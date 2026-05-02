Nhiều văn kiện quan trọng được ký kết giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đức Thanh

14:29 | 02/05/2026
(TBTCO) - Sáng 2/5, tại trụ sở Chính phủ, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác.
Ngay sau lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Nhật Bản đã tiến hành hội đàm dưới sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo chủ chốt của hai quốc gia.

Tại hội đàm, hai Thủ tướng đã trao đổi sâu rộng, thực chất về những phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể để tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng “sâu sắc hơn, phong phú hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn” trên mọi lĩnh vực cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin - truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon thấp.

Các văn kiện hợp tác được trao trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng gồm:

1. Thoả thuận vay (L/A) cho Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

2. Thoả thuận vay (L/A) cho Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh trung du, miền núi phía bắc giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

3. Bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng carbon thấp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản thực hiện cơ chế tín chỉ chung.

4. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Phát triển nông thôn, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản về trao đổi công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực thủy lợi.

5. Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số.

6. Thỏa thuận giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản về trao đổi dữ liệu vệ tinh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến trao Thoả thuận vay (L/A) cho Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Phát triển nông thôn, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản về trao đổi công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực thủy lợi.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng carbon thấp giữa Chính phủ nước Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản thực hiện cơ chế tín chỉ chung.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến trao Thỏa thuận giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản về trao đổi dữ liệu vệ tinh.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số

(TBTCO) - Thời hạn áp dụng Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu sẽ được kéo dài đến hết ngày 30/6/2026, theo Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 30/4/2026.
Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.
(TBTCO) - 163 văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung đồng bộ, theo đó, 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ, nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa.
(TBTCO) - UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp gắn với hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả quan trọng đạt được của Bộ Tài chính trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo môi trường để thúc đẩy các hoạt động sản xuất, đầu tư kinh doanh, huy động nguồn lực, thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
(TBTCO) - Bộ Ngoại giao ngày 28/4 cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3/5/2026.
Ngày 27/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, gặp gỡ, trò chuyện với công nhân, người lao động TP. Hồ Chí Minh. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với anh chị em công nhân, người lao động TP. Hồ Chí Minh.
(TBTCO) - Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khép lại sau 12 ngày làm việc nghiêm túc với cường độ cao. Cùng với việc kiện toàn nhân sự cấp cao, những quyết sách được thông qua tại Quốc hội đã tạo nền tảng khởi đầu vững chắc cho một nhiệm kỳ hành động, với tinh thần khẩn trương hơn, thực chất hơn và phản ứng chính sách nhanh hơn trước những vấn đề cấp bách của đất nước.
