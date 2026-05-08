Chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 33 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
18:38 | 08/05/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1082/QĐ-BTC ngày 6/5/2026 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ.
aa

Theo quyết định, có 33 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán. Các thủ tục này thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tập trung vào các hoạt động cấp phép, đăng ký, điều chỉnh giấy phép, chấp thuận thay đổi hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán cũng như hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán.

Việc sửa đổi, bổ sung được thực hiện trên cơ sở cập nhật các quy định mới tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; các nghị định hướng dẫn thi hành và quy định liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong đó có Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 7/4/2026 và Nghị quyết số 24/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Bộ Tài chính công bố 33 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán
Nhiều thủ tục trong lĩnh vực chứng khoán được điều chỉnh theo hướng tinh gọn hồ sơ, rút ngắn quy trình xử lý. Ảnh: Đức Thanh

Danh mục thủ tục được sửa đổi khá rộng, bao gồm các thủ tục như đăng ký làm ngân hàng thanh toán đối với ngân hàng thương mại; cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán; điều chỉnh giấy thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; chấp thuận thay đổi đối với quỹ đầu tư; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh; hợp nhất, sáp nhập quỹ; thay đổi địa điểm giao dịch; Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục, giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng…

Đáng chú ý, nhiều thủ tục được điều chỉnh theo hướng tinh gọn hồ sơ, rút ngắn quy trình xử lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đồng bộ với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ. Điều này được kỳ vọng góp phần giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia thị trường.

Theo Quyết định 1082/QĐ-BTC, các nội dung sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày ký. Đồng thời, một số số thứ tự thủ tục hành chính trước đây ban hành kèm theo Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12/9/2025 và Quyết định số 936/QĐ-BTC ngày 15/4/2026 cũng được bãi bỏ hoặc thay thế tương ứng./.

Tấn Minh
Từ khóa:
thủ tục hành chính chứng khoán công bố đơn giản hóa cắt giảm

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 8/5: Thị trường rung lắc mạnh, VN-Index vẫn đóng cửa ở mức cao nhất lịch sử

Chứng khoán ngày 8/5: Thị trường rung lắc mạnh, VN-Index vẫn đóng cửa ở mức cao nhất lịch sử

Chứng khoán ngày 7/5: VN-Index vượt 1.900 điểm, lập đỉnh mới nhờ "lực kéo" của cổ phiếu vốn hóa lớn

Chứng khoán ngày 7/5: VN-Index vượt 1.900 điểm, lập đỉnh mới nhờ "lực kéo" của cổ phiếu vốn hóa lớn

VN-Index đứng trước cơ hội vượt vùng đỉnh 1.920 điểm trong tháng 5?

VN-Index đứng trước cơ hội vượt vùng đỉnh 1.920 điểm trong tháng 5?

Dành cho bạn

Thị trường tiền tệ tuần 4 - 8/5: Tỷ giá USD tự do mất mốc 26.500 đồng, bơm tiền mạnh khi lãi suất qua đêm vượt 7%

Thị trường tiền tệ tuần 4 - 8/5: Tỷ giá USD tự do mất mốc 26.500 đồng, bơm tiền mạnh khi lãi suất qua đêm vượt 7%

Chứng khoán phái sinh ngày 8/5: Giao dịch thận trọng, VN30-Index rung lắc trước ngưỡng 2.080 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 8/5: Giao dịch thận trọng, VN30-Index rung lắc trước ngưỡng 2.080 điểm

Việt Nam khuyến nghị ASEAN tăng tự chủ chiến lược trước khủng hoảng năng lượng

Việt Nam khuyến nghị ASEAN tăng tự chủ chiến lược trước khủng hoảng năng lượng

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh cổ phiếu FPT

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh cổ phiếu FPT

Nóng bỏng mặt trận chống buôn lậu, hàng giả, khởi tố hình sự 1.464 vụ án

Nóng bỏng mặt trận chống buôn lậu, hàng giả, khởi tố hình sự 1.464 vụ án

Bài 1: Nâng tầm vai trò của dự trữ quốc gia

Bài 1: Nâng tầm vai trò của dự trữ quốc gia

Đọc thêm

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi giữa áp lực lãi suất

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi giữa áp lực lãi suất

Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu cải thiện trong quý I/2026, tuy nhiên áp lực lãi suất và khối lượng đáo hạn lớn vẫn là những yếu tố chi phối diễn biến thị trường trong thời gian tới.
Dòng vốn ETF tại Việt Nam giảm áp lực rút ròng trong tháng 4

