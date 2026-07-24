Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm; đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ V Ban Nội chính Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính là ông Đỗ Văn Trường và bà Nguyễn Thị Thu Lan; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm cho biết, đồng chí Trần Quốc Phương được kết nạp Đảng ngày 24/7/1995, là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực và kinh nghiệm qua nhiều vị trí công tác. Dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được tặng nhiều bằng khen, trong đó có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương. Ảnh: Đức Minh

Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây, đồng chí Trần Quốc Phương đã cùng tập thể cấp ủy xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, tạo nền nếp và niềm tin trong cán bộ, đảng viên.

Sau khi hợp nhất các cơ quan thành Đảng bộ Bộ Tài chính, trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Trần Quốc Phương tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không chỉ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí còn dành nhiều tâm huyết, công sức cho công tác tuyên giáo và dân vận - đưa Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Tài chính trở thành một trong những đơn vị có nhiều kết quả tích cực, được ghi nhận, đánh giá cao.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Lại Xuân Lâm khẳng định, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân đồng chí Trần Quốc Phương mà còn của gia đình và Đảng bộ Bộ Tài chính; đồng thời là sự ghi nhận những cống hiến của đồng chí trong suốt 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm phát biểu chúc mừng. Ảnh: Đức Minh

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ bày tỏ mong muốn, trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Trần Quốc Phương sẽ tiếp tục cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính.

Bày tỏ niềm xúc động khi được đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương khẳng định, mỗi bước trưởng thành của bản thân đều gắn liền với sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng và sự tin tưởng của các tổ chức Đảng qua từng giai đoạn công tác, từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây đến Bộ Tài chính ngày nay.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, đối với người làm công tác trong ngành Tài chính - ngành được xác định là “mạch máu” của nền kinh tế, việc nhận thức đầy đủ trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước là yêu cầu xuyên suốt. Mỗi chủ trương, mỗi quyết sách, tham mưu không chỉ gắn với những con số của ngân sách hay sự vận hành của nền kinh tế, mà cuối cùng đều hướng tới mục tiêu cao nhất là lợi ích quốc gia, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng không phải là điểm dừng mà là khởi đầu của một trách nhiệm mới. Ảnh: Đức Minh

“Kết quả tôi đạt được ngày hôm nay không phải là thành quả của riêng cá nhân, mà đó là kết tinh của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; là truyền thống đoàn kết, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính và của nhiêu thế hệ cán bộ đi trước; là sự phối hợp, đồng hành của các bộ, ngành, địa phương; là sự tin tưởng, sẻ chia của đồng chí, đồng nghiệp và Nhân dân. Chính vì vậy, điều tôi cảm nhận rõ nhất không phải là niềm tự hào về bản thân, mà là lòng biết ơn và ý thức sâu sắc về trách nhiệm phải tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa” - Thứ trưởng chia sẻ.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng không phải là điểm dừng mà là khởi đầu của một trách nhiệm mới và cam kết tiếp tục tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng thiết thực, sát thực tiễn; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới./.