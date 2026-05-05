Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

16:32 | 05/05/2026
(TBTCO) - Ngày 5/5, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ trao Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) tại khu vực Đông Bắc sân bay, thuộc KCN phía Bắc Sân bay, đặc khu Vân Đồn.
Theo nội dung được phê duyệt, dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Quy mô sử dụng đất của dự án trên 347ha, với tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những dự án có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển công nghiệp chuyên sâu, hiện đại tại khu vực Vân Đồn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp tại Vân Đồn mà còn hướng tới xây dựng một khu công nghiệp chuyên biệt trong lĩnh vực dược phẩm và sản xuất thiết bị y tế. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực, gắn với yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc hình thành khu công nghiệp chuyên biệt này sẽ góp phần đưa Quảng Ninh trở thành địa phương đi đầu trong triển khai các định hướng lớn về phát triển công nghiệp phục vụ y tế, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Để dự án sớm được triển khai trên thực tế, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan phải tập trung cao độ, chủ động phối hợp, rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính nhưng vẫn phải bảo đảm đầy đủ trình tự, quy định của pháp luật. Việc đẩy nhanh tiến độ không chỉ giúp nhà đầu tư sớm triển khai dự án mà còn tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu Vân Đồn nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN tại khu vực Đông Bắc sân bay thuộc KCN phía Bắc Sân bay, đặc khu Vân Đồn, cho đại diện nhà đầu tư. Ảnh QMG

Đối với đặc khu Vân Đồn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao quỹ đất sạch cho nhà đầu tư. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án trong thời gian tới.

Ban Quản lý Khu kinh tế được giao tập trung giải quyết nhanh các thủ tục hành chính liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai đúng kế hoạch. Các sở, ngành chức năng cần đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm dự án được triển khai hiệu quả, đúng quy định.

Về phía nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Quang Ngân chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai. Đồng thời, nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sớm đưa dự án vào thực hiện, phấn đấu đến năm 2027 có thể thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp.

Việc trao quyết định chủ trương đầu tư cho dự án hạ tầng KCN tại khu vực Đông Bắc sân bay tiếp tục thể hiện quyết tâm của Quảng Ninh trong cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp đồng bộ, hiện đại và thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của đặc khu Vân Đồn trong giai đoạn phát triển mới.

Còn nhiều dư địa để bứt phá hợp tác đầu tư Việt Nam - Ấn Độ

(TBTCO) - Có nền tảng chính trị tốt, thương mại tăng nhanh, nhưng dòng vốn đầu tư hai chiều Việt Nam - Ấn Độ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Đây cũng đồng thời là dư địa lớn nhất của quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn tới.
(TBTCO) - Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu nhiều biến động do bất ổn địa chính trị và bất định thương mại gia tăng, Việt Nam vẫn duy trì được sức hút đáng kể trong suốt những năm qua, khẳng định vị thế trên bản đồ đầu tư quốc tế. Không chỉ giữ ổn định quy mô dòng vốn, Việt Nam còn từng bước cải thiện chất lượng đầu tư, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 293,4 nghìn tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 58,9 nghìn tỷ đồng; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,58%... là những con số kinh tế nổi bật trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026.
(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết sẽ hỗ trợ 70 tỷ USD cho các sáng kiến mới về hạ tầng năng lượng và hạ tầng số đến năm 2035, nhằm kết nối các lưới điện, mở rộng thương mại điện xuyên biên giới và cải thiện khả năng tiếp cận băng thông rộng trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
(TBTCO) - Định vị theo hướng chuyên biệt, đi kèm cơ chế ưu đãi vượt trội, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng đang gia tăng sức hấp dẫn, trở thành điểm đến thu hút mạnh dòng vốn đầu tư.
(TBTCO) - Dù đối mặt với nhiều thách thức, bất định từ kinh tế toàn cầu, các tổ chức quốc tế và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài vẫn đánh giá Việt Nam duy trì được sức chống chịu ấn tượng và triển vọng tăng trưởng tích cực. Với nền tảng vĩ mô ổn định, dòng vốn FDI bền bỉ và dư địa cải cách còn lớn, Việt Nam không chỉ giữ vị thế trong nhóm tăng trưởng cao của khu vực mà còn tiếp tục được xem là điểm đến chiến lược trong trung và dài hạn.
(TBTCO) - Hành lang kinh tế Đông - Tây được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của khu vực, song thực tế vẫn chủ yếu dừng ở mức tiềm năng, chưa thể bứt phá hết do gặp nhiều cản trở.
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026, nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các quy định của Luật, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
