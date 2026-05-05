Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ Việt Nam được thực hiện đầy đủ, đúng hạn

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 4 đầu năm 2026, khối lượng trái phiếu chính phủ đã huy động được 125.556 tỷ đồng, với kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân năm là 9,96 năm, lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ bình quân năm là 4,09%/năm, thời gian đáo hạn bình quân của danh mục trái phiếu chính phủ là 8,41 năm.

Trong tháng 4/2026, Chính phủ không thực hiện ký kết thỏa thuận vay nước ngoài. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, Chính phủ đã ký kết 1 thỏa thuận vay nước ngoài, trị giá 50 tỷ Yên (tương đương khoảng 323,2 triệu USD).

Trong tháng 4/2026 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 792 tỷ đồng, tương đương 31,7 triệu USD, trong đó cấp phát khoảng 378 tỷ đồng, tương đương 15,1 triệu USD và cho vay lại (CVL) khoảng 414 tỷ đồng, tương đương 16,5 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 7.085 tỷ đồng, cho vay lại 2.657 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến 28/4/2026, tổng vay trong nước và nước ngoài của Chính phủ đạt khoảng 132.641 tỷ đồng (tương đương 13,7% kế hoạch năm 2026), trong đó vay cho ngân sách trung ương khoảng 129.984 tỷ đồng, vay về cho vay lại khoảng 2.657 tỷ đồng.

Trong tháng 4/2026 (tính đến ngày 28/4/2026), tổng nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ khoảng 32.111 tỷ đồng; trong đó trả nợ trực tiếp của ngân sách trung ương khoảng 30.459 tỷ đồng và trả nợ vay về cho vay lại khoảng 1.652 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến 28/4/2026, tổng nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ khoảng 172.865 tỷ đồng (tương đương 32,5% kế hoạch), bao gồm trả nợ trực tiếp của ngân sách trung ương khoảng 163.982 tỷ đồng và trả nợ vay về cho vay lại khoảng 8.883 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2026, dự báo nợ công khoảng 35 - 36% GDP, nợ Chính phủ khoảng 33 - 34% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 28 - 29% GDP, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu NSNN khoảng 20 - 21%, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ (không bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc ngắn hạn dưới 12 tháng) ở mức 4 - 5%, đảm bảo trong mức trần, ngưỡng được Quốc hội cho phép.

Trong tháng 4/2026, không thực hiện cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các dự án vay vốn trong nước và nước ngoài.

Các dự án được bảo lãnh vay trong nước không thực hiện rút vốn, thực hiện trả nợ gốc khoảng 194 tỷ đồng và trả lãi khoảng 47 tỷ đồng. Dư nợ đến ngày 28/4/2026 khoảng 4.868 tỷ đồng.

Các dự án được bảo lãnh vay vốn nước ngoài không thực hiện rút vốn, trả gốc khoảng 4.345 tỷ đồng và trả lãi khoảng 1.027 tỷ đồng. Dư nợ đến ngày 28/4/2026 khoảng 47.958 tỷ đồng.

Tính đến ngày 28/4/2026, không phát sinh tạm ứng và thu hồi ngân quỹ nhà nước, không có số dư tạm ứng ngân quỹ nhà nước của địa phương; không phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và không phát sinh nợ phải trả.

Thực hiện rút vốn vay của Chính phủ về cho địa phương vay lại khoảng 402 tỷ đồng, tương đương 16 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến 28/4/2026, thực hiện rút vốn vay của Chính phủ về cho địa phương vay lại khoảng 1.901 tỷ đồng, tương đương 75,6 triệu USD./.