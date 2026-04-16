Doanh nghiệp

Vietjet công bố 5 đường bay mới tới Trung Quốc, thúc đẩy kết nối tăng trưởng Việt Nam - Trung Quốc

16:16 | 16/04/2026
(TBTCO) - Chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Hội nghị Hợp tác đầu tư Tập đoàn Sovico và các tập đoàn, đối tác Trung Quốc đã diễn ra trọng thể tại Bắc Kinh.
Hội nghị có sự tham dự của đại diện các Tổng Lãnh sự quán và Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, các hiệp hội hàng không, du lịch, các đối tác lữ hành và gần 200 đại diện doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư hàng đầu Trung Quốc.

Hội nghị quy tụ gần 200 đại diện doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: VJ.

Sự kiện đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác kinh tế song phương, đồng thời cho thấy vai trò tiên phong của Vietjet và Tập đoàn Sovico trong kết nối đầu tư, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực.

Kết nối chiến lược - Mở rộng không gian phát triển

Tại hội nghị, Vietjet công bố 5 đường bay mới giữa Việt Nam và Trung Quốc bao gồm: Hà Nội - Hàng Châu; Hà Nội - Ân Thi; Hà Nội - Hoàng Sơn; TP. Hồ Chí Minh - Quế Lâm; TP. Hồ Chí Minh - Hoàng Sơn.

Vietjet công bố 5 đường bay mới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: VJ.

Trong đó, các đường bay Hà Nội - Ân Thi và TP. Hồ Chí Minh - Quế Lâm đã khai thác từ đầu tháng 4/2026. Các đường bay mới không chỉ mở rộng mạng bay, mà còn góp phần kết nối các trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch trọng điểm, hưởng ứng Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc, thúc đẩy dòng chảy thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân hai nước.

Trong hơn một thập niên, Vietjet đã khai thác 131 đường bay, thực hiện gần 70.000 chuyến bay, vận chuyển 14,5 triệu hành khách, kết nối các sân bay Việt Nam với 55 thành phố tại Trung Quốc, trở thành cầu nối hàng không chiến lược và bền vững giữa hai quốc gia.

Hội tụ các đối tác hàng đầu - Mở ra hệ sinh thái hợp tác mới

Hội nghị quy tụ nhiều tập đoàn, tổ chức hàng đầu Trung Quốc trong các lĩnh vực then chốt như tài chính, hạ tầng, công nghệ, hàng không, đường sắt, metro và năng lượng, bao gồm China Construction Bank, Shanghai Pudong Development Bank, COMAC, Huawei cùng các tập đoàn metro, đường sắt và xây dựng lớn đến từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến…

Nhiều thỏa thuận hợp tác đã được công bố tại Hội nghị Hợp tác đầu tư. Ảnh: VJ.

Nhân dịp này, nhiều thỏa thuận hợp tác đã được công bố, tập trung vào các lĩnh vực như: đường sắt đô thị và hạ tầng thông minh; logistics và chuỗi cung ứng; tài chính và kỹ thuật hàng không.

Sovico - Kiến tạo cầu nối phát triển khu vực

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet nhấn mạnh: “Những hợp tác cụ thể giữa Vietjet, Sovico và các đối tác hàng đầu Trung Quốc đang mở ra những cơ hội phát triển mới, không chỉ cho doanh nghiệp, mà cho cả hệ sinh thái kinh tế hai nước. Trong một thế giới đang tái cấu trúc mạnh mẽ, những mối quan hệ dựa trên niềm tin, tầm nhìn dài hạn và giá trị chung sẽ là nền tảng cho thành công bền vững”.

Với hành trình hơn 35 năm, Sovico đã xây dựng hệ sinh thái đa ngành gồm tài chính - ngân hàng, hàng không, công nghệ, năng lượng và phát triển đô thị, đóng vai trò cầu nối chiến lược cho hợp tác quốc tế và phát triển bền vững. Sovico cũng là thành viên sáng lập, tiên phong xây dựng các chính sách và kêu gọi đầu tư, thu hút nguồn vốn nước ngoài tới với Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Trong giai đoạn mới, Sovico xác định những trụ cột hợp tác trọng tâm với các đối tác quốc tế và Trung Quốc như: hạ tầng - tài chính - trung tâm tài chính quốc tế; chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; hàng không và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tôn vinh hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực

Tại sự kiện, COMAC University đã trao danh hiệu Giáo sư cho Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, ghi nhận những đóng góp trong nghiên cứu phát triển ngành hàng không và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Ông Hà Đông Phong - Chủ tịch COMAC trao bằng Giáo sư cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet. Ảnh: VJ.

Kiến tạo tương lai chung

Hội nghị không chỉ là một sự kiện xúc tiến đầu tư, mà còn mở ra một chương mới trong hợp tác Việt Nam - Trung Quốc: từ kết nối hạ tầng đến kết nối niềm tin, từ hợp tác kinh tế đến đồng hành phát triển dài hạn.

Vietjet và Sovico cam kết tiếp tục tiên phong kết nối khu vực, thúc đẩy thương mại - đầu tư, đồng thời kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng và nền kinh tế hai nước. Cùng nhau, các doanh nghiệp hai nước không chỉ mở ra những đường bay mới, mà còn mở ra những chân trời phát triển, tăng trưởng mới./.

Hải Băng
Hải quan đồng loạt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn thượng khẩn yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP (ngày 7/4/2026) của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Với việc cắt giảm hơn một nửa thời gian giải quyết thủ tục, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ và mạnh tay đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang trở thành điểm sáng trong cải cách hành chính. Điều này cho thấy quyết tâm đổi mới, góp phần tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch hơn cho nền kinh tế.
(TBTCO) - Việt Nam ghi dấu trên thị trường carbon quốc tế khi một doanh nghiệp trong nước phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA - cơ chế toàn cầu trong ngành hàng không. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á đạt được tín chỉ này.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 909/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị toàn ngành khẩn trương áp dụng mức thuế mới đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6/2026.
(TBTCO) - Tại Quyết định số 912/QĐ-BTC, Bộ Tài chính công bố 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa theo Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Theo Báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý I/2026 được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố ngày 15/4, sức hút dài hạn của Việt Nam vẫn được bảo toàn. Việt Nam vẫn là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu.
(TBTCO) - Chiều ngày 15/4, Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, đơn vị đã và đang tích cực triển khai Quyết định 595/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng, đưa Nền tảng Cửa khẩu số vào thí điểm tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tạo bước chuyển mạnh trong cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.
