Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

VN-Index giảm điểm nhẹ

Chỉ số VN-Index đã kết thúc tháng 4/2026 với mức tăng 10,73% so với tháng 3. Nhóm cổ phiếu “họ Vin” là động lực chính dẫn dắt VN-Index từ vùng đáy quanh 1.600 điểm tăng trở lại vùng giá quanh 1.900 điểm. Trong phiên giao dịch hôm nay, dưới áp lực điều chỉnh của nhóm Vingroup, VN-Index cũng chịu áp lực điều chỉnh trong phiên đầu tháng 5. Kết phiên VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm.

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 4/5 có: GVR (+6,97), BSR (+6,99), VCB (+1,51), MWG (+1,07), CTG (+1,14)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-2,74), VIC (-0,93), HPG (-0,54), SHB (-1,37), FPT (-2,38)...

Thị trường giảm điểm nhưng độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 169 mã tăng giá, 60 mã giữ giá tham chiếu và 148 mã giảm giá.

VN-Index khởi đầu tháng mới tương đối chậm rãi khi điểm số gần như không đổi so với phiên trước và 12/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản Khu công nghiệp, dầu khí và điện là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, phân bón và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -8,13 điểm, về mức 2.014,62 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm khá cân bằng khi có 15 mã giảm giá, 2 mã giữ giá và 13 mã tăng giá.

Tâm lý thị trường dè chừng là yếu tố khiến thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-15,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 693 triệu cổ phiếu (-4,09%), tương đương giá trị đạt 21.210 tỷ đồng ( 0,58%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. HNX-Index giảm -0,62 điểm, về mức 250,04 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,22 điểm lên mức 127,71 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1,030 tỷ đồng. POW 102 tỷ đồng, VRE 85 tỷ đồng và MWG 73 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, ACB -340 tỷ đồng, FPT -313 tỷ đồng, HPG -283 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 229 tỷ đồng.

Xu hướng tăng, giảm bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Kết thúc kỳ nghỉ lễ dài ngày, VN-Index khởi động phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5 với nhiều cung bậc cảm xúc, có hưng phấn, có thận trọng và nhiều cổ phiếu cho thấy hai thái cực giao dịch hoàn toàn đối lập. Trải qua nhiều ngày giảm mạnh liên tiếp, PC1 cuối cùng cũng lấy lại sắc tím ngay đầu phiên sáng nhờ lực cầu nhanh chóng nhập cuộc nhưng lượng cung “kẹt hàng” khiến cổ phiếu hình thành “râu nến” tương đối dài. Bên cạnh đó, một vài nhóm ngành cho thấy khả năng dẫn dắt dòng tiền đáng kinh ngạc, đóng cửa trong sắc tím như BSR (dầu khí), GVR (bất động sản khu công nghiệp), DXS (bất động sản).

Thế nhưng ở trạng thái đối lập, NVL phải nếm trải cảm giác của PC1, DGC, VCG những ngày trước đây khi kết phiên trong trạng thái “trắng bên mua” với gần 23 triệu cổ phiếu chờ được “giải thoát” ở ngưỡng giá sàn khiến nhiều cổ phiếu cùng ngành thu hẹp đáng kể biên độ tăng như DXG, TCH, DIG...

VN-Index đi ngang trong phiên giao dịch đầu tháng 5. Ảnh: Đức Thanh

Thanh khoản phiên hôm nay tương đương phiên giao dịch trước đó và VN-Index đóng cửa ở mốc tham chiếu cho thấy không có nhiều biến động mạnh sau kỳ nghỉ dài ngày. Trong phiên VN-Index có thời điểm tăng/giảm khá do biến động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VIC, VHM) cho thấy xu hướng tăng giảm của thị trường chung ở thời điểm hiện tại vẫn đang bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Các chuyên gia kỳ vọng rằng, VN-Index sẽ có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh mốc tâm lý 1.800 điểm và tích lũy ở quanh ngưỡng này một thời gian rồi mới quay lại xu hướng tích cực./.