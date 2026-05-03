Trường Sơn với mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng hạ tầng hàng đầu Việt Nam

14:46 | 03/05/2026
(TBTCO) - Năm 2026 là năm bản lề của Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Đây là năm đầu tiên của giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030 với khát vọng lớn hơn, tầm nhìn dài hạn cùng mục tiêu vươn mình trở thành nhà thầu xây lắp hàng đầu Việt Nam.
Chuyển đổi mạnh mẽ trên cả 3 phương diện

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc - Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Trường Sơn), năm 2026, doanh nghiệp xác định rõ yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ cả về tư duy phát triển, mô hình tổ chức và năng lực cạnh tranh. Theo đó, Trường Sơn tiếp tục tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, chủ động tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực xây lắp kỹ thuật cao, đòi hỏi trình độ tổ chức và công nghệ hiện đại như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, công trình ngầm, công trình biển đảo, sân bay và hạ tầng năng lượng.

Năm 2026, Trường Sơn đặt mục tiêu giá trị sản xuất đạt hơn 50.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, Trường Sơn tập trung nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành quyết liệt đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án, đặc biệt là 5 đại dự án ở cực Nam Tổ quốc và 33 dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia có mốc hoàn thành năm 2026; tiếp tục đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; chuẩn bị tốt nguồn lực nhằm thi công, làm chủ công nghệ...

Giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là giai đoạn nâng tầm chất lượng tăng trưởng, không chỉ mở rộng quy mô, mà còn hoàn thiện năng lực lõi. Một trọng tâm là tái cơ cấu tổ chức theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, gắn với đổi mới phương thức quản trị...

Cùng với đó, Trường Sơn tập trung nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và thiết bị thi công hiện đại, xác định đầu tư công nghệ là đầu tư cho tương lai, là điều kiện tiên quyết để đảm nhận vai trò tổng thầu tại các dự án có yêu cầu kỹ thuật cao, tiêu chuẩn quốc tế.

Mới đây, Trường Sơn được “chọn mặt gửi vàng” thi công nhiều gói thầu xây lắp quy mô lớn trong lĩnh vực đường sắt như: Gói thầu EPC thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp công trình thuộc tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội; Gói thầu XL-LHH1-01 thi công nền đường vào ga và quảng trường các ga Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Hồng, Lương Tài, Hải Dương Nam thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Việc góp mặt tại các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị là chỉ dấu cho bước chuyển chiến lược trong thời kỳ mới.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực, gồm nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn lực tài chính và hệ thống quản trị hiện đại để Trường Sơn có thể nắm bắt cơ hội khi các đại dự án hạ tầng quốc gia được triển khai.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, Trường Sơn tiếp tục lấy uy tín về tiến độ, chất lượng và an toàn làm giá trị cốt lõi. Uy tín nhà thầu không được đo bằng lời cam kết, mà bằng khả năng hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư và xã hội.

Với nền tảng tích lũy, bề dày truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng cùng định hướng chiến lược rõ ràng cho giai đoạn 2026 - 2030, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng hạ tầng hàng đầu Việt Nam không chỉ là khát vọng, mà đang dần được hiện thực hóa bằng những bước đi bài bản, chắc chắn và có chiều sâu.

Phát huy vị thế Anh hùng Lao động, trên nền tảng năng lực thi công đã được kiểm chứng tại hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, Trường Sơn xác định mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng hạ tầng hàng đầu Việt Nam, dẫn đầu về năng lực tổ chức thi công, tiên phong làm chủ công nghệ hiện đại, từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Quy mô sản xuất năm 2025 bằng cả giai đoạn trước

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, mặc dù thi công các dự án trọng điểm quốc gia trong điều kiện vướng mặt bằng, nguồn vật liệu khan hiếm và áp lực tiến độ, Trường Sơn vẫn tiếp tục phát triển trong năm 2025, tăng trưởng mạnh hơn nhiều năm trước, khẳng định thương hiệu, vị thế, uy tín nhà thầu lớn. Quy mô sản xuất năm 2025 bằng cả giai đoạn 2015 - 2020.

