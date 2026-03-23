Trường Đại học Thái Bình:

(TBTCO) - Giáo dục đại học đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tự chủ, chuẩn hóa và hội nhập. Chia sẻ với Thời báo Tài chính Việt Nam, PGS.TS Phạm Quốc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho biết, nhà trường đang chủ động đổi mới phương thức tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước.

PV: Xin ông cho biết những nội dung trọng tâm trong công tác chuẩn bị tuyển sinh của Trường Đại học Thái Bình năm học 2026 - 2027?

PGS.TS Phạm Quốc Thành: Năm nay, công tác tuyển sinh được Trường Đại học Thái Bình triển khai sớm và bài bản, tập trung vào 3 nội dung chính.

Thứ nhất, là rà soát, cập nhật chương trình đào tạo. Chúng tôi đã làm việc trực tiếp với các đối tác, khảo sát thực tiễn để điều chỉnh nội dung giảng dạy đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Hiện nay, Trường Đại học Thái Bình đang đào tạo các ngành đại học gồm: chính trị học; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ thông tin; kế toán; kinh tế; luật; quan hệ quốc tế; quản trị kinh doanh; tài chính - ngân hàng.

PGS.TS Phạm Quốc Thành.

Trong năm 2026, Trường Đại học Thái Bình dự kiến mở thêm một số ngành mới như ngôn ngữ Anh, quản trị chất lượng giáo dục, quản trị nhà trường, Việt Nam học, kinh tế quốc tế, công nghệ dệt may, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, công nghệ kỹ thuật ô tô, nâng tổng số lên 18 ngành đào tạo. Đây là những ngành xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Thứ hai, là nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trình độ cao. Trong năm học này, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh cử đi đào tạo đạt chuẩn tiến sĩ đối với đội ngũ giảng viên, Trường Đại học Thái Bình tiếp tục chú trọng thu hút, trọng dụng đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, đặc biệt trong bối cảnh nhà trường đang thực hiện đề án phát triển để hướng tới trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, định hướng ứng dụng, chất lượng cao.

Thứ ba, là mở rộng, hiện đại hóa cơ sở vật chất. Hệ thống phòng thực hành, giảng đường, trang thiết bị thực hành đang được nhà trường tiếp tục nâng cấp đồng bộ, khuôn viên khang trang, xanh, sạch, đẹp. Trường Đại học Thái Bình sắp được tỉnh giao cho tòa tháp đôi ngay trung tâm thành phố Thái Bình trước đây để phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Về phương thức tuyển sinh, năm 2026, Trường Đại học Thái Bình tổ chức xét tuyển theo 5 phương thức: xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026 và học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế; xét tuyển dựa trên kết quả học tập các môn học cấp THPT (học bạ) theo tổ hợp môn xét tuyển; xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026; xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026; xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026.

Toàn bộ thông tin tuyển sinh được công khai trên Cổng thông tin của nhà trường: tbu.edu.vn hoặc tuyensinh.tbu.edu.vn hoặc fanpage: https://www.facebook.com/daihocthaibinh.tbu. Chúng tôi cũng tổ chức tư vấn trực tiếp trong tỉnh và các địa phương để thí sinh, phụ huynh nắm rõ thông tin trước khi quyết định.

PV: Trong bối cảnh cạnh tranh tuyển sinh giữa các cơ sở giáo dục đại học ngày càng gay gắt, Trường Đại học Thái Bình có những giải pháp gì để nâng cao chất lượng đầu vào, thưa ông?

PGS.TS Phạm Quốc Thành: Chiến lược của Trường Đại học Thái Bình là tập trung vào nâng cao chất lượng đào tạo thực chất, gắn với thực tiễn, thực hành. Chúng tôi hợp tác với nhiều đối tác trên địa bàn tỉnh, khu vực và quốc tế để tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội thực tập, rèn luyện ngay từ khi còn đang đi học, đồng thời mời chuyên gia từ doanh nghiệp, các chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy.

Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên được rèn luyện kỹ năng mềm, tư duy phản biện, khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế trong nước và quốc tế.

PV: Ông có thể chia sẻ thêm về định hướng nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội?

PGS.TS Phạm Quốc Thành: Với một cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng như Trường Đại học Thái Bình, hợp tác với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không phải hoạt động mang tính hình thức.

Thời gian qua, nhà trường đã ký kết hợp tác chiến lược với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước, các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp hàng đầu ở Hưng Yên cũng như cả nước.

Nội dung hợp tác rất cụ thể: cơ quan, doanh nghiệp tham gia góp ý chương trình đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập, tài trợ học bổng và ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp. Nói cách khác, cơ quan, doanh nghiệp không chỉ là nơi tiếp nhận đầu ra, mà tham gia ngay từ khâu thiết kế chương trình.

Bên cạnh đó, nhà trường khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Các câu lạc bộ học thuật, chương trình tình nguyện, hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện.

Một điểm tôi muốn nhấn mạnh là, Trường Đại học Thái Bình đồng hành với sinh viên xuyên suốt, từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp và tìm việc làm. Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành hiện đạt hơn 90%. Nhiều sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3 đã được cơ quan, doanh nghiệp liên hệ để đặt hàng tuyển dụng. Con số này cho thấy hướng đi của nhà trường là đúng, nhưng vẫn còn dư địa để làm tốt hơn.

Trường Đại học Thái Bình.

PV: Nhà trường muốn gửi thông điệp gì tới các thí sinh đang quan tâm đến Trường Đại học Thái Bình trong mùa tuyển sinh 2026 - 2027?

PGS.TS Phạm Quốc Thành: Tôi muốn nhắn gửi tới các em rằng, Trường Đại học Thái Bình không phải trường lớn nhất, nhưng là nơi các em được quan tâm thực sự.

Trường Đại học Thái Bình là trường công lập, học phí hợp lý, có nhiều chính sách vượt trội hỗ trợ sinh viên. Với triết lý giáo dục “Chất lượng cao, Ứng dụng cao, Thích ứng cao”, năm 2026, nhà trường dự kiến tuyển sinh 18 ngành đào tạo, bao gồm cả những ngành mới đáp ứng xu thế phát triển, với các phương thức xét tuyển linh hoạt.

Ở trường, thầy cô quan tâm đến từng sinh viên, môi trường học tập nghiêm túc, nhưng thân thiện, gần gũi.

Lựa chọn Trường Đại học Thái Bình, các em không chỉ học để lấy bằng, mà học để yên tâm có kiến thức, có phương pháp, có kỹ năng tốt, có kinh nghiệm để tự tin bước vào thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp. Đó là cam kết của chúng tôi.

