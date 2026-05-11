Sun Group động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ

12:10 | 11/05/2026
(TBTCO) - UBND tỉnh Điện Biên cùng Tập đoàn Sun Group đã tổ chức Lễ động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời đánh dấu bước ngoặt mang tính chiến lược của trung tâm du lịch Tây Bắc: từ vùng đất lưu giữ ký ức anh hùng trở thành “không gian trải nghiệm lịch sử sống động”.
Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên Trần Tiến Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương, cùng các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Điện Biên.

Lễ động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh: Ánh Dương

Dự án do Sun Group làm chủ đầu tư có tổng diện tích khoảng 35,35 ha, trải dài trên địa bàn hai xã Mường Phăng và Pu Nhi, tỉnh Điện Biên. Với tổng mức đầu tư dự kiến 2.076 tỷ đồng trong giai đoạn đầu cùng ý tưởng phát triển độc đáo, đây là một trong những công trình trọng điểm mang tính biểu tượng, góp phần đánh dấu giai đoạn phát triển mới của vùng đất lịch sử.

Trái tim của dự án là tuyến cáp treo một dây hiện đại dài hơn 5 km, công suất dự kiến lên tới 2.500 khách/giờ. Tuyến cáp hùng vĩ sẽ là nhịp cầu trên không kết nối liền mạch từ Khu ga đi (kề cận di tích Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng) tới Khu ga đến tọa lạc trên đỉnh Pú Tó Cọ linh thiêng - nơi từng là Đài quan sát của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu.

Một góc phối cảnh dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh: Sun Group

Ở độ cao gần 1.700m giữa đại ngàn Mường Phăng, đỉnh Pú Tó Cọ từng được một trong những vị tướng vĩ đại nhất thế kỷ 20 chọn làm vị trí quan sát để nắm bắt thế trận trong chiến dịch lịch sử năm 1954. Những năm gần đây, Pu Tó Cọ trở thành điểm đến hấp dẫn với những người yêu thiên nhiên và thích khám phá. Tuy nhiên, để chạm tới Đài quan sát lịch sử này, du khách hiện vẫn phải vượt qua hành trình trekking gần 9km đường rừng. Quãng đường kéo dài từ 3 đến 4 giờ đồng hồ, men theo địa hình dốc và rừng núi hiểm trở, là trải nghiệm không dễ dàng với phần lớn du khách. Sau khi tuyến cáp treo đi vào hoạt động, thời gian di chuyển được rút ngắn xuống chỉ còn 15 phút.

Vì vậy, tuyến cáp treo ra đời không chỉ tạo nên tọa độ du lịch ngoạn mục, mà còn giải quyết triệt để bài toán tiếp cận địa hình giúp những người cao tuổi, các cựu chiến binh và thế hệ trẻ dễ dàng đặt chân lên điểm cao nhất để ngắm toàn cảnh lòng chảo Điện Biên lịch sử, biến hành trình tri ân thành trải nghiệm liền mạch, giàu cảm xúc và dễ tiếp cận.

Dự án cũng được định vị như một “bảo tàng mở” giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi lịch sử, văn hóa và cảnh quan hòa quyện trong một không gian mang tinh thần Điện Biên Phủ.

Tại khu vực ga đi, tổ hợp công trình được thiết kế ẩn mình giữa thiên nhiên, lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà sàn mái dốc lợp ngói và mái đá đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái, Mông. Trung tâm của không gian là nhà ga cáp treo cao 3 tầng rộng rãi, kết nối với khu vực tổ chức chợ phiên truyền thống, các tuyến đường dạo bộ, đài phun nước và hệ thống công trình thương mại dịch vụ bố trí hài hòa trong cảnh quan xanh, mang lại những trải nghiệm rất Tây Bắc, mộc mạc, gần gũi, giàu bản sắc.

Trong khi đó, khu vực ga đến trên đỉnh Pú Tó Cọ lại mang một sắc thái hoàn toàn khác: hùng vĩ và thấm đẫm tinh thần lịch sử. Công trình nhà ga được thiết kế ôm theo sườn dốc tự nhiên nhằm hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái rừng. Đặc biệt, cảm hứng chủ đạo của quần thể kiến trúc trên đỉnh Pú Tó Cọ được khơi nguồn từ tích cổ “Thuồng Luồng hóa Rồng” của người Thái ở Điện Biên.

Công trình nhà ga trên đỉnh Pú Tó Cọ được khơi nguồn cảm hứng từ tích cổ “Thuồng Luồng hóa Rồng” của người Thái ở Điện Biên.

