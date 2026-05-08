Bộ Tài chính công bố 33 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Theo quyết định, có 33 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán. Các thủ tục này thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tập trung vào các hoạt động cấp phép, đăng ký, điều chỉnh giấy phép, chấp thuận thay đổi hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán cũng như hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán.

Việc sửa đổi, bổ sung được thực hiện trên cơ sở cập nhật các quy định mới tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; các nghị định hướng dẫn thi hành và quy định liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong đó có Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 7/4/2026 và Nghị quyết số 24/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Nhiều thủ tục trong lĩnh vực chứng khoán được điều chỉnh theo hướng tinh gọn hồ sơ, rút ngắn quy trình xử lý. Ảnh: Đức Thanh

Danh mục thủ tục được sửa đổi khá rộng, bao gồm các thủ tục như đăng ký làm ngân hàng thanh toán đối với ngân hàng thương mại; cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán; điều chỉnh giấy thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; chấp thuận thay đổi đối với quỹ đầu tư; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh; hợp nhất, sáp nhập quỹ; thay đổi địa điểm giao dịch; Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục, giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng…

Đáng chú ý, nhiều thủ tục được điều chỉnh theo hướng tinh gọn hồ sơ, rút ngắn quy trình xử lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đồng bộ với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ. Điều này được kỳ vọng góp phần giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia thị trường.

Theo Quyết định 1082/QĐ-BTC, các nội dung sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày ký. Đồng thời, một số số thứ tự thủ tục hành chính trước đây ban hành kèm theo Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12/9/2025 và Quyết định số 936/QĐ-BTC ngày 15/4/2026 cũng được bãi bỏ hoặc thay thế tương ứng./.