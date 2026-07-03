Tài chính

Học viện Chính sách và Phát triển dự báo điểm chuẩn trúng tuyển tại 3 cơ sở đào tạo

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
13:50 | 03/07/2026
(TBTCO) - Học viện Chính sách và Phát triển (APD) dự báo điểm trúng tuyển năm 2026 dao động từ 22 đến 26 điểm (± 1 điểm) tại Trụ sở chính Hà Nội (HCP); hai phân hiệu mới tại Bắc Ninh (HCK) và Đà Nẵng (HCD) có mức điểm thấp hơn, chỉ từ 19 đến 23 điểm (± 1 điểm).
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Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, Hội đồng tuyển sinh Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính) đã đưa ra dự báo điểm chuẩn cho toàn bộ các ngành, chương trình đào tạo tại 3 cơ sở tuyển sinh trong năm nay.

Học viện Chính sách và Phát triển dự báo điểm chuẩn trúng tuyển tại 3 cơ sở đào tạo
Trụ sở Học viện Chính sách và Phát triển đặt tại Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, thành phố Hà Nội

Học viện Chính sách và Phát triển dự kiến áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, không phân biệt tổ hợp xét tuyển, với mức 19 điểm tại Trụ sở chính (Hà Nội) và 16 điểm tại Phân hiệu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các phương thức xét tuyển khác sẽ được quy đổi tương đương và công bố cụ thể trong thông báo tuyển sinh chính thức của Học viện.

Theo phân tích của Học viện, điểm trúng tuyển năm 2026 tại Trụ sở chính (mã HCP) sẽ được phân hóa thành 3 nhóm rõ rệt trên thang điểm 30.

Nhóm cao nhất từ 23,5 đến 26 điểm (± 1 điểm) gồm các ngành thu hút nhiều thí sinh như Khoa học dữ liệu, Marketing, Kế toán, Kiểm toán, Kế toán định hướng ACCA và Luật Kinh tế. Đây là những ngành có nhu cầu nhân lực lớn trên thị trường, thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu điểm chuẩn của Học viện những năm gần đây.

Nhóm trung bình từ 22,5 đến 23,5 (± 1 điểm) điểm gồm Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Kinh tế số, Kinh tế phát triển, Quản lý công, Ngôn ngữ Anh cùng các chương trình chất lượng cao (Kinh tế đối ngoại CLC, Quản trị kinh doanh CLC, Tài chính CLC, Quản trị dịch vụ cao cấp).

Nhóm điểm từ 22 đến 22,5 (± 1 điểm) gồm Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế, Kinh tế nguồn nhân lực và chương trình Đấu thầu và Quản lý dự án, phù hợp với đông đảo thí sinh có học lực khá.

Hai phân hiệu mới: cơ hội cho thí sinh khu vực

Năm 2026 là năm đầu tiên Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh tại hai phân hiệu mới: Phân hiệu Bắc Ninh (HCK) và Phân hiệu Đà Nẵng (HCD), mỗi phân hiệu 450 chỉ tiêu.

Điểm chuẩn tại hai phân hiệu dự kiến dao động trong khoảng 19 – 23 điểm (± 1 điểm), thấp hơn 3 điểm so với Trụ sở chính. Đây được xem là cơ hội đặc biệt cho thí sinh khu vực phía Bắc (Bắc Ninh và các tỉnh lân cận) và khu vực miền Trung (Đà Nẵng và các tỉnh Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên) có thể học chương trình đào tạo với chuẩn đầu ra và bằng tốt nghiệp do Học viện Chính sách và Phát triển cấp.

Các ngành đào tạo tại phân hiệu đều là những ngành có nhu cầu nhân lực lớn tại địa phương. Tại Phân hiệu Bắc Ninh, Học viện tuyển sinh 3 ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh và Kinh tế và kinh doanh số. Tại Phân hiệu Đà Nẵng, các ngành đào tạo gồm Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế nguồn nhân lực (kèm Đấu thầu và Quản lý dự án).

Đặc biệt, hai phân hiệu áp dụng đồng thời 5 phương thức tuyển sinh, bao gồm cả xét tuyển theo học bạ THPT, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh so với Trụ sở chính.

Nhiều phương thức, nhiều lựa chọn

Năm 2026, APD áp dụng ba phương thức xét tuyển tại Trụ sở chính, gồm xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 99% chỉ tiêu và xét tuyển kết hợp. Tại hai phân hiệu, Học viện áp dụng thêm phương thức xét học bạ, nâng tổng số phương thức xét tuyển lên bốn.

Học viện Chính sách và Phát triển dự báo điểm chuẩn trúng tuyển tại 3 cơ sở đào tạo
Phân hiệu Bắc Ninh (HCK) và Phân hiệu Đà Nẵng (HCD), mỗi phân hiệu tuyển sinh 450 chỉ tiêu. Ảnh; Đức Minh

Phương thức xét tuyển kết hợp đặc biệt đa dạng, cho phép thí sinh sử dụng kết quả 2 môn thi TN THPT kết hợp học bạ; điểm HSA (từ 75), TSA (từ 50), V-ACT (từ 600, chỉ áp dụng tại Phân hiệu Đà Nẵng); hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS từ 5.0, TOEFL iBT từ 50, TOEIC 365/240) kết hợp với điểm thi hoặc học bạ. Học viện lưu ý không chấp nhận các chứng chỉ thi theo hình thức Home Edition.

Ngoài ra, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có thể lựa chọn quy đổi điểm (IELTS 5.0 = 9 điểm, IELTS từ 7.0 trở lên = 10 điểm) hoặc cộng điểm khuyến khích (1– 1,5 điểm) tùy theo phương án có lợi hơn.

Đại diện Học viện nhấn mạnh, dự báo trên chỉ mang tính chất tham khảo, nhằm giúp thí sinh định hướng trong việc lựa chọn ngành/chương trình đào tạo và đăng ký nguyện vọng vào Học viện Chính sách và Phát triển (APD). Điểm chuẩn chính thức phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: số lượng nguyện vọng đăng ký thực tế của thí sinh vào từng ngành/chương trình đào tạo, điểm xét tuyển của thí sinh và chỉ tiêu phân bổ cho từng ngành/chương trình đào tạo.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh của Học viện Chính sách và Phát triển năm 2026 được cập nhật tại: https://apd.edu.vnhttps://tuyensinh.apd.edu.vn.

Từ ngày 2/7/2026, thí sinh bắt đầu đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kéo dài đến 17h ngày 14/7/2026. Điểm chuẩn chính thức sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8/2026.

Đức Minh
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