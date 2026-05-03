Xuất khẩu Việt trước sóng gió mới: Thích ứng để giữ nhịp tăng trưởng

Nam Khánh

06:46 | 03/05/2026
(TBTCO) - Bức tranh xuất khẩu năm 2026 đang chịu tác động đồng thời từ hai lực ép lớn: các rào cản thương mại ngày càng khắt khe và bất ổn địa chính trị tại Trung Đông khiến chi phí logistics leo thang. Trong thế “gió ngược”, khả năng thích ứng linh hoạt và tái cấu trúc thị trường đang trở thành yếu tố then chốt để duy trì đà tăng trưởng của khu vực xuất khẩu.
“Gió ngược” từ Trung Đông lan rộng tới chuỗi xuất khẩu

Việc Việt Nam lần đầu tiên lọt vào Top 30 nền kinh tế xuất khẩu lớn nhất thế giới không chỉ là một dấu mốc về thứ hạng, mà còn phản ánh rõ nét đà tăng trưởng bền bỉ của hoạt động xuất khẩu trong thời gian qua.

Số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cũng cho thấy, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/4, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước vượt 297 tỷ USD, tăng khoảng 59 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 144,57 tỷ USD, tăng gần 25 tỷ USD, còn nhập khẩu đạt 152,47 tỷ USD, tăng hơn 34 tỷ USD.

Nguồn: Cục Hải quan. Đồ họa: Phương Anh

Diễn biến này cho thấy hoạt động thương mại những tháng đầu năm duy trì đà sôi động, phản ánh tín hiệu phục hồi tích cực của nền kinh tế. Tuy nhiên, việc nhập siêu gia tăng đang là yếu tố cần theo dõi, trong bối cảnh mục tiêu cả năm vẫn hướng tới xuất siêu. Không những vậy, năm 2026, bối cảnh đã thay đổi: tăng trưởng không còn đến từ “quán tính”, mà phải được duy trì bằng năng lực thích ứng trước những biến động mới.

Xung đột địa chính trị tại Trung Đông đang trở thành một biến số lớn. Những gián đoạn tại các tuyến hàng hải trọng yếu, đặc biệt khu vực Biển Đỏ, buộc nhiều hãng tàu phải chuyển hướng, kéo dài hành trình và đẩy chi phí logistics tăng mạnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, biến động địa chính trị đang tác động trực tiếp tới thị trường hàng hóa, nhất là năng lượng và vận tải. Chi phí logistics leo thang cùng biến động giá nhiên liệu đang tạo áp lực đáng kể lên hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hồ Sỹ Hùng cũng thẳng thắn nhìn nhận, các doanh nghiệp xuất khẩu đang đối diện với rủi ro kép - từ đứt gãy chuỗi cung ứng đến biến động thị trường và chi phí gia tăng.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu sang châu Âu đã chứng kiến chi phí vận chuyển tăng mạnh, trong khi thời gian giao hàng kéo dài thêm từ 7 - 15 ngày. Điều này không chỉ bào mòn lợi thế cạnh tranh mà còn làm gia tăng rủi ro trong thực hiện hợp đồng.

Không dừng lại ở đó, các rào cản thương mại thế hệ mới tiếp tục siết chặt. Những yêu cầu về môi trường, phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc… đang trở thành “tiêu chuẩn bắt buộc” nếu muốn tiếp cận các thị trường lớn.

Song song, xu hướng bảo hộ gia tăng khiến nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại ngày càng rõ nét. Ví dụ, châu Âu - thị trường vốn nổi tiếng khắt khe đang tăng cường áp dụng các biện pháp phòng vệ đối với nhiều nhóm hàng công nghiệp và thép từ Việt Nam... Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương), số vụ việc liên quan đến hàng xuất khẩu Việt Nam tiếp tục gia tăng, đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực tuân thủ và ứng phó của doanh nghiệp.

