Doanh nghiệp

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nâng cao chất lượng quản trị

Thanh Thủy

Thanh Thủy

15:01 | 13/05/2026
(TBTCO) - Vượt trên yêu cầu tuân thủ kế toán, áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là giải pháp quan trọng giảm bất cân xứng thông tin và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư ngoại.
aa

Áp dụng IFRS: Không chỉ là yêu cầu tuân thủ kế toán

Sáng 13/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội thảo “Nâng cao minh bạch tài chính thông qua áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) - Bước tiến nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam”, với sự phối hợp và đồng hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Smart Train Academy, Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Học viện Tài chính.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Quang Thương - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thị trường chứng khoán Việt Nam trong lộ trình nâng hạng và hội nhập quốc tế.

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nâng cao chất lượng quản trị
Ông Nguyễn Quang Thương - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) phát biểu.

Sau khi được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, Việt Nam đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để duy trì kết quả nâng hạng và hướng tới các bộ tiêu chí quốc tế cao hơn. Tại Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam ban hành ngày 12/9/2025, một trong những nhóm giải pháp trọng tâm là nâng cao tính minh bạch của thị trường, tăng cường chất lượng công bố thông tin và khuyến khích doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn công bố báo cáo tài chính theo IFRS.

Theo ông Nguyễn Quang Thương, IFRS không chỉ đơn thuần là yêu cầu về chuẩn mực kế toán, mà còn là giải pháp quan trọng giúp nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, tăng khả năng so sánh của báo cáo tài chính, giảm bất cân xứng thông tin và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài. Đây cũng là yếu tố có ý nghĩa thiết thực đối với mục tiêu phát triển thị trường vốn minh bạch, hiện đại và nâng cao khả năng thu hút dòng vốn quốc tế.

Trong giai đoạn từ năm 1973 đến năm 2000, các nguyên tắc kế toán chung của quốc tế đã được Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành dưới hình thức là hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS).

Từ năm 2001, tiến trình chuyển đổi IAS sang chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đã được bắt đầu.

Đến nay, 119 quốc gia và vùng lãnh thổ đã yêu cầu bắt buộc sử dụng IFRS khi lập và trình bày báo cáo tài chính đối với tất cả hoặc hầu hết các đơn vị lợi ích công chúng trong nước.

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý, giám sát kế toán các định chế tài chính, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) cho biết, IFRS được xây dựng với mục tiêu kế toán không chỉ dừng ở công tác ghi chép, mà phải tập trung vào việc lập báo cáo tài chính nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho công chúng và nhà đầu tư.

Theo bà Hà, việc áp dụng IFRS tại Việt Nam sẽ giúp nâng cao niềm tin của cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài, là yếu tố góp phần để cộng đồng quốc tế sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ, từ đó khơi thông dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên thị trường quốc tế hoặc nhận được các khoản vay ưu đãi từ các định chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)…, chủ sở hữu, nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài.

Cùng đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là công ty con của các tập đoàn xuyên quốc gia sẽ không còn phải thực hiện chuyển đổi báo cáo tài chính để hợp nhất với công ty mẹ. Đối với thị trường vốn, các đơn vị có lợi ích công chúng áp dụng IFRS cũng giúp khơi thông dòng vốn đầu tư nước ngoài do thỏa mãn được đòi hỏi của các nhà đầu tư quốc tế thông qua các quỹ đầu tư, quỹ tín thác…

Hành trình nhiều thách thức

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS tại Việt Nam đang được lấy ý kiến, IFRS sẽ được triển khai theo hướng tự nguyện trong giai đoạn đầu đối với các doanh nghiệp có đủ năng lực và nhu cầu áp dụng. Nhóm đối tượng được xem xét gồm các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Cùng đó là nhóm doanh nghiệp có vốn FDI, đặc biệt là các công ty con của tập đoàn xuyên quốc gia đang triển khai IFRS trên phạm vi toàn cầu.

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nâng cao chất lượng quản trị
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý, giám sát kế toán các định chế tài chính, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) phát biểu tại hội thảo.

Đại diện Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán nhấn mạnh, quan điểm tiếp cận của IFRS là đề cao tính thận trọng, tính minh bạch và hệ số an toàn tài chính hơn rất nhiều so với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Do đó, có khả năng là báo cáo tài chính lập theo IFRS trong giai đoạn đầu sẽ cho mức lợi nhuận thấp hơn so với báo cáo tài chính lập theo VAS hiện tại.

