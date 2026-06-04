Bạn bè quốc tế gửi lời chúc mừng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Các thông điệp đến từ nhiều đối tác có quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống với Công đoàn Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

* Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (LFTU) gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Ban Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đại biểu dự Đại hội, khẳng định tình cảm đồng chí, anh em thân thiết giữa giai cấp công nhân và người lao động hai nước Lào - Việt Nam.

Trong điện mừng, LFTU nhấn mạnh Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quan trọng trong định hướng chiến lược của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, “đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, tăng cường khối đại đoàn kết đoàn viên, người lao động Việt Nam, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động”.

Các tổ chức đánh giá cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường đoàn kết quốc tế vì hòa bình, công bằng xã hội, tiến bộ và quyền lợi của người lao động.

LFTU chúc Đại hội thành công tốt đẹp, đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước nói chung, giữa hai tổ chức công đoàn Lào - Việt Nam nói riêng “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

* Tổng Công hội Trung Quốc (ACFTU) đánh giá cao Công đoàn Việt Nam đã đạt được “nhiều tiến triển quan trọng trong các lĩnh vực như xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở; thương lượng tập thể; hỗ trợ pháp lý và hòa giải tranh chấp; thúc đẩy phong trào sáng kiến, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi lao động nữ và chăm lo, quan tâm người lao động…, qua đó bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Đoàn đại biểu cấp cao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, làm việc với Tổng Công hội Trung Quốc từ ngày 15-19/4/2025.

Đồng thời khẳng định tình hữu nghị giữa công đoàn và công nhân hai nước có bề dày lịch sử, ngày càng bền chặt theo thời gian và mong muốn công đoàn hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, từ đó góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Việt Nam trong thời kỳ mới và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc – Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở tầm cao hơn.

* Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga (FNPR) khẳng định mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa công đoàn hai nước đã được thử thách qua thời gian và ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển biến lớn về chính trị, kinh tế và xã hội.

FNPR nhấn mạnh: “Nhân dân hai nước chúng ta cùng chia sẻ di sản vẻ vang về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và sự hợp tác hòa bình. Chúng tôi luôn trân trọng ký ức này trong trái tim mình. Mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước chúng ta, đã được thử thách qua thời gian, đã vượt qua những thách thức của nhiều thập kỷ qua”.

FNPR tin tưởng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ có những phiên thảo luận hiệu quả, đưa ra các quyết định quan trọng vì lợi ích của người lao động Việt Nam và gia đình họ; đồng thời tái khẳng định cam kết tiếp tục phát triển, củng cố tình hữu nghị và hợp tác giữa hai bên trong những năm tới.

* Đại hội Công đoàn toàn Ấn Độ (AITUC) gửi tới Đại hội lời chào đoàn kết chiến đấu của hơn 14 triệu đoàn viên.

AITUC nhấn mạnh giai cấp công nhân và phong trào công đoàn Ấn Độ có mối quan hệ đồng chí sâu sắc với người lao động và nhân dân Việt Nam, được hun đúc qua các cuộc đấu tranh lịch sử chống chủ nghĩa thực dân, xâm lược, bóc lột và áp bức.

Thông điệp của AITUC nêu rõ: “Cuộc đấu tranh kiên cường và những hy sinh to lớn của nhân dân Việt Nam trong đánh bại các thế lực đế quốc mãi là nguồn cảm hứng lâu dài đối với giai cấp công nhân và các phong trào tiến bộ trên toàn thế giới”.

AITUC đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Công đoàn Việt Nam trong bảo vệ quyền của người lao động, củng cố tổ chức công đoàn cơ sở, thúc đẩy bình đẳng giới và đóng góp vào sự phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết của người lao động Việt Nam và làm sâu sắc hơn tình đoàn kết quốc tế giữa công nhân, công đoàn các nước trên thế giới.

780 đại biểu ưu tú dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

* Tổng Công đoàn Nhật Bản (JTUC-RENGO) gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Trong bối cảnh các tổ chức công đoàn trên toàn thế giới đang đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp, từ các mối đe dọa đối với hòa bình và dân chủ đến những vi phạm quyền con người và quyền lao động, JTUC-RENGO nhấn mạnh rằng “hơn bao giờ hết, đoàn kết toàn cầu và quan hệ đối tác bền chặt có ý nghĩa vô cùng quan trọng”.

JTUC-RENGO khẳng định Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là “minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của phong trào công đoàn, đồng thời là cơ hội quý báu để tiếp tục củng cố đoàn kết, tăng cường thống nhất và mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho đoàn viên công đoàn, cũng như cho người lao động trên khắp đất nước Việt Nam tươi đẹp”.

Các tổ chức quốc tế gửi tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt

* Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam khẳng định “chúng tôi cảm thấy hết sức được khích lệ bởi những thành tựu và tiến bộ đáng ghi nhận mà Công đoàn Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và tổ chức công đoàn tại Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người”.

* Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) và Công đoàn Kim khí Đức (IG Metall) gửi tới toàn thể đại biểu Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam thông điệp đoàn kết mạnh mẽ. FES và IG Metall bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ tới tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác và hợp tác bền chặt giữa các bên, “cùng phấn đấu vì một phong trào công nhân vững mạnh tại Việt Nam”. Hai tổ chức chúc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra.

* Là cơ quan viện trợ hải ngoại của Hội đồng Công đoàn Úc (ACTU), Tổ chức Nhân dân Australia vì Y tế, Giáo dục và Phát triển Hải ngoại (APHEDA) gửi tới Đại hội lời chào nồng ấm từ những người lao động Australia, nhắc lại truyền thống đoàn kết lâu dài của các tổ chức công đoàn Australia với Việt Nam từ trước năm 1975 và quá trình hợp tác bền bỉ trong nhiều thập kỷ qua.

APHEDA nhấn mạnh đã học hỏi được nhiều từ quá trình hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và trân trọng mối quan hệ đối tác, tình hữu nghị giữa hai bên.

Trong thông điệp gửi Đại hội, APHEDA khẳng định: “Chúng tôi được truyền cảm hứng bởi sức mạnh và lòng dũng cảm của phong trào công đoàn Việt Nam trong việc thúc đẩy quyền của người lao động. Chúng tôi cam kết sát cánh cùng các bạn trong cuộc đấu tranh vì một thế giới công bằng, bình đẳng, bền vững và hòa bình cho người lao động”.

APHEDA chúc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam thành công, “nơi tiếng nói giai cấp công nhân Việt Nam - cả lao động nữ và nam - được lan tỏa mạnh mẽ từ cấp cơ sở đến diễn đàn toàn cầu”.

Các thư, điện, thông điệp chúc mừng của các tổ chức công đoàn và đối tác quốc tế không chỉ thể hiện tình cảm hữu nghị, sự đoàn kết và tin tưởng đối với Công đoàn Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Công đoàn Việt Nam trong phong trào công đoàn khu vực và quốc tế.

Đây cũng là nguồn cổ vũ quan trọng để Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, hiện đại, đồng hành cùng đoàn viên, người lao động trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.