Chủ động thích ứng: Mở rộng thị trường

Bộ Công thương đặt mục tiêu dự kiến năm 2026 tổng kim ngạch xuất, khẩu sẽ tăng trên 8% so với năm 2025. Đồng thời, cán cân thương mại được kỳ vọng tiếp tục có xuất siêu ở mức trên 23 tỷ USD, tăng khoảng 15% so với năm trước. Trong bối cảnh nhiều thách thức đan xen, đây là một bài toán không dễ.

Để vượt qua “gió ngược”, Bộ Công thương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là đa dạng hóa thị trường, nguồn cung và chủ động kịch bản logistics. Việc tăng cường kết nối với hệ thống thương vụ ở nước ngoài, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp logistics giúp cập nhật nhanh diễn biến thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược kịp thời.

Rà soát chiến lược, chuẩn bị kế hoạch xuất, nhập khẩu mới trình Chính phủ

Trước mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 2 con số, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) đang rà soát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược xuất, nhập khẩu năm 2026 để xây dựng Chiến lược xuất, nhập khẩu mới, thay thế và trình Chính Phủ trong tháng 5/2026. Chiến lược này sẽ đáp ứng mục tiêu xuất khẩu trong bối cảnh tình hình thế giới và thị trường đang có nhiều biến động phức tạp.

Ở góc độ chuyên môn, ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết, Cục Xuất nhập khẩu đang đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới tại Nam Á, châu Phi và Mỹ Latinh - những khu vực còn nhiều dư địa tăng trưởng. Đồng thời, các giải pháp tối ưu chi phí vận tải, đa dạng hóa tuyến vận chuyển được thúc đẩy nhằm giảm thiểu tác động từ biến động địa chính trị.

Trong khi đó, hệ thống xúc tiến thương mại được yêu cầu nâng cao năng lực dự báo, tăng tính linh hoạt trong điều phối, qua đó giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh hơn với các cú sốc từ bên ngoài.

“Để đạt mục tiêu xuất khẩu đòi hỏi ngành Công thương và hệ thống xúc tiến thương mại nâng cao hiệu quả điều phối hoạt động, tăng cường năng lực dự báo và khả năng thích ứng với các biến động kinh tế - địa chính trị quốc tế” - ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại nhấn mạnh.

Cơ hội để tái cấu trúc chuỗi cung ứng

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, chính những khó khăn hiện tại đang tạo ra “áp lực tích cực” để xuất khẩu Việt Nam tái cấu trúc theo hướng bền vững hơn.

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) đánh giá, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2026 được dự báo tích cực hơn và làn sóng đầu tư vào công nghệ, sản xuất tiếp tục gia tăng, triển vọng xuất khẩu của Việt Nam vẫn khả quan. Động lực tăng trưởng đến từ các ngành điện tử, máy tính, thiết bị, phù hợp xu hướng dịch chuyển đầu tư công nghệ toàn cầu, trong khi nhập khẩu tư liệu sản xuất tăng cho thấy chu kỳ mở rộng sản xuất đang diễn ra.

Tuy nhiên, để xuất nhập khẩu trở thành động lực bền vững, trọng tâm không chỉ là tăng kim ngạch mà phải nâng cao vai trò của khu vực kinh tế trong nước. Điều này đòi hỏi phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng FDI, đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và cải thiện mạnh logistics.

Trong dài hạn, những biến động hiện nay là cơ hội để doanh nghiệp tái cấu trúc, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ở góc độ doanh nghiệp, nhiều ý kiến nhận định, thách thức hiện nay chủ yếu mang tính ngắn hạn. Trong khó khăn luôn tồn tại cơ hội - đặc biệt với những doanh nghiệp chủ động thích ứng và nhanh chóng tái cấu trúc.

Dự báo từ cộng đồng doanh nghiệp cho thấy, sau chu kỳ xung đột tại Trung Đông, nhu cầu nhập khẩu toàn cầu có thể tăng mạnh từ giữa năm 2026, nhất là đối với các mặt hàng tiêu dùng và phục vụ tái thiết. Đây sẽ là “cửa sổ cơ hội” để hàng hóa Việt Nam gia tăng hiện diện.