Dù được đánh giá mang lại nhiều lợi ích dài hạn, doanh nghiệp cũng sẽ đối diện không ít khó khăn trước yêu cầu mới khi triển khai IFRS. Theo bà Hà, một trong những khó khăn khác là câu chuyện dữ liệu. IFRS yêu cầu tài sản và nợ phải trả được phản ánh theo giá trị thị trường tại thời điểm báo cáo, trong khi thị trường Việt Nam hiện mới cung cấp được một số dữ liệu cơ bản như giá cổ phiếu niêm yết hoặc giá giao dịch hàng hóa. Điều này khiến việc áp dụng IFRS trong ngắn hạn có thể gặp nhiều trở ngại.

Bên cạnh đó, đại diện từ Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán cũng cho biết, nguồn nhân lực am hiểu IFRS tại Việt Nam còn khá hạn chế. Ngoài ra, một số cơ chế, chính sách tài chính của Việt Nam hiện có sự khác biệt lớn với IFRS. Nếu không kịp thời điều chỉnh cơ chế, chính sách, đặc biệt là đối với doanh nghiệp nhà nước, thay đổi này sẽ gây ra khó khăn do sự không nhất quán trong cách thức tiếp cận, làm doanh nghiệp gặp lúng túng khi áp dụng pháp luật.

IFRS được Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành, vì vậy, Bộ Tài chính sẽ không ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng mang tính kỹ thuật. Do đó, khi có những quan điểm chuyên môn khác biệt giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, cơ chế giải quyết như thế nào để đảm bảo sự rõ ràng, công bằng cũng là một khó khăn cần được tính đến.

Vấn đề ngôn ngữ cũng là rào cản khi phần lớn IFRS được xây dựng bằng tiếng Anh. Cùng đó, chi phí đầu tư ban đầu để triển khai IFRS tương đối lớn do doanh nghiệp phải thay đổi hệ thống phần mềm kế toán, đào tạo nhân lực và xây dựng quy trình chuyển đổi dữ liệu. Mặc dù các chi phí đầu tư ban đầu là tương đối lớn, nhưng xét về lâu dài thì những lợi ích từ việc minh bạch hóa thông tin, thu hút nhà đầu tư không những sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn các chi phí ban đầu, mà còn giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững./.

Ba trọng tâm để triển khai IFRS hiệu quả

Theo Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam Nguyễn Quang Thương, để IFRS được triển khai hiệu quả, cần tập trung vào 3 nhóm giải pháp.

Cụ thể, cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý và hướng dẫn triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, bảo đảm tính đồng bộ giữa chuẩn mực kế toán, quy định công bố thông tin và yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức và năng lực triển khai IFRS trong doanh nghiệp để IFRS được nhìn nhận thực sự là một công cụ quản trị và minh bạch tài chính.

Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, truyền thông nhằm hình thành nhận thức thống nhất về vai trò của IFRS đối với nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại.
Thanh Thủy
Từ khóa:
Nâng cao chất lượng quản trị quản trị doanh nghiệp ifrs chuẩn mực kế toán

Bài liên quan

Bộ Tài chính đào tạo 5 Chuẩn mực kế toán công quốc tế

Bộ Tài chính đào tạo 5 Chuẩn mực kế toán công quốc tế

Nâng hạng chỉ là điểm khởi đầu, giữ chân dòng vốn là bài toán dài hạn

Nâng hạng chỉ là điểm khởi đầu, giữ chân dòng vốn là bài toán dài hạn

Bồi đắp nền tảng nhân lực cho tài chính xanh

Bồi đắp nền tảng nhân lực cho tài chính xanh

Dành cho bạn

Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính

Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính

Quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công

Quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Tháo gỡ vướng mắc về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

Tháo gỡ vướng mắc về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

Quảng Ninh: Hành động thống nhất phong trào bảo vệ môi trường toàn dân

Quảng Ninh: Hành động thống nhất phong trào bảo vệ môi trường toàn dân

Ngành Thuế cần chuyển đổi từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”

Ngành Thuế cần chuyển đổi từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”

Đọc thêm

Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ với "bài toán" chuyển đổi số

Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ với "bài toán" chuyển đổi số