Tổng thể, khu vực nhà ga đi rộng hơn 15,5 ha và nhà ga đến khoảng 5,89 ha sẽ hình thành nên hệ sinh thái thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí đồng bộ. Với khả năng phục vụ lên tới khoảng 15.000 du khách mỗi ngày, tổ hợp không chỉ mở ra một điểm đến mới hấp dẫn cho Điện Biên mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái văn hóa – du lịch – dịch vụ quy mô lớn, vừa đáp ứng công năng sử dụng cao, vừa lưu giữ trọn vẹn hồn cốt văn hóa.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chia sẻ: “Tôi đánh giá cao lựa chọn của Sun Group. Một nhà đầu tư uy tín, giàu kinh nghiệm với tầm nhìn chiến lược và triết lý phát triển bền vững cùng với phương châm làm đẹp những vùng đất. Việc Sun Group đầu tư vào Điện Biên thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự đồng hành cùng địa phương trong quá trình đánh thức tiềm năng lợi thế du lịch không chỉ của Điện Biên mà còn của cả vùng Tây Bắc”.

Đại diện nhà đầu tư, ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group cho biết, dự án khởi đầu cho hành trình đầu tư chiến lược của Sun Group tại Điện Biên.

“Chúng tôi mong muốn góp phần đánh thức tiềm năng du lịch, văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đặc biệt của vùng đất. Để Điện Biên không chỉ là nơi được nhắc nhớ bởi những chiến công trong quá khứ, mà còn là điểm đến hấp dẫn trong tương lai. Đây không chỉ là công trình phục vụ du lịch hay giao thông, mà còn góp phần kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa. Giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử dân tộc, để bạn bè quốc tế cảm nhận rõ hơn về tinh thần và bản lĩnh Việt Nam”, ông Trường nói.

Nằm ở “cửa ngõ phía Tây” của Tổ quốc, Điện Biên giữ vị trí chiến lược trong hành lang kinh tế Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Tuy nhiên, trong nhiều năm, du lịch nơi đây vẫn chủ yếu dừng lại ở tham quan ngắn ngày, thiếu hệ sinh thái trải nghiệm đủ sâu. Sự xuất hiện của tổ hợp cáp treo được kỳ vọng sẽ thay đổi thói quen du khách, kéo dài thời gian lưu trú lên 2–3 ngày, mở ra chuỗi giá trị mới từ du lịch – dịch vụ. Đồng thời, dự án tạo ra hàng nghìn việc làm, góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống cho cộng đồng địa phương./.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, ông Trần Tiến Dũng khẳng định dự án là công trình có ý nghĩa đặc biệt, địa chỉ đỏ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

“Tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ cả hệ thống chính trị để triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tập trung ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, đồng hành cùng doanh nghiệp” - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nói.
Hải Băng
(TBTCO) - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn vừa ban hành thông báo về việc điều chỉnh thời gian thông quan tại lối Cốc Nam (khu vực mốc 1104 - 1105), cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (thí điểm từ ngày 9/5 đến hết ngày 9/6/2026), tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán bước vào mùa cao điểm chi trả cổ tức khi hàng loạt doanh nghiệp niêm yết đồng loạt chốt danh sách cổ đông. Có khoảng 50 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần từ 11/5 - 15/5, trong đó 46 doanh nghiệp trả bằng tiền mặt với tỷ lệ dao động từ 1% đến 50%.
(TBTCO) - Theo số liệu mới nhất của Cục Hải quan công bố, hoạt động xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục khởi sắc, trong đó xuất khẩu đạt 169,02 tỷ USD, tăng 20,1%, cho thấy khu vực sản xuất đang phục hồi ổn định và duy trì đà tăng trưởng.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm 2026, cả nước có hơn 77,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 41,630 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Viettel Bắc Ninh chính thức công bố thỏa thuận hợp tác trong việc phát triển hạ tầng tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô điện. Dự án khởi điểm với quy mô lên tới 6.000 tủ đổi pin được triển khai đồng loạt tại tỉnh Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phủ sóng hạ tầng giao thông xanh tại khu vực trọng điểm kinh tế phía Bắc.
(TBTCO) - Theo thông báo từ Hải quan Hàn Quốc, hệ thống EODES sẽ tạm dừng 3 đợt trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc trong tháng 5/2026. Cục Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động bố trí thời gian giao dịch để tránh ảnh hưởng tiến độ thông quan.
(TBTCO) - Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp do doanh nghiệp lựa chọn, tự chủ, tự quyết định thành lập nhằm bảo đảm các hoạt động giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp được thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
(TBTCO) - Tại Diễn đàn Hợp tác thương mại - đầu tư - du lịch Việt Nam - Sri Lanka, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả hơn, hướng tới khai thác tối đa tiềm năng về thương mại, logistics.