Cụ thể, giá trị sản xuất đạt hơn 18.052 tỷ đồng, bằng 141% kế hoạch, tăng gần 50% so với năm 2024; doanh thu đạt trên 15.715 tỷ đồng, tăng 37%; lợi nhuận đạt 444 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 19,4 triệu đồng/người/tháng, tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Một dấu ấn nổi bật là giá trị tìm kiếm việc làm đạt trên 100.000 tỷ đồng - mức tăng trưởng “nhảy vọt”. Kết quả này không chỉ bảo đảm nguồn việc ổn định cho những năm tiếp theo, mà còn khẳng định uy tín, sức hút và vị thế của Trường Sơn trên thị trường xây dựng hạ tầng.

Đặc biệt, năm 2025 ghi dấu kỳ tích “Thần tốc Trường Sơn” khi hơn 20 dự án trọng điểm quốc gia mà Trường Sơn tham gia thi công đồng loạt về đích đúng và vượt tiến độ. Có thể kể đến dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Biên Hòa - Vũng Tàu..., các gói thầu tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án khẩn cấp, có tính xã hội cao như: cầu Phong Châu mới; chống sụt trượt tại Khe Sanh, Quảng Trị trong “Chiến dịch Quang Trung”. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức thi công, điều hành dự án và tinh thần trách nhiệm cao của Trường Sơn.

Song song với việc hoàn thành các dự án trọng điểm, Trường Sơn tiếp tục đẩy mạnh thi công hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược trên phạm vi cả nước, bao gồm các công trình giao thông liên vùng, đường bộ cao tốc, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt, nhà máy thủy điện, công trình biển đảo có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực phát triển cho nhiều địa phương. Trường Sơn đã khởi công hơn 30 dự án hạ tầng chiến lược, trong đó đảm nhiệm vai trò đơn vị chủ lực thi công các “đại dự án biển đảo” như cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai dài nhất Việt Nam, các dự án cao tốc Cà Mau - Cái Nước, Cái Nước - Đất Mũi.

2025 cũng là năm Trường Sơn đẩy mạnh tái cơ cấu, từng bước “hồi sinh” các đơn vị khó khăn, ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững trong toàn hệ thống. Đặc biệt, Tổng công ty đã từng bước làm chủ các công nghệ thi công phức tạp trong lĩnh vực sân bay, cầu lớn, công trình biển đảo với việc đầu tư quy mô lớn về thiết bị máy móc, công nghệ mới, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phần mềm quản trị và điều hành dự án, nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Công trình cầu vượt biển Hòn Khoai tại Cà Mau xác lập kỷ lục dài nhất Việt Nam và lọt top 3 Đông Nam Á

Hệ thống hạ tầng, giao thông và tiến độ thi công các dự án trọng điểm tại đảo Hòn Khoai, gồm cảng tổng hợp lưỡng dụng và tuyến đường - cầu vượt biển nối đất liền với đảo. Hai dự án này được khởi công ngày 19/8/2025, được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm đưa Hòn Khoai trở thành trung tâm kết nối chiến lược của khu vực.

Tuyến đường và cầu vượt biển dài hơn 18 km, tổng vốn đầu tư trên 25.700 tỷ đồng. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cầu vượt biển, quy mô 4 làn xe, tốc độ 80 km/h. Dự án do Binh đoàn 12 thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028. Điểm đầu tuyến kết nối với cao tốc Cà Mau - Đất Mũi cũng dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Khi hoàn thành, hệ thống cầu vượt biển, cảng Hòn Khoai và cao tốc Cà Mau - Đất Mũi sẽ kết nối thông suốt trục Bắc - Nam đến cực Nam Tổ quốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển, đồng thời tăng cường quốc phòng, an ninh. Đáng chú ý, cầu vượt biển Hòn Khoai sẽ trở thành cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và thuộc top 3 Đông Nam Á.
Tín dụng "căng dây", cần giải pháp để hóa giải rủi ro

