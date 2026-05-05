Mở rộng địa bàn, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV giữ vững mạch thu - chi nhờ chuyển đổi số

Lạc Nguyên

10:03 | 05/05/2026
(TBTCO) - Sau khi vận hành theo mô hình mới từ ngày 1/7/2025 với địa bàn trải rộng hai tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV không chỉ nhanh chóng ổn định tổ chức mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục, bảo đảm hoạt động thu - chi ngân sách diễn ra liên tục, minh bạch và hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.
Giữ nhịp vận hành trên địa bàn rộng

Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực XIV đã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới, quản lý địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk sau sắp xếp. Cơ cấu tổ chức gồm 10 phòng tham mưu và 19 phòng giao dịch trực thuộc, giảm 29 đầu mối, tương ứng mức tinh gọn 49%.

Việc sắp xếp lại tổ chức diễn ra trong thời gian ngắn, với nhiều thay đổi về chức năng, địa bàn và nhân sự. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao từ Bộ Tài chính và hệ thống KBNN, đơn vị đã nhanh chóng ổn định, triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn.

Thực tế cho thấy, dù địa bàn quản lý rộng, trải dài nhiều khu vực, hoạt động thu - chi ngân sách nhà nước vẫn được thực hiện kịp thời, đầy đủ và chính xác. Đây là kết quả của sự kết hợp giữa nền tảng dịch vụ công trực tuyến đã vận hành ổn định nhiều năm, đội ngũ công chức được đào tạo bài bản và cơ chế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuế, tài chính, hải quan và hệ thống ngân hàng thương mại.

KBNN Khu vực XIV đã tinh gọn bộ máy, giữ nhịp vận hành trên địa bàn rộng. Ảnh: Lạc Nguyên

Tuy vậy, những thách thức không nhỏ cũng đặt ra cho đơn vị. Địa bàn rộng khiến việc điều phối nhân lực và xử lý hồ sơ trở nên phức tạp hơn, đặc biệt khi nhiều phòng giao dịch được hình thành từ việc hợp nhất 2 - 3 kho bạc cấp huyện trước đây. Một số đơn vị, do yêu cầu bảo mật, vẫn phải sử dụng chứng từ giấy và di chuyển quãng đường xa. Lượng hồ sơ chuyển giao lớn trong khi hạ tầng lưu trữ chưa đồng bộ, cùng với việc các quy định về kế toán, mở tài khoản trong mô hình chính quyền hai cấp chưa hoàn thiện, đã gây ra không ít lúng túng trong giai đoạn đầu vận hành.

Đáng chú ý, 100% đơn vị cấp xã đã mở tài khoản và thực hiện chi lương qua Kho bạc ngay trong giai đoạn chuyển đổi, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Trước thực tế đó, KBNN khu vực XIV đã thiết lập đường dây nóng, phân công đầu mối hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Đồng thời, đơn vị chủ động phối hợp liên ngành để bảo đảm việc hạch toán, thu - chi ngân sách được thực hiện thông suốt, không ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Bà Phạm Thị Châu Anh - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị là một trong những đầu mối thường xuyên giao dịch với KBNN khu vực XIV và đánh giá cao tinh thần làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tình của đội ngũ cán bộ tại đây.

Theo bà Anh, thời gian gần đây, quy trình quyết toán đã có bước chuyển rõ rệt, từ phương thức thủ công sang hiện đại. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt là triển khai dịch vụ công trực tuyến, giúp 100% thủ tục được thực hiện qua mạng, qua đó giảm đáng kể thời gian đi lại và chi phí cho đơn vị. Đồng thời, số liệu tài chính công được quản lý chặt chẽ, đồng bộ, tuân thủ đúng quy định, bảo đảm tính minh bạch, chính xác; công tác thanh toán chi thường xuyên cũng được xử lý nhanh, quy trình rõ ràng, thời gian được rút ngắn.

Đẩy mạnh số hóa, hướng tới “Kho bạc 3 không”

KBNN khu vực XIV xác định chuyển đổi số là trục xuyên suốt trong cải cách. Từ một đơn vị quản lý truyền thống, Kho bạc đang từng bước tiến tới mô hình “Kho bạc 3 không”: không tiền mặt, không chứng từ giấy và không khách hàng tại trụ sở.

Một trong những bước đi rõ nét là việc cắt giảm thủ tục hành chính. Thủ tục thanh toán chi thường xuyên đã được cắt giảm 21/25 thành phần hồ sơ, giúp giảm khoảng 45% chi phí tuân thủ so với năm 2024. Thời gian xử lý hồ sơ cũng được rút ngắn, từ 2 ngày xuống còn 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

KBNN Khu vực XIV không ngừng phát triển các dịch vụ công tiện ích, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Lạc Nguyên

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trở thành “cú hích” quan trọng, khi 100% đơn vị sử dụng ngân sách đã thực hiện giao dịch qua môi trường mạng. Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát chi đến phê duyệt và chuyển tiền đều được số hóa. Đơn vị giao dịch có thể theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ theo thời gian thực, tăng tính minh bạch và giảm thiểu nguy cơ phát sinh tiêu cực.

