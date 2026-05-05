Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ Việt Nam được thực hiện đầy đủ, đúng hạn

Đức Minh

16:25 | 05/05/2026
(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 4 tháng đầu năm (tính đến ngày 28/4/2026), tổng rút vốn vay của Chính phủ Việt Nam đạt khoảng 132.641 tỷ đồng; nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ được thực hiện đầy đủ, đúng hạn với tổng giá trị khoảng 172.865 tỷ đồng, tương đương 32,5% kế hoạch năm.
Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 4 đầu năm 2026, khối lượng trái phiếu chính phủ đã huy động được 125.556 tỷ đồng, với kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân năm là 9,96 năm, lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ bình quân năm là 4,09%/năm, thời gian đáo hạn bình quân của danh mục trái phiếu chính phủ là 8,41 năm.

Huy động 125.556 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong 4 tháng đầu năm.

Trong tháng 4/2026, Chính phủ không thực hiện ký kết thỏa thuận vay nước ngoài. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, Chính phủ đã ký kết 1 thỏa thuận vay nước ngoài, trị giá 50 tỷ Yên (tương đương khoảng 323,2 triệu USD).

Trong tháng 4/2026 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 792 tỷ đồng, tương đương 31,7 triệu USD, trong đó cấp phát khoảng 378 tỷ đồng, tương đương 15,1 triệu USD và cho vay lại (CVL) khoảng 414 tỷ đồng, tương đương 16,5 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 7.085 tỷ đồng, cho vay lại 2.657 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến 28/4/2026, tổng vay trong nước và nước ngoài của Chính phủ đạt khoảng 132.641 tỷ đồng (tương đương 13,7% kế hoạch năm 2026), trong đó vay cho ngân sách trung ương khoảng 129.984 tỷ đồng, vay về cho vay lại khoảng 2.657 tỷ đồng.

Trong tháng 4/2026 (tính đến ngày 28/4/2026), tổng nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ khoảng 32.111 tỷ đồng; trong đó trả nợ trực tiếp của ngân sách trung ương khoảng 30.459 tỷ đồng và trả nợ vay về cho vay lại khoảng 1.652 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến 28/4/2026, tổng nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ khoảng 172.865 tỷ đồng (tương đương 32,5% kế hoạch), bao gồm trả nợ trực tiếp của ngân sách trung ương khoảng 163.982 tỷ đồng và trả nợ vay về cho vay lại khoảng 8.883 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2026, dự báo nợ công khoảng 35 - 36% GDP, nợ Chính phủ khoảng 33 - 34% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 28 - 29% GDP, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu NSNN khoảng 20 - 21%, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ (không bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc ngắn hạn dưới 12 tháng) ở mức 4 - 5%, đảm bảo trong mức trần, ngưỡng được Quốc hội cho phép.

Trong tháng 4/2026, không thực hiện cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các dự án vay vốn trong nước và nước ngoài.

Các dự án được bảo lãnh vay trong nước không thực hiện rút vốn, thực hiện trả nợ gốc khoảng 194 tỷ đồng và trả lãi khoảng 47 tỷ đồng. Dư nợ đến ngày 28/4/2026 khoảng 4.868 tỷ đồng.

Các dự án được bảo lãnh vay vốn nước ngoài không thực hiện rút vốn, trả gốc khoảng 4.345 tỷ đồng và trả lãi khoảng 1.027 tỷ đồng. Dư nợ đến ngày 28/4/2026 khoảng 47.958 tỷ đồng.

Tính đến ngày 28/4/2026, không phát sinh tạm ứng và thu hồi ngân quỹ nhà nước, không có số dư tạm ứng ngân quỹ nhà nước của địa phương; không phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và không phát sinh nợ phải trả.

Thực hiện rút vốn vay của Chính phủ về cho địa phương vay lại khoảng 402 tỷ đồng, tương đương 16 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến 28/4/2026, thực hiện rút vốn vay của Chính phủ về cho địa phương vay lại khoảng 1.901 tỷ đồng, tương đương 75,6 triệu USD./.

Mở rộng địa bàn, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV giữ vững mạch thu - chi nhờ chuyển đổi số

(TBTCO) - Sau khi vận hành theo mô hình mới từ ngày 1/7/2025 với địa bàn trải rộng hai tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV không chỉ nhanh chóng ổn định tổ chức mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục, bảo đảm hoạt động thu - chi ngân sách diễn ra liên tục, minh bạch và hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 187,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7% kế hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Ngày 4/5/2026, Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”, khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức Ba2.
(TBTCO) - Tại cuộc họp báo chiều 4/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã thông tin chi tiết về định hướng điều hành của Chính phủ nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và cân bằng giữa tốc độ với chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh toàn cầu khó khăn.
(TBTCO) - Tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư có giá trị lớn nhưng việc quản lý hao mòn, khấu hao vẫn thiếu quy định thống nhất. Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính được kỳ vọng sẽ bịt “lỗ hổng” này, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng và hạn chế thất thoát, lãng phí nguồn lực công.
(TBTCO) - Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 diễn ra vào chiều 4/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã nêu một số vấn đề nổi bật, cần lưu tâm, như theo dõi chặt chẽ áp lực lạm phát trong thời gian tới; đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, bảo đảm hiệu quả…
(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và mô hình tăng trưởng đang chuyển dịch mạnh sang việc dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực ngày càng giữ vai trò quyết định đối với năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Với Việt Nam, yêu cầu nâng cao chất lượng người lao động không chỉ là vấn đề trước mắt mà còn là điều kiện then chốt để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Cải cách tiền lương khu vực công đang bước vào giai đoạn then chốt, đòi hỏi nguồn lực tài chính đủ lớn, ổn định và có tính bền vững dài hạn. Thông qua các giải pháp đồng bộ như cơ cấu lại chi ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, tinh gọn bộ máy và hoàn thiện cơ chế tạo nguồn, Việt Nam đang từng bước chuyển từ “tích lũy nguồn lực” sang chủ động bảo đảm nền tảng tài chính để triển khai hiệu quả chính sách tiền lương mới từ năm 2026.
(TBTCO) - Đến hết tháng 4/2026, tiến độ giải ngân vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia vẫn ở mức thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra trong năm.