Dòng vốn ETF tại Việt Nam giảm áp lực rút ròng trong tháng 4

(TBTCO) - Trong tháng 4/2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam tiếp tục bị rút ròng 448 tỷ đồng, song quy mô rút vốn đã giảm đáng kể so với tháng trước.
Lãi suất trái phiếu chính phủ tăng tại nhiều kỳ hạn trong tháng 4

Lãi suất trái phiếu chính phủ tăng tại nhiều kỳ hạn trong tháng 4

(TBTCO) - Trong tháng 4, lãi suất trúng thầu trái phiếu chính phủ tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm tăng từ 5 - 26 điểm cơ bản so với phiên đấu thầu cuối tháng 3.
Cổ phiếu DGC bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 từ ngày 13/5/2026

Cổ phiếu DGC bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 từ ngày 13/5/2026

(TBTCO) - HOSE sẽ loại cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang khỏi rổ chỉ số VN30 từ ngày 13/5/2026 sau khi mã này bị đưa vào diện kiểm soát do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
Thị trường trái phiếu hướng tới cạnh tranh bằng năng lực tín nhiệm

Thị trường trái phiếu hướng tới cạnh tranh bằng năng lực tín nhiệm

(TBTCO) - Khi nhu cầu vốn trung và dài hạn ngày càng gia tăng, xếp hạng tín nhiệm đang trở thành nền tảng quan trọng giúp nâng cao tính minh bạch, định giá rủi ro và củng cố niềm tin trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Đại hội đồng cổ đông BIC: Nhắm doanh thu kỷ lục 6.200 tỷ đồng, chờ lực đẩy từ bảo hiểm tử kỳ năm 2027

Đại hội đồng cổ đông BIC: Nhắm doanh thu kỷ lục 6.200 tỷ đồng, chờ lực đẩy từ bảo hiểm tử kỳ năm 2027

(TBTCO) - Bảo hiểm BIC thông qua kế hoạch doanh thu phí bảo hiểm 6.230 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 780 tỷ đồng năm 2026; đồng thời, chấp thuận chủ trương mở rộng sang bảo hiểm vệ tinh, bảo hiểm tử kỳ và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Lãnh đạo BIC cho biết, Tổng công ty đang xây dựng sản phẩm bảo hiểm tử kỳ gắn với tín dụng khách hàng và kỳ vọng có kết quả từ năm 2027.
S&I Ratings: Công ty chứng khoán dễ tổn thương nếu phụ thuộc lớn vào vay ngắn hạn

S&I Ratings: Công ty chứng khoán dễ tổn thương nếu phụ thuộc lớn vào vay ngắn hạn

(TBTCO) - Theo các chuyên gia của S&I Ratings, các công ty chứng khoán dễ tổn thương khi phụ thuộc phần lớn vào vay ngắn hạn trong môi trường tín dụng thắt chặt, gây ra các áp lực lên nghĩa vụ chi trả trong ngắn hạn nếu có sự bất cân xứng về dòng tiền.
Khối ngoại đẩy mạnh cơ cấu danh mục khi VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

Khối ngoại đẩy mạnh cơ cấu danh mục khi VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - Có tới 4 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng trên trăm tỷ đồng trong phiên hôm nay, gồm MSN, GEX, VHM và POW.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chương trình dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chương trình dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Cục Dự trữ Nhà nước mở thầu 253 gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026

Cục Dự trữ Nhà nước mở thầu 253 gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026

Vượt "cơn gió" ngược, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý I/2026 tăng hơn 30%

Vượt "cơn gió" ngược, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý I/2026 tăng hơn 30%

Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Lãnh đạo các nước Singapore, Thái Lan, Indonesia tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Lãnh đạo các nước Singapore, Thái Lan, Indonesia tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Quan hệ Việt Nam - Sri Lanka sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn

