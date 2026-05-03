Chuyển đổi mạnh mẽ trên cả 3 phương diện

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc - Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Trường Sơn), năm 2026, doanh nghiệp xác định rõ yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ cả về tư duy phát triển, mô hình tổ chức và năng lực cạnh tranh. Theo đó, Trường Sơn tiếp tục tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, chủ động tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực xây lắp kỹ thuật cao, đòi hỏi trình độ tổ chức và công nghệ hiện đại như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, công trình ngầm, công trình biển đảo, sân bay và hạ tầng năng lượng.

Trường Sơn với mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng hạ tầng hàng đầu Việt Nam

Năm 2026, Trường Sơn đặt mục tiêu giá trị sản xuất đạt hơn 50.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, Trường Sơn tập trung nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành quyết liệt đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án, đặc biệt là 5 đại dự án ở cực Nam Tổ quốc và 33 dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia có mốc hoàn thành năm 2026; tiếp tục đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; chuẩn bị tốt nguồn lực nhằm thi công, làm chủ công nghệ...

Giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là giai đoạn nâng tầm chất lượng tăng trưởng, không chỉ mở rộng quy mô, mà còn hoàn thiện năng lực lõi. Một trọng tâm là tái cơ cấu tổ chức theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, gắn với đổi mới phương thức quản trị...

Cùng với đó, Trường Sơn tập trung nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và thiết bị thi công hiện đại, xác định đầu tư công nghệ là đầu tư cho tương lai, là điều kiện tiên quyết để đảm nhận vai trò tổng thầu tại các dự án có yêu cầu kỹ thuật cao, tiêu chuẩn quốc tế.

Mới đây, Trường Sơn được “chọn mặt gửi vàng” thi công nhiều gói thầu xây lắp quy mô lớn trong lĩnh vực đường sắt như: Gói thầu EPC thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp công trình thuộc tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội; Gói thầu XL-LHH1-01 thi công nền đường vào ga và quảng trường các ga Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Hồng, Lương Tài, Hải Dương Nam thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Việc góp mặt tại các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị là chỉ dấu cho bước chuyển chiến lược trong thời kỳ mới.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực, gồm nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn lực tài chính và hệ thống quản trị hiện đại để Trường Sơn có thể nắm bắt cơ hội khi các đại dự án hạ tầng quốc gia được triển khai.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, Trường Sơn tiếp tục lấy uy tín về tiến độ, chất lượng và an toàn làm giá trị cốt lõi. Uy tín nhà thầu không được đo bằng lời cam kết, mà bằng khả năng hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư và xã hội.

Với nền tảng tích lũy, bề dày truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng cùng định hướng chiến lược rõ ràng cho giai đoạn 2026 - 2030, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng hạ tầng hàng đầu Việt Nam không chỉ là khát vọng, mà đang dần được hiện thực hóa bằng những bước đi bài bản, chắc chắn và có chiều sâu.

Phát huy vị thế Anh hùng Lao động, trên nền tảng năng lực thi công đã được kiểm chứng tại hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, Trường Sơn xác định mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng hạ tầng hàng đầu Việt Nam, dẫn đầu về năng lực tổ chức thi công, tiên phong làm chủ công nghệ hiện đại, từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Quy mô sản xuất năm 2025 bằng cả giai đoạn trước

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, mặc dù thi công các dự án trọng điểm quốc gia trong điều kiện vướng mặt bằng, nguồn vật liệu khan hiếm và áp lực tiến độ, Trường Sơn vẫn tiếp tục phát triển trong năm 2025, tăng trưởng mạnh hơn nhiều năm trước, khẳng định thương hiệu, vị thế, uy tín nhà thầu lớn. Quy mô sản xuất năm 2025 bằng cả giai đoạn 2015 - 2020.

Cụ thể, giá trị sản xuất đạt hơn 18.052 tỷ đồng, bằng 141% kế hoạch, tăng gần 50% so với năm 2024; doanh thu đạt trên 15.715 tỷ đồng, tăng 37%; lợi nhuận đạt 444 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 19,4 triệu đồng/người/tháng, tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Một dấu ấn nổi bật là giá trị tìm kiếm việc làm đạt trên 100.000 tỷ đồng - mức tăng trưởng “nhảy vọt”. Kết quả này không chỉ bảo đảm nguồn việc ổn định cho những năm tiếp theo, mà còn khẳng định uy tín, sức hút và vị thế của Trường Sơn trên thị trường xây dựng hạ tầng.

Đặc biệt, năm 2025 ghi dấu kỳ tích “Thần tốc Trường Sơn” khi hơn 20 dự án trọng điểm quốc gia mà Trường Sơn tham gia thi công đồng loạt về đích đúng và vượt tiến độ. Có thể kể đến dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Biên Hòa - Vũng Tàu..., các gói thầu tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án khẩn cấp, có tính xã hội cao như: cầu Phong Châu mới; chống sụt trượt tại Khe Sanh, Quảng Trị trong “Chiến dịch Quang Trung”. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức thi công, điều hành dự án và tinh thần trách nhiệm cao của Trường Sơn.

Song song với việc hoàn thành các dự án trọng điểm, Trường Sơn tiếp tục đẩy mạnh thi công hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược trên phạm vi cả nước, bao gồm các công trình giao thông liên vùng, đường bộ cao tốc, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt, nhà máy thủy điện, công trình biển đảo có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực phát triển cho nhiều địa phương. Trường Sơn đã khởi công hơn 30 dự án hạ tầng chiến lược, trong đó đảm nhiệm vai trò đơn vị chủ lực thi công các “đại dự án biển đảo” như cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai dài nhất Việt Nam, các dự án cao tốc Cà Mau - Cái Nước, Cái Nước - Đất Mũi.

2025 cũng là năm Trường Sơn đẩy mạnh tái cơ cấu, từng bước “hồi sinh” các đơn vị khó khăn, ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững trong toàn hệ thống. Đặc biệt, Tổng công ty đã từng bước làm chủ các công nghệ thi công phức tạp trong lĩnh vực sân bay, cầu lớn, công trình biển đảo với việc đầu tư quy mô lớn về thiết bị máy móc, công nghệ mới, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phần mềm quản trị và điều hành dự án, nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.