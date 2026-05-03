Vicostone: Doanh thu quý I/2026 đạt 744 tỷ đồng

Mai Tấn

14:41 | 03/05/2026
(TBTCO) - Công ty cổ phần Vicostone vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 744,44 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 149,52 tỷ đồng.
Theo Vicostone, tình hình thế giới quý I/2026 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường khi xung đột vũ trang tại Trung Đông gia tăng, đe dọa đến hòa bình, an ninh toàn cầu, gây biến động mạnh về giá năng lượng, gián đoạn chuỗi cung ứng và gia tăng áp lực lạm phát. Bên cạnh đó, bất ổn kéo dài trong chính sách thương mại cùng với tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu đặt ra thách thức lớn đối với tăng trưởng kinh tế thế giới.

Mặt bằng lãi suất tại các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Mỹ, Canada và châu Âu, tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong bối cảnh chi phí tài chính gia tăng, hoạt động xây mới tại các thị trường trọng điểm tiếp tục ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của chủ đầu tư. Đồng thời, ngành xây dựng toàn cầu trong đầu năm 2026 được ghi nhận xu hướng phục hồi chậm, với mức tăng trưởng khiêm tốn và không đồng đều giữa các khu vực. Các thị trường phát triển vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt, trong khi một số khu vực khác ghi nhận diễn biến tích cực hơn, song chưa đủ bù đắp cho sự suy giảm chung.

Gian hàng Vicostone tại triển lãm Melbourne Home Show

Những diễn biến này, cùng với xu hướng gia tăng cạnh tranh và chi phí đầu vào, phản ánh môi trường kinh doanh quốc tế đang duy trì trạng thái bất định, khiến các quyết định đầu tư và triển khai dự án trong ngành xây dựng được thực hiện một cách thận trọng hơn.

Đứng trước bối cảnh chung của nền kinh tế, năm 2026 Vicostone đề ra chủ trương tăng trưởng thận trọng, thích ứng linh hoạt, phát huy nội lực theo định hướng phát triển bền vững dựa trên các trụ cột: tài chính lành mạnh, quản trị rủi ro chủ động, đa dạng hóa thị trường và thúc đẩy chuyển đổi xanh theo định hướng ESG.

Theo đó, quý I/2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 744,44 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 149,52 tỷ đồng. So với cùng kỳ, kết quả kinh doanh có sự điều chỉnh, phản ánh tác động chung của thị trường quốc tế. Tuy nhiên, mức thực hiện này vẫn nằm trong kịch bản chủ động của Công ty khi đã lường trước các yếu tố bất lợi từ môi trường vĩ mô.

Về hàng tồn kho, định hướng tối ưu hóa hàng tồn kho đã được triển khai từ các năm trước, giá trị hàng tồn kho của công ty quý I/2026 tiếp tục được cải thiện, giảm từ 1.659 tỷ đồng xuống còn 1.601 tỷ đồng. Kết quả này đạt được nhờ việc công ty nghiêm túc thực hiện các chính sách quản lý hàng tồn kho, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính.

Phải thu khách hàng, tình hình nợ phải thu đã có sự cải thiện rõ rệt theo hướng tích cực nhờ nâng cao hiệu quả quản lý công nợ, tăng cường kiểm soát rủi ro, đến đẩy mạnh công tác thu hồi, nợ phải thu giảm 117 tỷ so với đầu năm.

Tổng tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty ghi nhận mức 2.182 tỷ đồng, tăng 30,22% so với đầu năm. Kết quả này tiếp tục củng cố nền tảng tài chính vững mạnh của Công ty. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, Vicostone tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, ưu tiên hiệu quả, kiểm soát rủi ro và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Với nền tảng tài chính vững chắc, hệ thống phân phối được củng cố và định hướng sản phẩm rõ ràng, công ty kỳ vọng sẽ tận dụng tốt các cơ hội khi thị trường dần phục hồi./.