Quan hệ Việt Nam - Sri Lanka sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

Bộ Tài chính công bố 33 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 33 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Triển khai các biện pháp đột phá để sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD

Triển khai các biện pháp đột phá để sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +57.51
08/05 | +57.51 (7,394.62 +57.51 (+0.78%))
DJI +121.72
08/05 | +121.72 (49,718.69 +121.72 (+0.25%))
IXIC +336.74
08/05 | +336.74 (26,142.94 +336.74 (+1.30%))
NYA -29.26
08/05 | -29.26 (22,982.04 -29.26 (-0.13%))
XAX +12.35
08/05 | +12.35 (8,772.45 +12.35 (+0.14%))
BUK100P -4.27
08/05 | -4.27 (1,019.82 -4.27 (-0.42%))
RUT +9.16
08/05 | +9.16 (2,848.78 +9.16 (+0.32%))
VIX +0.04
08/05 | +0.04 (17.12 +0.04 (+0.23%))
FTSE -30.46
08/05 | -30.46 (10,246.49 -30.46 (-0.30%))
GDAXI -264.63
08/05 | -264.63 (24,398.98 -264.63 (-1.07%))
FCHI -79.93
08/05 | -79.93 (8,122.15 -79.93 (-0.97%))
STOXX50E -47.99
08/05 | -47.99 (5,924.66 -47.99 (-0.80%))
N100 -5.18
08/05 | -5.18 (1,819.83 -5.18 (-0.28%))
BFX -8.51
08/05 | -8.51 (5,461.24 -8.51 (-0.16%))
MOEX.ME -0.11
08/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -232.57
08/05 | -232.57 (26,393.71 -232.57 (-0.87%))
STI -20.06
08/05 | -20.06 (4,921.90 -20.06 (-0.41%))
AXJO -133.70
08/05 | -133.70 (8,744.40 -133.70 (-1.51%))
AORD -126.50
08/05 | -126.50 (8,980.50 -126.50 (-1.39%))
BSESN -516.34
08/05 | -516.34 (77,328.19 -516.34 (-0.66%))
JKSE -204.92
08/05 | -204.92 (6,969.40 -204.92 (-2.86%))
KLSE -10.79
08/05 | -10.79 (1,748.06 -10.79 (-0.61%))
NZ50 -95.48
08/05 | -95.48 (13,175.13 -95.48 (-0.72%))
KS11 +7.95
08/05 | +7.95 (7,498.00 +7.95 (+0.11%))
TWII -329.84
08/05 | -329.84 (41,603.94 -329.84 (-0.79%))
GSPTSE +234.76
08/05 | +234.76 (34,091.38 +234.76 (+0.69%))
BVSP +1,322.97
08/05 | +1,322.97 (184,541.23 +1,322.97 (+0.72%))
MXX +249.73
08/05 | +249.73 (70,269.18 +249.73 (+0.36%))
IPSA -81.47
08/05 | -81.47 (10,789.81 -81.47 (-0.75%))
MERV -22,971.25
08/05 | -22,971.25 (2,811,312.00 -22,971.25 (-0.81%))
TA125.TA +33.16
08/05 | +33.16 (4,476.59 +33.16 (+0.75%))
CASE30 +1,047.50
08/05 | +1,047.50 (53,605.10 +1,047.50 (+1.99%))
JN0U.JO -106.64
08/05 | -106.64 (7,232.33 -106.64 (-1.45%))
DX-Y.NYB -0.14
08/05 | -0.14 (97.93 -0.14 (-0.14%))
125904-USD-STRD -15.99
08/05 | -15.99 (2,737.53 -15.99 (-0.58%))
XDB +0.57
08/05 | +0.57 (136.16 +0.57 (+0.42%))
XDE +0.50
08/05 | +0.50 (117.75 +0.50 (+0.43%))
000001.SS -0.14
08/05 | -0.14 (4,179.95 -0.14 (-0.00%))
N225 -120.19
08/05 | -120.19 (62,713.65 -120.19 (-0.19%))
XDN +0.11
08/05 | +0.11 (63.85 +0.11 (+0.17%))
XDA +0.38
08/05 | +0.38 (72.44 +0.38 (+0.53%))