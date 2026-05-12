Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán

Lợi nhuận doanh nghiệp duy trì tăng trưởng tích cực

Theo phân tích của các chuyên gia từ Chứng khoán VNDIRECT, bức tranh lợi nhuận quý I/2026 của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực. Tính đến ngày 5/5/2026, đã có 383 doanh nghiệp trên sàn HOSE công bố báo cáo tài chính quý I, đại diện cho khoảng 99,8% tổng vốn hóa toàn sàn. Tổng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp này tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu được dẫn dắt bởi sự cải thiện mạnh ở các nhóm ngành dầu khí, bất động sản, tài nguyên cơ bản và bán lẻ.

Trong đó, nhóm dầu khí ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất thị trường với mức tăng hơn 1.039% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn khi doanh nghiệp này tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh đột biến, với lợi nhuận ròng quý I/2026 cao gấp hơn 20 lần cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE theo nhóm ngành trong quý I/2026. Nguồn: VNDIRECT.

Nhóm bất động sản cũng duy trì mức tăng trưởng đáng chú ý với lợi nhuận tăng hơn 180% so với cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu được hỗ trợ bởi sự cải thiện mạnh tại Vinhomes, Taseco Land và Đất Xanh Services. Trong khi đó, nhóm tài nguyên cơ bản ghi nhận mức tăng lợi nhuận hơn 142%, với đóng góp lớn từ Tập đoàn Hòa Phát.

Theo VNDIRECT, kết quả kinh doanh quý I tiếp tục tạo nền tảng thuận lợi cho triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trong cả năm 2026. Dự báo lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE có thể tăng khoảng 14% trong năm nay. Mức dự báo này thấp hơn so với mức tăng 18% từng được đưa ra, chủ yếu do nền so sánh cao hơn sau khi nhiều doanh nghiệp ghi nhận kết quả vượt kỳ vọng trong quý IV/2025.

Theo danh sách phân loại cổ phiếu mới được FTSE công bố, có khoảng 23 cổ phiếu tiềm năng được kỳ vọng có thể hưởng lợi trực tiếp từ quá trình nâng hạng thị trường. Đây được xem là một trong những yếu tố tiếp tục hỗ trợ tâm lý thị trường trong trung và dài hạn.

Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 tiếp tục được hỗ trợ bởi một số yếu tố như tăng trưởng GDP duy trì xu hướng tích cực, hoạt động sản xuất, kinh doanh cải thiện nhờ chính sách tài khóa mở rộng có chọn lọc, khu vực kinh tế tư nhân được thúc đẩy, dòng vốn FDI duy trì khả quan và tiêu dùng trong nước dần phục hồi. Bên cạnh đó, việc điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt, cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và ổn định vĩ mô cũng được kỳ vọng góp phần hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh áp lực tỷ giá có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trên phương diện định giá, P/E trượt 12 tháng của VN-Index hiện giảm về khoảng 13,8 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm khoảng 15,4 lần. Diễn biến này phần nào phản ánh sự cải thiện của lợi nhuận doanh nghiệp trong quý I/2026. Dù mặt bằng định giá chưa được xem là ở vùng thấp, thị trường vẫn đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng nâng hạng và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận duy trì tích cực trong năm nay.

“Với giả định lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục tăng khoảng 14% trong năm 2026, P/E dự phóng của VN-Index có thể giảm về quanh mức 13 lần, qua đó duy trì sức hấp dẫn tương đối của thị trường chứng khoán Việt Nam” - các chuyên gia từ VNDIRECT nhận định.

Liên quan đến câu chuyện nâng hạng thị trường, các chuyên gia chỉ ra rằng, sau khi FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên mới nổi thứ cấp (tháng 9/2026), thị trường có thể thu hút khoảng 1 - 1,5 tỷ USD từ các quỹ ETF và quỹ mở theo dõi bộ chỉ số FTSE. Tổng dòng vốn ngoại, bao gồm cả các quỹ chủ động, được một số tổ chức quốc tế như HSBC và FTSE Russell ước tính có thể đạt khoảng 3,4 - 6 tỷ USD tùy theo từng kịch bản.

Thị trường bước vào nhịp tích lũy

Sau giai đoạn phục hồi mạnh trong tháng 4/2026, VN-Index đang tiến sát vùng kháng cự mạnh quanh khu vực đỉnh lịch sử 1.910 điểm, với biên độ dao động khoảng ± 30 điểm. Tuy nhiên, theo đánh giá của VNDIRECT, dù chỉ số đã tăng đáng kể về mặt điểm số, thanh khoản thị trường vẫn chưa cho thấy sự bứt phá tương ứng. Độ rộng thị trường cũng chưa thực sự tích cực khi đà tăng chủ yếu tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Định giá VN-Index theo P/E và mức tăng trưởng lợi nhuận thị trường năm 2026. Nguồn: VNDIRECT.

Từ diễn biến kỹ thuật và dòng tiền hiện nay, các chuyên gia cho rằng, kịch bản có xác suất cao hơn là thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy trong tháng 5, VN-Index dao động trong vùng 1.820 - 1.910 điểm nhằm tích lũy thêm xung lực cho giai đoạn tiếp theo.

“Thị trường có thể cần thêm sự đồng thuận từ dòng vốn ngoại cũng như các tín hiệu vĩ mô như lạm phát hạ nhiệt và thanh khoản hệ thống ngân hàng cải thiện trước khi hình thành xu hướng tăng mạnh hơn” - các chuyên gia phân tích.

Bên cạnh đó, khả năng VN-Index vượt đỉnh lịch sử ngay trong tháng 5 vẫn được để ngỏ, nếu nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Tuy nhiên, trong trường hợp này, diễn biến tăng điểm có thể chưa nhận được sự đồng thuận rộng của dòng tiền và trạng thái phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu vẫn có thể tiếp diễn.

Trong bối cảnh đó, giới phân tích cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 5 có thể đối mặt với áp lực chốt lời khi VN-Index tiến sát vùng đỉnh cũ, đặc biệt khi các yếu tố rủi ro bên ngoài như căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Dù vậy, các chuyên gia vẫn đánh giá, nền tảng vĩ mô ổn định, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực cùng câu chuyện nâng hạng thị trường sẽ tiếp tục là các yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với xu hướng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026./.