Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 8/5: Giao dịch thận trọng, VN30-Index rung lắc trước ngưỡng 2.080 điểm

Tùng Linh

18:17 | 08/05/2026
(TBTCO) - Khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai giảm mạnh trong phiên 8/5. Sự thận trọng của nhà đầu tư cũng kéo chênh lệch âm trên thị trường phái sinh đã xuất hiện trở lại.
Sau chuỗi phiên tăng mạnh liên tiếp, VN30-Index ghi nhận nhịp điều chỉnh trở lại khi gặp áp lực chốt lời tại ngưỡng tâm lý 2.080 điểm. VN30-Index mở cửa giảm mạnh gần 15 điểm chỉ sau ít phút giao dịch, khi các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng và năng lượng đồng loạt suy yếu sau giai đoạn tăng nóng trước đó. Dù nỗ lực đi lên ở phiên chiều nhờ một số cổ phiếu ngân hàng có vốn Nhà nước vẫn duy trì được sắc xanh, VN30-Index vẫn đóng cửa trong sắc đỏ do áp lực bán gia tăng trở lại ở nửa cuối phiên.

Kết phiên, VN30-Index giảm 5,04 điểm (-0,24%) xuống 2.074,06 điểm, với 10 mã tăng, 2 mã đứng giá tham chiếu và 18 mã giảm. Thanh khoản duy trì quanh 16.700 tỷ đồng.

Trong khi dòng tiền trên thị trường chứng khoán cơ sở vẫn hoạt động tương đối tích cực, tâm lý thận trọng bắt đầu gia tăng hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh khi các hợp đồng tương lai đồng loạt suy yếu và trạng thái chênh lệch dương trước đó đảo chiều trở lại.

Toàn bộ 4/4 hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đều giảm giá. Trong đó, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 5/2026 đóng cửa tại 2.073,4 điểm, giảm 0,32% so với phiên trước. Chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở chuyển sang trạng thái âm -0,66 điểm, chấm dứt chuỗi phiên tương đối dài duy trì trạng thái chênh lệch dương.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm gần 23% - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn thậm chí giảm giá sâu hơn, kéo theo chênh lệch âm từ -2,86 điểm đến -6,36 điểm. Việc chênh lệch âm xuất hiện trở lại cho thấy tâm lý nhà đầu tư phái sinh bắt đầu thận trọng hơn khi VN30-Index tiến gần ngưỡng tâm lý quan trọng.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm khá sâu ở đa số các kỳ hạn. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn vào tháng này đạt 204 nghìn hợp đồng, giảm tới 23% so với hôm qua. Đồng thời, hoạt động mở vị thế mới có dấu hiệu chững lại. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng này giảm 7,72% xuống còn 35.480 đơn vị.

Giao dịch tại các hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn vào tháng 6/2026 và tháng 6/2026 thậm chí còn giảm sâu hơn. Nhịp rung lắc trên hợp đồng, phản ánh hoạt động đóng vị thế và chốt lời ngắn hạn gia tăng sau giai đoạn thị trường tăng nhanh.

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, xu hướng ngắn hạn của VN30 vẫn đang được duy trì trên vùng hỗ trợ quan trọng quanh 2.040 điểm. Tuy nhiên, việc thị trường cơ sở liên tục rung lắc khi tiệm cận vùng 2.080–2.100 điểm đang khiến nhà đầu tư phái sinh chuyển sang trạng thái phòng thủ hơn, đặc biệt tại các kỳ hạn xa./.

Tùng Linh
Xem thêm