(TBTCO) - Tại Hội thảo “Chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất: Mô hình nhà máy thông minh” ngày 12/5, nhiều chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn gặp nhiều rào cản về dữ liệu, hạ tầng và quản trị trong quá trình chuyển đổi số. Nếu gỡ được "nút thắt" này, doanh nghiệp có thể nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.
Nam banker Gen Z tại TP. Hồ Chí Minh mất ngủ khi nhận tin nhắn trúng độc đắc hơn 23 tỷ đồng lúc nửa đêm

Nam banker Gen Z tại TP. Hồ Chí Minh mất ngủ khi nhận tin nhắn trúng độc đắc hơn 23 tỷ đồng lúc nửa đêm

(TBTCO) - Vào lúc 15h00 ngày 11/5/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00606 cho anh T.Q.B – thuê bao Mobifone may mắn đến từ TP. Hồ Chí Minh, với giá trị trúng thưởng hơn 23 tỷ đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, anh T.Q.B đã trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
Tín hiệu sáng từ nhóm doanh nghiệp bán lẻ

Tín hiệu sáng từ nhóm doanh nghiệp bán lẻ

(TBTCO) - Kết quả kinh doanh quý I/2026 của các doanh nghiệp lớn ngành bán lẻ ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, một phần nhờ sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng, một phần nhờ sự chuyển dịch giữa các kênh phân phối.
Kích hoạt phòng vệ thương mại, hỗ trợ sản xuất nội địa

Kích hoạt phòng vệ thương mại, hỗ trợ sản xuất nội địa

(TBTCO) - “Công cụ” phòng vệ thương mại được kích hoạt đúng lúc sẽ hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp về thị trường, đưa hoạt động sản xuất và tiêu thụ trở lại guồng quay.
Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

(TBTCO) - Cạnh tranh trong khối tổ chức tài chính đang trở nên quyết liệt và "nóng bỏng" hơn khi nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục lên kế hoạch tăng vốn, mở rộng hoạt động và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tài chính.
Thí điểm điều chỉnh giờ thông quan tại lối mở Cốc Nam, cửa khẩu Hữu Nghị

Thí điểm điều chỉnh giờ thông quan tại lối mở Cốc Nam, cửa khẩu Hữu Nghị

(TBTCO) - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn vừa ban hành thông báo về việc điều chỉnh thời gian thông quan tại lối Cốc Nam (khu vực mốc 1104 - 1105), cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (thí điểm từ ngày 9/5 đến hết ngày 9/6/2026), tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Nhiều doanh nghiệp “mạnh tay” trả cổ tức tiền mặt ở mức cao

Nhiều doanh nghiệp “mạnh tay” trả cổ tức tiền mặt ở mức cao

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán bước vào mùa cao điểm chi trả cổ tức khi hàng loạt doanh nghiệp niêm yết đồng loạt chốt danh sách cổ đông. Có khoảng 50 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần từ 11/5 - 15/5, trong đó 46 doanh nghiệp trả bằng tiền mặt với tỷ lệ dao động từ 1% đến 50%.
Sun Group động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ

Sun Group động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ

(TBTCO) - UBND tỉnh Điện Biên cùng Tập đoàn Sun Group đã tổ chức Lễ động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời đánh dấu bước ngoặt mang tính chiến lược của trung tâm du lịch Tây Bắc: từ vùng đất lưu giữ ký ức anh hùng trở thành “không gian trải nghiệm lịch sử sống động”.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp bảo hiểm, mở chi nhánh ở nước ngoài

Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp bảo hiểm, mở chi nhánh ở nước ngoài

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nâng cao chất lượng quản trị

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nâng cao chất lượng quản trị

Gia Lai rút ngắn tiến độ các dự án năng lượng tái tạo mới được phê duyệt

Gia Lai rút ngắn tiến độ các dự án năng lượng tái tạo mới được phê duyệt

Thị trường bất động sản 2026: Thiếu hụt căn hộ "vừa túi tiền"

Thị trường bất động sản 2026: Thiếu hụt căn hộ "vừa túi tiền"

HDB, TAL và BSR được MSCI thêm vào chỉ số Frontier Markets

HDB, TAL và BSR được MSCI thêm vào chỉ số Frontier Markets

Xuất khẩu nông sản tăng trưởng hai con số: Gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường

Xuất khẩu nông sản tăng trưởng hai con số: Gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường

Chi cục Hải quan khu vực VII được biểu dương trong đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Chi cục Hải quan khu vực VII được biểu dương trong đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế