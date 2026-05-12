Quảng Ninh dự kiến đầu tư nhà máy điện gió đầu tiên trên biển tại đặc khu Cô Tô

Theo định hướng phát triển năng lượng xanh, Quảng Ninh đang đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, khảo sát và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4. Đây sẽ là công trình điện gió trên biển đầu tiên trên địa bàn tỉnh, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo tại khu vực ven biển và hải đảo.

Dự án có công suất khoảng 50 MW, dự kiến đặt tại vùng biển gần bờ của đặc khu Cô Tô. Với vị trí có điều kiện gió thuận lợi, Cô Tô được đánh giá là một trong những khu vực giàu tiềm năng để phát triển điện gió, nhất là các dự án gần bờ và ngoài khơi. Việc nghiên cứu đầu tư dự án tại đây không chỉ nhằm bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế biển mới cho địa phương.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất cao với chủ trương đầu tư dự án. Tỉnh xác định việc phát triển điện gió không chỉ là một dự án đơn lẻ, mà cần được đặt trong chiến lược dài hạn về chuyển dịch năng lượng, phát triển kinh tế xanh và giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống.

Phối cảnh dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 mới được khởi công trong tháng 4/2026.

Quảng Ninh vốn được biết đến là trung tâm năng lượng lớn của cả nước, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác, chế biến và sử dụng than. Tuy nhiên, trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao, tỉnh đang từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng tới các ngành công nghiệp sạch, ít phát thải và có giá trị lâu dài. Điện gió được xem là một trong những lĩnh vực có thể tạo động lực mới cho quá trình chuyển đổi này.

Theo đánh giá của tỉnh, Quảng Ninh có tổng tiềm năng điện gió lên tới gần 16.000 MW. Trong đó, điện gió trên biển có tiềm năng khoảng 13.000 MW, còn điện gió trên đất liền ước đạt hơn 2.300 MW. Những con số này cho thấy dư địa phát triển rất lớn nếu tỉnh có quy hoạch phù hợp, cơ chế đầu tư đồng bộ và hệ thống hạ tầng truyền tải được chuẩn bị sớm.

Lợi thế phát triển điện gió của Quảng Ninh đến từ đường bờ biển dài khoảng 250 km, vùng biển rộng, nhiều khu vực có tốc độ gió ổn định và chịu ảnh hưởng của hoàn lưu gió mùa châu Á. Những điều kiện này tạo nền tảng tự nhiên thuận lợi để phát triển các dự án điện gió ở cả trên bờ, gần bờ và ngoài khơi. Trong đó, khu vực Cô Tô và Móng Cái được nhận diện là những địa bàn có khả năng khai thác tốt.

Để phát huy tiềm năng này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục khảo sát tổng thể các khu vực có thể phát triển điện gió. Việc khảo sát cần bảo đảm tính kỹ lưỡng, không chỉ xem xét yếu tố kỹ thuật và nguồn gió, mà còn phải tính đến quy hoạch nuôi biển, giao thông đường thủy, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái và đời sống người dân khu vực ven biển, hải đảo.

Một vấn đề quan trọng khác là hạ tầng truyền tải điện. Các dự án điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, chỉ có thể phát huy hiệu quả nếu được kết nối đồng bộ với hệ thống lưới điện. Vì vậy, Quảng Ninh định hướng xây dựng kế hoạch phát triển điện gió gắn với quy hoạch truyền tải, bảo đảm nguồn điện sau khi phát ra có thể được hấp thụ, phân phối và sử dụng hiệu quả.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ninh xác định 23 dự án nguồn điện thuộc các loại hình năng lượng tái tạo và thân thiện môi trường, với tổng công suất khoảng 3.502 MW. Đây là cơ sở để tỉnh thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng, từng bước hình thành hệ sinh thái năng lượng sạch, hiện đại và bền vững.