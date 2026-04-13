Bộ Tài chính đào tạo 5 chuẩn mực kế toán công quốc tế

Tham dự chương trình đào tạo có Phó Cục trưởng Lưu Đức Tuyên, Phó Cục trưởng Trịnh Đức Vinh, Chuyên gia tư vấn quốc tế WB manji Kala, các chuyên gia tư vấn của WB, cán bộ và công chức Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Kho bạc Nhà nước, giảng viên Học viện Tài chính, đại diện các công ty kiểm toán Deloitte, AASC và A&C.

Phát biểu khai mạc khóa đào tạo, ông Lưu Đức Tuyên - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) cho biết, thực hiện triển khai đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam theo Quyết định số 1299/QĐ-BTC ngày 31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, của Bộ Tài chính, với sự giúp đỡ rất lớn của WB và SECO (Thụy Sĩ), Bộ Tài chính đã triển khai quá trình soạn thảo và ban hành các chuẩn mực kế toán công Việt Nam qua ba đợt.

Đến thời điểm này, Bộ Tài chính đã soạn thảo và ban hành được 16 chuẩn mực kế toán công Việt Nam.

Đợt 1 (2021): 5 chuẩn mực về trình bày báo cáo tài chính, hàng tồn kho, tài sản cố định. Đợt 2 (2022): 6 chuẩn mực về doanh thu, chi phí đi vay, hợp đồng xây dựng. Đợt 3 (2024): 5 chuẩn mực về chính sách kế toán, tỷ giá, dự phòng, thuê tài sản.

Việc ban hành các chuẩn mực này không chỉ tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho tài chính công mà còn nâng cao tính minh bạch, giúp Việt Nam nhận được sự đánh giá cao từ các tổ chức quốc tế như IMF, WB, SECO. Đặc biệt, nội dung các chuẩn mực đã được cụ thể hóa tại Thông tư 24/2024/TT-BTC, Thông tư 108/2025/TT-BTC và các chế độ kế toán liên quan, áp dụng trực tiếp cho các đơn vị hành chính sự nghiệp và cơ quan nhà nước trong khu vực công.

Theo ông Tuyên, chúng ta đang bước vào giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn về quản trị công. Chiến lược kế toán, kiểm toán đến năm 2030 đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán công theo thông lệ quốc tế và điều kiện thực tế của Việt Nam.

Triển khai kế hoạch này, Bộ Tài chính tiếp tục nhận được sự tài trợ của WB trong đợt tới để triển khai các bước tiếp theo của đề án. Trong đợt này, Bộ Tài chính sẽ tiến hành đào tạo, nghiên cứu và soạn thảo tiếp 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam để hoàn thiện giai đoạn một của đề án.

Ông Tuyên lưu ý, đợt đào tạo và soạn thảo chuẩn mực kế toán công lần này có những đặc thù hơn so với các lần trước. Thứ nhất, thời gian rất ngắn, vừa đào tạo, vừa phải hoàn thiện hệ thống chuẩn mực. Từ nay đến tháng 9, Bộ Tài chính sẽ phải ban hành ít nhất hai chuẩn mực kế toán công Việt Nam mới; Ba chuẩn mực kế toán công Việt Nam còn lại sẽ được ban hành trong đợt tiếp theo từ tháng 9 đến cuối năm 2026.

Phó Cục trưởng Lưu Đức Tuyên đề nghị, các cán bộ thuộc các tổ soạn thảo từng chuẩn mực mà Bộ Tài chính đã triển khai sẽ vừa học tập, vừa nghiên cứu và soạn thảo. "Chúng ta cần hoàn thiện dự thảo chuẩn mực để tranh thủ tối đa sự tư vấn cũng như các khuyến nghị từ chuyên gia nhằm áp dụng vào quá trình xây dựng nhanh hơn và đảm bảo tiến độ thực hiện" - ông Tuyên phát biểu./.