tố gây áp lực lên mặt bằng giá khi tăng 3,9% trong tháng 5 và cao hơn 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường vẫn theo dõi sát căng thẳng giữa Mỹ và Iran cũng như những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Lạm phát duy trì ở mức cao cùng giá năng lượng tăng đã góp phần đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ lên cao, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng - loại tài sản không mang lại lợi suất. Đồng thời, kỳ vọng Fed có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn cũng tiếp tục gây áp lực lên giá kim loại quý.

Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng mức lạm phát hiện tại vẫn chưa đủ để buộc Fed phải nâng lãi suất trở lại. Theo nhóm chuyên gia này, trong bối cảnh nợ công gia tăng, việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ có thể tạo ra nhiều rủi ro cho nền kinh tế. Vì vậy, vàng vẫn có thể lấy lại sức hấp dẫn nếu thị trường nhận thấy dư địa điều hành chính sách của Fed đang ngày càng thu hẹp

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt điều chỉnh giảm 5,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá niêm yết phổ biến về mức 133,3 - 138,3 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, xu hướng giảm cũng diễn ra trên diện rộng. PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cùng giảm 5,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện giao dịch ở mức 133,3 - 138,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 5,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về mức 133,7 - 138,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI điều chỉnh giảm 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 134,3 - 138,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 5,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch xuống còn 133 - 138,3 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng

Giá vàng

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Cập nhật: 11/06/2026 07:30

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