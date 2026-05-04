Tài chính

Cân bằng tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh thế giới "nhiễu động"

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
19:28 | 04/05/2026
(TBTCO) - Tại cuộc họp báo chiều 4/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã thông tin chi tiết về định hướng điều hành của Chính phủ nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và cân bằng giữa tốc độ với chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh toàn cầu khó khăn.
aa

Chiều 4/5, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp các thông tin quan trọng về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI - cũng như các vấn đề đang được dư luận, báo chí quan tâm.

Ba nhóm giải pháp trọng tâm

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của báo chí về các giải pháp đột phá nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và cân bằng giữa tốc độ với chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh toàn cầu khó khăn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã thông tin chi tiết về định hướng điều hành của Chính phủ.

Cân bằng tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh thế giới
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng nhận định, kinh tế thế giới từ đầu năm 2026 đã có những biến động rất phức tạp và khó lường, điển hình là sự leo thang xung đột tại Trung Đông từ cuối tháng 2. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo chậm lại trong khi lạm phát và nợ công có xu hướng tăng cao. Đứng trước tình hình đó, nhiều nền kinh tế lớn đang duy trì sự thận trọng, thắt chặt chính sách tiền tệ đồng thời mở rộng tài khóa để kiềm chế suy giảm và hỗ trợ tăng trưởng.

Trước những thách thức từ bên ngoài, lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã có sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt thông qua ba nhóm giải pháp trọng tâm. Nhóm giải pháp thứ nhất là quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết, văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2, các nghị quyết của Quốc hội khóa XVI và Nghị quyết 109 Chính phủ. Đây được xác định là định hướng xuyên suốt trong công tác điều hành kinh tế xã hội năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Chính phủ yêu cầu khẩn trương nghiên cứu xây dựng đề án nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới. Các bộ ngành và địa phương phải bám sát tình hình để có phản ứng kịp thời, hiệu quả trước những biến động bất lợi từ bên ngoài, kiên quyết giữ vững an toàn tài chính quốc gia và không để xảy ra biến động kinh tế trong mọi tình huống.

Nhóm giải pháp thứ hai tập trung trực tiếp vào việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Về mặt điều hành, các cơ quan chức năng sẽ chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác.

Nhóm giải pháp thứ ba hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội để nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả phát triển.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, nền kinh tế cần đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính nhằm nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế xã hội trong việc phân bổ mọi nguồn lực. Cuối cùng, công tác điều hành sẽ tập trung cải thiện chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thông qua đầu tư nguồn nhân lực có trọng tâm, trong đó nguồn vốn đầu tư công sẽ đóng vai trò là nguồn vốn mồi quan trọng để dẫn dắt các dòng vốn đầu tư từ khu vực tư nhân.

Cân bằng tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh thế giới
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: Đức Minh

Theo dõi chặt chẽ áp lực lạm phát

Trước đó, phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 diễn ra vào chiều 4/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã nêu rõ về một số vấn đề cần lưu ý về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm.

Theo Bộ trưởng, áp lực lạm phát trong thời gian tới tiếp tục cần được theo dõi chặt chẽ. Bởi lẽ, giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng do vào mùa cao điểm nắng nóng, giá dịch vụ y tế, giáo dục điều chỉnh theo lộ trình. Chỉ số CPI tháng 4, theo báo cáo của Bộ Tài chính, đã tăng 5,46% so với cùng kỳ, cao hơn tháng 3 (4,65%), nguyên nhân do tác động chi phí đẩy từ giá xăng dầu, tác động dây chuyền đến giá cả dịch vụ giao thông, ăn uống, vật liệu xây dựng…

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 tăng 12,1% so với cùng kỳ, 4 tháng tăng 11,1%. Mặc dù có chuyển biến tích cực nhưng kết quả này vẫn thấp hơn kịch bản Nghị quyết số 01/NQ-CP (13 - 15%).

Về hoạt động đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I/2026 (theo giá hiện hành) đạt 744,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ, cao hơn tốc độ tăng của quý I/2025 (9,4%). Tuy nhiên, đến hết tháng 4 vẫn còn 46,2 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 của 14 bộ, cơ quan và 17 địa phương chưa phân bổ chi tiết. Cùng với đó, vốn FDI đăng ký 4 tháng ước đạt 18,2 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện ước đạt 7,4 tỷ USD, tăng 9,8%.

Đối với đầu tư tư nhân, tổng số vốn các doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế tăng 4,24% so với cùng kỳ, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động giảm 16,8%.

“Cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư, sớm đưa các dự án đăng ký vào thực hiện” - Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Trong báo cáo tại phiên họp, Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg và Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 23/4/2026 về đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư xuyên suốt trong quá trình từ xây dựng nhu cầu, phân bổ vốn đến tổ chức thực hiện, quản lý sử dụng vốn đầu tư công và vận hành, khai thác dự án sau khi hoàn thành đầu tư; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, bảo đảm hiệu quả./.

