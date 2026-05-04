Cân bằng tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh thế giới "nhiễu động"

Chiều 4/5, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp các thông tin quan trọng về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI - cũng như các vấn đề đang được dư luận, báo chí quan tâm.

Ba nhóm giải pháp trọng tâm

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của báo chí về các giải pháp đột phá nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và cân bằng giữa tốc độ với chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh toàn cầu khó khăn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã thông tin chi tiết về định hướng điều hành của Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng nhận định, kinh tế thế giới từ đầu năm 2026 đã có những biến động rất phức tạp và khó lường, điển hình là sự leo thang xung đột tại Trung Đông từ cuối tháng 2. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo chậm lại trong khi lạm phát và nợ công có xu hướng tăng cao. Đứng trước tình hình đó, nhiều nền kinh tế lớn đang duy trì sự thận trọng, thắt chặt chính sách tiền tệ đồng thời mở rộng tài khóa để kiềm chế suy giảm và hỗ trợ tăng trưởng.

Trước những thách thức từ bên ngoài, lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã có sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt thông qua ba nhóm giải pháp trọng tâm. Nhóm giải pháp thứ nhất là quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết, văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2, các nghị quyết của Quốc hội khóa XVI và Nghị quyết 109 Chính phủ. Đây được xác định là định hướng xuyên suốt trong công tác điều hành kinh tế xã hội năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Chính phủ yêu cầu khẩn trương nghiên cứu xây dựng đề án nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới. Các bộ ngành và địa phương phải bám sát tình hình để có phản ứng kịp thời, hiệu quả trước những biến động bất lợi từ bên ngoài, kiên quyết giữ vững an toàn tài chính quốc gia và không để xảy ra biến động kinh tế trong mọi tình huống.

Nhóm giải pháp thứ hai tập trung trực tiếp vào việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Về mặt điều hành, các cơ quan chức năng sẽ chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác.

Nhóm giải pháp thứ ba hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội để nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả phát triển.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, nền kinh tế cần đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính nhằm nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế xã hội trong việc phân bổ mọi nguồn lực. Cuối cùng, công tác điều hành sẽ tập trung cải thiện chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thông qua đầu tư nguồn nhân lực có trọng tâm, trong đó nguồn vốn đầu tư công sẽ đóng vai trò là nguồn vốn mồi quan trọng để dẫn dắt các dòng vốn đầu tư từ khu vực tư nhân.

Theo dõi chặt chẽ áp lực lạm phát

Trước đó, phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 diễn ra vào chiều 4/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã nêu rõ về một số vấn đề cần lưu ý về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm.

Theo Bộ trưởng, áp lực lạm phát trong thời gian tới tiếp tục cần được theo dõi chặt chẽ. Bởi lẽ, giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng do vào mùa cao điểm nắng nóng, giá dịch vụ y tế, giáo dục điều chỉnh theo lộ trình. Chỉ số CPI tháng 4, theo báo cáo của Bộ Tài chính, đã tăng 5,46% so với cùng kỳ, cao hơn tháng 3 (4,65%), nguyên nhân do tác động chi phí đẩy từ giá xăng dầu, tác động dây chuyền đến giá cả dịch vụ giao thông, ăn uống, vật liệu xây dựng…

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 tăng 12,1% so với cùng kỳ, 4 tháng tăng 11,1%. Mặc dù có chuyển biến tích cực nhưng kết quả này vẫn thấp hơn kịch bản Nghị quyết số 01/NQ-CP (13 - 15%).

Về hoạt động đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I/2026 (theo giá hiện hành) đạt 744,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ, cao hơn tốc độ tăng của quý I/2025 (9,4%). Tuy nhiên, đến hết tháng 4 vẫn còn 46,2 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 của 14 bộ, cơ quan và 17 địa phương chưa phân bổ chi tiết. Cùng với đó, vốn FDI đăng ký 4 tháng ước đạt 18,2 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện ước đạt 7,4 tỷ USD, tăng 9,8%.

Đối với đầu tư tư nhân, tổng số vốn các doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế tăng 4,24% so với cùng kỳ, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động giảm 16,8%.

“Cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư, sớm đưa các dự án đăng ký vào thực hiện” - Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Trong báo cáo tại phiên họp, Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg và Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 23/4/2026 về đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư xuyên suốt trong quá trình từ xây dựng nhu cầu, phân bổ vốn đến tổ chức thực hiện, quản lý sử dụng vốn đầu tư công và vận hành, khai thác dự án sau khi hoàn thành đầu tư; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, bảo đảm hiệu quả./.