Nhìn ở điểm tích cực hơn với tình hình hiện tại, PGS. TS Đinh Công Hoàng - Trưởng phòng nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi (Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, sự xáo trộn địa chính trị cũng đang mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam. Theo đó, để đảm bảo an ninh dân sinh, khu vực Trung Đông sẽ tăng nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng - vốn là thế mạnh của Việt Nam. Đồng thời, dòng vốn FDI toàn cầu đang tái định vị, dịch chuyển khỏi các điểm nóng sang những quốc gia ổn định như Việt Nam, tạo lợi thế thu hút công nghệ cao. Về dài hạn, khi xung đột hạ nhiệt, nhu cầu tái thiết với vật liệu xây dựng và nhân lực kỹ thuật sẽ bùng nổ, mở ra dư địa lớn cho doanh nghiệp có sự chuẩn bị sớm về năng lực cung ứng.

Rõ ràng, xuất khẩu Việt Nam đang bước vào một giai đoạn “thử lửa” với nhiều biến động chưa từng có. Nhưng chính trong những làn sóng ngược ấy, khả năng thích ứng, nâng cao tiêu chuẩn và tái cấu trúc chuỗi giá trị sẽ là chìa khóa để giữ vững nhịp tăng trưởng và tiến xa hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu./.

Tỉnh Gia Lai đã phê duyệt nhà đầu tư thực hiện 13 dự án năng lượng tái tạo với tổng vốn đầu tư hơn 79.000 tỷ đồng; 3 dự án được phê duyệt nhà đầu tư đáp ứng hồ sơ mời thầu với tổng vốn hơn 5.300 tỷ đồng.
(TBTCO) - Trong bức tranh phát triển mới của miền Bắc, vùng Đông Bắc đang nổi lên như một không gian kinh tế có sức bật mạnh mẽ, nơi hội tụ của công nghiệp, logistics, kinh tế biển, du lịch và thương mại cửa khẩu. Trong tiến trình đó, Quảng Ninh và Hải Phòng giữ vai trò hạt nhân, không chỉ bởi quy mô tăng trưởng cao mà còn nhờ khả năng kiến tạo hạ tầng, thu hút đầu tư và mở rộng liên kết vùng.
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo, trước ngày 10/5/2026, tất cả sở, ban, ngành và địa phương phải hoàn thành thủ tục chuẩn bị để đảm bảo điều kiện phân bổ 100% kế hoạch vốn đầu tư công.
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước một vận hội mới, một "điểm rơi" lịch sử để chuyển mình từ một đô thị trung tâm quốc gia thành một siêu đô thị tầm cỡ quốc tế. Các chuyên gia nhận định, để hiện thực hóa khát vọng này, Thành phố không chỉ cần những bản quy hoạch trên giấy, mà cần những "chiếc chìa khóa" thực thụ để mở ra không gian phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn và tối ưu hóa chuỗi giá trị toàn cầu.
(TBTCO) - Việc xây dựng các sản phẩm tài chính chủ lực được xem là bước đi quan trọng để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) hình thành lợi thế cạnh tranh và thu hút dòng vốn quy mô lớn từ thị trường toàn cầu. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC trao đổi về vấn đề này.
(TBTCO) - Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Hà Nội đang thể hiện rõ quyết tâm định hình một chiến lược phát triển dài hạn, không chỉ dựa trên tốc độ tăng trưởng mà còn hướng tới chất lượng, tính bền vững và năng lực cạnh tranh toàn cầu. Những định hướng lớn từ Trung ương, cùng với hàng loạt chương trình hành động và dự án cụ thể, đang phác họa một diện mạo Thủ đô trong “kỷ nguyên mới” - nơi công nghệ, hạ tầng hiện đại và con người trở thành trung tâm của mọi chính sách.
Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.
(TBTCO) - Việc Chính phủ ban hành 8 Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được ví như cuộc “tổng tấn công” đồng loạt vào những rào cản, điểm nghẽn trong môi trường kinh doanh. Qua đó, tạo một niềm tin mới, động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp.
