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17 thí sinh sẽ tham dự Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Đảng bộ Chính phủ năm 2026

Hà Phương

Hà Phương

08:00 | 24/06/2026
(TBTCO) - Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong Đảng bộ Chính phủ sẽ được tổ chức vào ngày 26/6/2026, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), với sự tham dự của 17 thí sinh được lựa chọn từ các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Chính phủ.
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Thực hiện Kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/ĐU, ngày 12/3/2026 về tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong Đảng bộ Chính phủ.

17 thí sinh sẽ tham dự Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Đảng bộ Chính phủ năm 2026
Đảng ủy Bộ Tài chính là một trong những Đảng bộ tiêu biểu đã triển khai Hội thi bài bản, tạo được sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Ảnh: Đức Minh

Việc tổ chức Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đại hội XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua đó, cổ vũ, động viên, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; tạo chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó thúc đẩy đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả; tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ, các đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức triển khai Hội thi nghiêm túc, tích cực lựa chọn, giới thiệu các báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu tham gia Hội thi cấp Đảng ủy Chính phủ.

Các đơn vị đã triển khai bài bản, có sự chuẩn bị chu đáo, tạo được sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và người lao động, tiêu biểu như: Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Xây dựng, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ. 15/16 đảng ủy trực thuộc đã lựa chọn hồ sơ dự thi gửi về Ban Tổ chức Hội thi cấp Đảng bộ Chính phủ.

Hồ sơ dự thi cho thấy, các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bám sát chủ đề Hội thi, tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nội dung các chuyên đề phong phú, bao quát nhiều lĩnh vực công tác của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Chính phủ như: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính, đối ngoại, giáo dục, y tế, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, năng lượng, an sinh xã hội và phát triển kinh tế nhà nước.

Việc chuẩn bị đề cương được các thí sinh đầu tư nghiêm túc, có chất lượng tốt, thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng các văn kiện của Đảng, sự am hiểu thực tiễn và khả năng liên hệ, vận dụng nghị quyết vào từng lĩnh vực công tác cụ thể. Nhiều chuyên đề có cách tiếp cận mới, nội dung phong phú, gắn lý luận với thực tiễn, phản ánh rõ nhận thức, trách nhiệm và năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng.

Căn cứ Quy chế Hội thi và các quy định có liên quan, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Hội thi đã lựa chọn 17 thí sinh tham gia phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi tại Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Đảng bộ Chính phủ năm 2026.

Theo kế hoạch, Lễ công bố và trao giải được tổ chức vào lúc 17h00 cùng ngày, tại địa điểm thi. Cơ cấu giải thưởng gồm có: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và một số giải Khuyến khích. Ban Tổ chức Hội thi sẽ lựa chọn 2 thí sinh đoạt giải cao nhất tham dự Hội thi Khu vực được tổ chức trong thời gian tới.
Hà Phương
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Đảng bộ Chính phủ hội thi báo cáo viên Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi đảng ủy bộ tài chính

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