Bảo hiểm PVI: Chọn hướng đi mới

Vicostone: Doanh thu quý I/2026 đạt 744 tỷ đồng

Ngày 3/5: Giá bạc bật tăng mạnh phiên cuối tuần

Xuất khẩu Việt trước sóng gió mới: Thích ứng để giữ nhịp tăng trưởng

Hải quan Việt Nam: "Điểm tựa" của dòng chảy thương mại trong kỷ nguyên số

Cảng Cần Thơ: Dấu ấn năm 2025 - nền tảng bứt phá cho giai đoạn phát triển xanh và số hóa

(TBTCO) - Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn phát triển tích cực của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ. Doanh nghiệp không chỉ duy trì đà tăng trưởng sản xuất - kinh doanh, mà còn từng bước khẳng định vai trò là đầu mối logistics quan trọng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Trái phiếu doanh nghiệp sẽ dần "sánh vai" với các kênh huy động vốn

(TBTCO) - Những chuyển biến trong cách thức vận hành cùng với việc hoàn thiện khung khổ pháp lý đang tạo nền tảng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển theo chiều sâu. Khi nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế gia tăng, dư địa mở rộng và vai trò của kênh huy động này ngày càng rõ nét.
Kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026, Vietjet tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

(TBTCO) - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet Air (Vietjet; mã Ck: VJC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh thông qua tối ưu hóa khai thác vận hành, mở rộng mạng bay quốc tế, tạo cơ sở vững chắc cho phát triển hệ sinh thái hàng không trong tương lai.
Hải quan cửa khẩu phía Bắc túc trực giữ mạch thông quan hàng hóa xuyên lễ

(TBTCO) - Dù kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phía Bắc vẫn duy trì nhịp độ ổn định, không xảy ra ùn tắc. Sự chủ động của lực lượng Hải quan cùng phối hợp liên ngành chặt chẽ đã giúp thông quan thông suốt, đồng thời chống hành vi buôn lậu qua biên giới.
Người lao động - động lực của tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và mô hình tăng trưởng đang chuyển dịch mạnh sang dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực ngày càng giữ vai trò quyết định đối với năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Với Việt Nam, yêu cầu nâng cao chất lượng người lao động không chỉ là vấn đề trước mắt mà còn là điều kiện then chốt để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
Quảng Ninh: Miễn phí hạ tầng cửa khẩu với hàng nhập khẩu

(TBTCO) - Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh (có hiệu lực từ 28/4/2026 đến hết 31/12/2028) sửa đổi, bổ sung quy định về phí hạ tầng cửa khẩu, trong đó áp dụng mức thu 0 đồng/lượt phương tiện đối với xe vận chuyển hàng nhập khẩu thuộc diện chịu phí, tạo đột phá giảm chi phí logistics, thúc đẩy lưu thông hàng hoá.
Cuộc "tổng tấn công" phá bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

(TBTCO) - Việc Chính phủ ban hành 8 Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được ví như cuộc “tổng tấn công” đồng loạt vào những rào cản, điểm nghẽn trong môi trường kinh doanh. Qua đó, tạo một niềm tin mới, động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp.
Vietnam Airlines lập đỉnh lãi quý I/2026 gần 4.700 tỷ đồng, chủ động thích ứng trước biến động

(TBTCO) - Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 4.680,2 tỷ đồng, tăng 29,1% cùng kỳ, mức cao nhất lịch sử theo quý trong “mùa vàng” Tết. Kết quả được hỗ trợ bởi doanh thu thuần kỷ lục 36.882,8 tỷ đồng, thị trường phục hồi tích cực và hãng mở rộng các đường bay quốc tế trọng điểm. Tuy nhiên, áp lực chi phí, đặc biệt từ giá nhiên liệu bay tăng cao, được dự báo gia tăng trong các quý tới.
Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026 trong ngành Tài chính

Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026

Kéo gần hai miền Nam - Bắc