Hoàng Yến
Từ khóa:
thứ trưởng lê tấn cận tăng trưởng kinh tế kiểm soát lạm phát

Bài liên quan

Người lao động - động lực của tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới

Người lao động - động lực của tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới

Kiềm chế lạm phát hiệu quả trong thế “đa biến động”

Kiềm chế lạm phát hiệu quả trong thế “đa biến động”

Bình ổn giá vật liệu để bảo đảm tiến độ dự án

Bình ổn giá vật liệu để bảo đảm tiến độ dự án

Dành cho bạn

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Đọc thêm

Thu ngân sách tăng khá nhưng tốc độ đã chậm hơn cùng kỳ

Thu ngân sách tăng khá nhưng tốc độ đã chậm hơn cùng kỳ

(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước vẫn duy trì tiến độ khá so dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tác động từ tình hình căng thẳng Trung Đông, kết hợp với các giải pháp tài khóa như giảm thuế xăng dầu đã bắt đầu tác động đến số thu.
Bộ Tài chính Việt Nam đóng góp hiệu quả vào tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3

Bộ Tài chính Việt Nam đóng góp hiệu quả vào tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3

(TBTCO) - Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (AFMGM+3) lần thứ 29.
Tăng "sức nặng" các giải pháp để thúc giải ngân vốn đầu tư công

Tăng "sức nặng" các giải pháp để thúc giải ngân vốn đầu tư công

(TBTCO) - Dù giá trị giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ, nhưng tỷ lệ thực hiện kế hoạch vẫn thấp. Điều này phản ánh áp lực lớn từ quy mô vốn rất cao và những điểm nghẽn kéo dài, đòi hỏi các giải pháp quyết liệt hơn từ nay đến cuối năm để “tiêu hết” nguồn vốn này.
Bộ Tài chính tuyển dụng 41 công chức năm 2026

Bộ Tài chính tuyển dụng 41 công chức năm 2026

(TBTCO) - Ngày 4/5/2026, Bộ Tài chính tổ chức khai mạc vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2026.
Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

(TBTCO) - Không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp trụ sở hay xử lý tài sản dôi dư, những chuyển động gần đây cho thấy, tài sản công đang tạo ra giá trị mới. Từ tiết kiệm chi đầu tư, bổ sung quỹ đất phát triển đến gia tăng nguồn thu cho ngân sách, quá trình xử lý tài sản công sau sáp nhập đang từng bước đưa nguồn lực “nằm yên” trước đây vào vòng quay của nền kinh tế, tạo ra giá trị cho tăng trưởng.
Giá ga, giá dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

Giá ga, giá dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.
Chuyển đổi số trong ngành Tài chính: Chuyển từ quản lý sang phục vụ người dân

Chuyển đổi số trong ngành Tài chính: Chuyển từ quản lý sang phục vụ người dân

(TBTCO) - Hành trình hơn nửa thế kỷ từ sau ngày đất nước thống nhất (1975), ngành Tài chính Việt Nam đã đi qua những chặng đường đầy thử thách: từ thời kỳ quản lý thủ công đến giai đoạn số hóa mạnh mẽ. Ngày nay, Tài chính không chỉ là "tay hòm chìa khóa" của quốc gia mà còn là ngành tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

(TBTCO) - TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, ưu tiên chiến lược của ngành Tài chính trong giai đoạn mới là vừa bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia, vừa phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt của chính sách tài chính trong nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn lực công. Đây là yêu cầu có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”

Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”

Sôi động dòng tiền tự doanh trên sàn UPCoM

Sôi động dòng tiền tự doanh trên sàn UPCoM

Cân bằng tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh thế giới "nhiễu động"

Cân bằng tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh thế giới "nhiễu động"

Khối ngoại chi hơn 200 tỷ đồng, mua thỏa thuận cổ phiếu Tasco

Khối ngoại chi hơn 200 tỷ đồng, mua thỏa thuận cổ phiếu Tasco

Bịt “lỗ hổng” trong quản lý tài sản hạ tầng

Bịt “lỗ hổng” trong quản lý tài sản hạ tầng

Chứng khoán phái sinh ngày 4/5: Thanh bứt tốc sau kỳ nghỉ lễ dài

Chứng khoán phái sinh ngày 4/5: Thanh bứt tốc sau kỳ nghỉ lễ dài

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng cường quản lý giá, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng cường quản lý giá, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

Tăng cơ cấu nhân sĩ, trí thức, doanh nhân trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa XI

Tăng cơ cấu nhân sĩ, trí thức, doanh nhân trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa XI

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm