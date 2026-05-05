Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Theo nội dung được phê duyệt, dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Quy mô sử dụng đất của dự án trên 347ha, với tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những dự án có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển công nghiệp chuyên sâu, hiện đại tại khu vực Vân Đồn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp tại Vân Đồn mà còn hướng tới xây dựng một khu công nghiệp chuyên biệt trong lĩnh vực dược phẩm và sản xuất thiết bị y tế. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực, gắn với yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc hình thành khu công nghiệp chuyên biệt này sẽ góp phần đưa Quảng Ninh trở thành địa phương đi đầu trong triển khai các định hướng lớn về phát triển công nghiệp phục vụ y tế, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Để dự án sớm được triển khai trên thực tế, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan phải tập trung cao độ, chủ động phối hợp, rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính nhưng vẫn phải bảo đảm đầy đủ trình tự, quy định của pháp luật. Việc đẩy nhanh tiến độ không chỉ giúp nhà đầu tư sớm triển khai dự án mà còn tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu Vân Đồn nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN tại khu vực Đông Bắc sân bay thuộc KCN phía Bắc Sân bay, đặc khu Vân Đồn, cho đại diện nhà đầu tư. Ảnh QMG

Đối với đặc khu Vân Đồn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao quỹ đất sạch cho nhà đầu tư. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án trong thời gian tới.

Ban Quản lý Khu kinh tế được giao tập trung giải quyết nhanh các thủ tục hành chính liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai đúng kế hoạch. Các sở, ngành chức năng cần đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm dự án được triển khai hiệu quả, đúng quy định.

Về phía nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Quang Ngân chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai. Đồng thời, nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sớm đưa dự án vào thực hiện, phấn đấu đến năm 2027 có thể thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp.

Việc trao quyết định chủ trương đầu tư cho dự án hạ tầng KCN tại khu vực Đông Bắc sân bay tiếp tục thể hiện quyết tâm của Quảng Ninh trong cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp đồng bộ, hiện đại và thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của đặc khu Vân Đồn trong giai đoạn phát triển mới.