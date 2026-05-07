Thuế - Hải quan

Nới lