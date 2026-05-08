Làn sóng gom vàng chưa dứt, WGC gợi mở cách đánh thức vàng "gối đầu giường"

Số ít bán ra, ngân hàng trung ương vẫn gom 244 tấn vàng quý I/2026

Ngày 8/5, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) tổ chức họp báo cập nhật tình hình thị trường vàng toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Shaokai Fan - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại WGC cho rằng chỉ rõ, một số ngân hàng trung ương nổi bật mua vào mạnh trong quý I/2026 gồm: ngân hàng trung ương Ba Lan (31 tấn), Uzbekistan (25 tấn) và Trung Quốc (7 tấn). Ngoài ra, khu vực Đông Nam Á cũng ghi nhận hoạt động mua vàng mạnh từ ngân hàng trung ương Malaysia, Campuchia và Indonesia.

Tính chung quý I/2026, các ngân hàng trung ương mua ròng 244 tấn, con số này vượt cả quý IV/2025 và mức trung bình của 5 năm gần đây, dù có một số tổ chức thuộc khu vực tăng cường bán ra.

“Xét tổng thể, khối ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào trong quý I/2026, tiếp nối xu hướng đã diễn ra từ trước và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những diễn biến từ cuộc chiến tại Iran. Đặc biệt, giá vàng có sự điều chỉnh trong tháng 3/2026 càng làm tăng động cơ mua vào của khối ngân hàng trung ương trong thời gian tới”. - Ông Shaokai Fan - Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại WGC.

Chuyên gia WGC chỉ rõ, trong quý I/2026 cũng xuất hiện diễn biến đáng chú ý ở nhóm ngân hàng trung ương, khi Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ, Ngân hàng Trung ương Nga và Quỹ Dầu khí Nhà nước Azerbaijan bán vàng ra thị trường.

Với Thổ Nhĩ Kỳ, việc bán vàng nhằm ổn định đồng nội tệ trước những biến động liên quan đến xung đột Trung Đông và Iran.

Trong khi đó, Nga bán vàng để huy động nguồn lực cho cuộc chiến tại Ukraine.

Nhìn chung, hoạt động bán vàng của các ngân hàng trung ương hiện vẫn mang tính cục bộ và hạn chế, chủ yếu xuất hiện ở một vài trường hợp như Thổ Nhĩ Kỳ hay Nga. Trong khi đó, phần lớn ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn tiếp tục mua vào, cho thấy xu hướng chung của khối này chưa thay đổi.

Về xu hướng thời gian tới, ông Shaokai Fan cho rằng, khối ngân hàng trung ương được dự báo vẫn duy trì vai trò bên mua ròng, dù quy mô có thể không mạnh như giai đoạn trước, mà chủ yếu tương đương năm 2025.

Năm 2025, các ngân hàng trung ương đã mua ròng khoảng 800 tấn vàng. Hội đồng Vàng Thế giới cũng sắp công bố kết quả khảo sát đối với các ngân hàng trung ương, qua đó, cho thấy rõ hơn quan điểm và định hướng của nhóm này đối với vàng trong thời gian tới.

Nhiều quốc gia cho phép ngân hàng tham gia sâu vào thị trường vàng

Giữa tháng 4/2026, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất vàng miếng từ các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại, tăng thêm 2 đơn vị so với cuối năm 2025. Theo quy định, để được cấp phép sản xuất vàng miếng, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, trong khi ngân hàng thương mại cần đạt từ 50.000 tỷ đồng trở lên. Với yêu cầu vốn khá cao, số lượng đơn vị đáp ứng điều kiện không nhiều. Ở nhóm doanh nghiệp, hiện có các tên tuổi lớn như PNJ, DOJI và SJC đủ tiêu chuẩn. Trong khi đó, phía ngân hàng ghi nhận ngày càng nhiều tổ chức vượt ngưỡng vốn điều lệ 50.000 tỷ đồng, gồm 9 ngân hàng như: Vietcombank, MB, VPBank, VietinBank, BIDV, Techcombank, ACB, Agribank và mới nhất là HDBank.

Dẫn chứng kinh nghiệm quốc tế, chuyên gia WGC cho biết, Tại Đông Nam Á, một số ngân hàng cũng ngày càng tham gia sâu hơn vào thị trường vàng. Chẳng hạn, Indonesia đã cho phép một số ngân hàng cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến vàng cho khách hàng từ khoảng 2 năm trước. Tương tự, nhiều ngân hàng lớn tại Singapore cũng đã triển khai như một dịch vụ tài chính cho khách hàng.

“Khi có nhiều chủ thể tham gia, thị trường cũng sẽ trở nên lành mạnh hơn. Việt Nam xem xét, cân nhắc các khả năng này, đây cũng một điểm thú vị và phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đang muốn huy động vàng trong dân. Việc thu hút sự tham gia của các ngân hàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính có liên quan đến vàng là hướng đi phù hợp” - ông Shaokai Fan nhận định./.