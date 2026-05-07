Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh tháng 4: Thanh khoản giảm hơn 20%, vốn ngoại tích cực nhập cuộc

Tùng Linh

17:55 | 07/05/2026
(TBTCO) - Khối ngoại tham gia tích cực hơn trên thị trường phái sinh với tỷ trọng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 và VN100 tháng này chiếm 5,17% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.
Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tháng 4/2026 giao dịch kém sôi động với thanh khoản giảm mạnh.

Khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 239.555 hợp đồng, giảm hơn 21% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên giảm 17,21% đạt 46.693 tỷ đồng. Phiên giao dịch ngày 23/4/2026 có khối lượng giao dịch lớn nhất, đạt 348.993 hợp đồng.

Tổng hợp giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 - Nguồn: HNX

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 4/2026 đạt 37.770 hợp đồng, tăng 0,17% so với tháng trước. Phiên giao dịch ngày 03/04/2026 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng với 45.878 hợp đồng được nắm giữ qua đêm.

Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 83 hợp đồng giảm 35,85% so với tháng trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 15,55 tỷ đồng, giảm 32,23%. Khối lượng mở OI hợp đồng tương lai VN100 tại thời điểm cuối tháng 4/2026 là 70 hợp đồng.

Tổng hợp giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN100. Nguồn: HNX

Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch cũng như không ghi nhận hợp đồng nào có vị thế nắm giữ.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tháng 4/2026 - Nguồn: HNX

Trong cơ cấu giao dịch của nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán giảm từ 1,64% trong tháng 3/2026 xuống còn 1% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 4/2026. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 và VN100 của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 5,17% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ lệ tham gia cao hơn đáng kể so với mức 4,13% trong tháng 3/2026.

Từ khóa:
chứng khoán phái sinh dòng vốn ngoại hợp đồng tương lai

