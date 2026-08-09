Học viện Chính sách và Phát triển công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2026

Theo thông báo vừa được Hội đồng tuyển sinh của Học viện Chính sách và Phát triển công bố, điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy khóa 17 đối với 19 ngành/chương trình đào tạo tại trụ sở chính Hà Nội dao động từ 19 - 23,93 điểm, trong đó, ngành Kế toán có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất với 23,93 điểm.

Điểm trúng tuyển các ngành/chương trình đào tạo cụ thể như sau:

Quản trị dịch vụ cao cấp: 19 điểm; Kinh tế đầu tư: 19,3 điểm; Quản lý nhà nước: 19,25 điểm; Khoa học dữ liệu: 19,43 điểm; Quản trị kinh doanh chất lượng cao: 19,92 điểm; Tài chính chất lượng cao: 20,9 điểm; Kinh tế: 20,52 điểm; Ngôn ngữ Anh: 20,52 điểm; Quản trị kinh doanh: 20,57 điểm; Tài chính - Ngân hàng: 20,98 điểm; Marketing: 21,94 điểm;

Luật Kinh tế: 21,23 điểm; Kinh tế phát triển: 21,33 điểm; Kinh tế đối ngoại chất lượng cao: 21,77 điểm; Kinh tế quốc tế: 21,8 điểm; Kiểm toán: 22,06 điểm; Kế toán (Định hướng ACCA): 22,91 điểm; Kinh tế số: 23,24 điểm; Kế toán: 23,93 điểm.

Thông báo cũng nêu rõ, thứ tự nguyện vọng sử dụng làm tiêu chí phụ để xét trúng tuyển chỉ áp dụng đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách của mỗi ngành.

Điểm trúng tuyển là điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển, thang điểm 30 theo điểm Tốt nghiệp THPT năm 2026 (quy đổi mức điểm chuẩn tương đương giữa các phương thức xét tuyển theo Thông báo số 180/TB-HVCSPT ngày 2/7/2026 của Học viện Chính sách và Phát triển).

Theo thông báo, phân hiệu tỉnh Bắc Ninh tuyển sinh vào 3 ngành học (Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế số) đều có số điểm trúng tuyển là 17 điểm.

Phân hiệu TP. Đà Nẵng cũng tuyển sinh 3 ngành học (Tài chính -Ngân hàng -mã tuyển sinh 7340201DN; Quản trị kinh doanh - mã tuyển sinh 7340101DN; Kinh tế - mã tuyển sinh 7310101DN) cũng đều có điểm chuẩn trúng tuyển là 17 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của Học viện Chính sách và Phát triển tại đây.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả trực tuyến tại địa chỉ website: https://dkxt.apd.edu.vn

Theo thông báo của Học viện Chính sách và Phát triển, thí sinh cần thực hiện xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến như sau:

Bước 1: Xác nhận nhập học trên Hệ thống quốc gia theo địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 13/8/2026 đến 17h ngày 21/8/2026.

Bước 2: Nhập học trực tuyến tại địa chỉ: https://dkxt.apd.edu.vn từ ngày 14/8/2026 đến 17h ngày 22/8/2026./.