Việc vận hành hiệu quả hệ thống TABMIS và kết nối dữ liệu giữa các cơ quan Thuế - Hải quan - Kho bạc - Tài chính đã tạo nên hệ sinh thái dữ liệu liên thông, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách.

Ở phía thu ngân sách, việc mở tài khoản chuyên thu và phối hợp với các ngân hàng thương mại đã giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ 24/7, ở bất kỳ thời gian, địa điểm nào.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Khánh Hòa là đơn vị đầu tiên triển khai dịch vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2025, đơn vị đã thực hiện thu hộ 137.932 món với doanh số 6.573 tỷ đồng. Riêng 3 tháng đầu năm 2026, con số này đạt 28.458 món, với doanh số 3.578 tỷ đồng, cho thấy mức độ tin tưởng ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp.

Bà Trần Thị Hoàn - Phó Trưởng phòng Phòng Giao dịch khách hàng BIDV Khánh Hòa nhận định, việc phối hợp thu ngân sách giữa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Đối với Nhà nước, các khoản thu được ghi nhận kịp thời, tập trung và minh bạch, giúp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công. Đối với ngân hàng, đây là cơ hội để nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hệ sinh thái thanh toán và thúc đẩy chuyển đổi số. Đặc biệt, đối với người nộp thuế, dịch vụ thu ngân sách ngày càng thuận tiện hơn, với nhiều kênh thanh toán hiện đại như Cổng Dịch vụ công, Etax, Internet Banking và Mobile Banking, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Theo ông Đinh Ngọc Bình - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, trong thời gian qua, quy trình thực hiện các thủ tục quyết toán tại Kho bạc Nhà nước đã có những bước tiến vượt bậc, tập trung vào cải cách hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả phục vụ… Thời gian thanh toán các khoản chi ngân sách qua KBNN gần như đã được rút ngắn chỉ còn 1 ngày làm việc đối với các khoản chi đầu tư.

Dù vậy, quá trình triển khai chuyển đổi số vẫn đối mặt với những “điểm nghẽn” như hạ tầng mạng chưa ổn định tại vùng sâu, hay áp lực xử lý hồ sơ dồn vào cuối kỳ. Để khắc phục, KBNN khu vực XIV đã nâng cấp hệ thống máy chủ, thiết lập đường truyền chuyên dụng và tăng cường kết nối dữ liệu liên ngành.

Ông Nguyễn Đức Mạo - Phó Giám đốc KBNN khu vực XIV cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát triển các dịch vụ công theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, đẩy mạnh số hóa dữ liệu, tăng cường kết nối với các hệ thống tài chính quốc gia, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin ở mức cao nhất./.

Cải cách trúng "điểm nghẽn", tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV: Quản lý ngân sách và kiểm soát chi tiêu trong cao điểm giải ngân cuối năm

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV: Tạo bước tiến lớn trong quản lý ngân sách sau tái cơ cấu

Bịt "lỗ hổng" trong quản lý tài sản hạ tầng

(TBTCO) - Tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư có giá trị lớn nhưng việc quản lý hao mòn, khấu hao vẫn thiếu quy định thống nhất. Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính được kỳ vọng sẽ bịt “lỗ hổng” này, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng và hạn chế thất thoát, lãng phí nguồn lực công.
(TBTCO) - Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 diễn ra vào chiều 4/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã nêu một số vấn đề nổi bật, cần lưu tâm, như theo dõi chặt chẽ áp lực lạm phát trong thời gian tới; đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, bảo đảm hiệu quả…
(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và mô hình tăng trưởng đang chuyển dịch mạnh sang việc dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực ngày càng giữ vai trò quyết định đối với năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Với Việt Nam, yêu cầu nâng cao chất lượng người lao động không chỉ là vấn đề trước mắt mà còn là điều kiện then chốt để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Cải cách tiền lương khu vực công đang bước vào giai đoạn then chốt, đòi hỏi nguồn lực tài chính đủ lớn, ổn định và có tính bền vững dài hạn. Thông qua các giải pháp đồng bộ như cơ cấu lại chi ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, tinh gọn bộ máy và hoàn thiện cơ chế tạo nguồn, Việt Nam đang từng bước chuyển từ "tích lũy nguồn lực" sang chủ động bảo đảm nền tảng tài chính để triển khai hiệu quả chính sách tiền lương mới từ năm 2026.
(TBTCO) - Đến hết tháng 4/2026, tiến độ giải ngân vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia vẫn ở mức thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra trong năm.
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước vẫn duy trì tiến độ khá so dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tác động từ tình hình căng thẳng Trung Đông, kết hợp với các giải pháp tài khóa như giảm thuế xăng dầu đã bắt đầu tác động đến số thu.
(TBTCO) - Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (AFMGM+3) lần thứ 29.
(TBTCO) - Dù giá trị giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ, nhưng tỷ lệ thực hiện kế hoạch vẫn thấp. Điều này phản ánh áp lực lớn từ quy mô vốn rất cao và những điểm nghẽn kéo dài, đòi hỏi các giải pháp quyết liệt hơn từ nay đến cuối năm để "tiêu hết" nguồn vốn này.
(TBTCO) - Ngày 4/5/2026, Bộ Tài chính tổ chức khai mạc vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2026.
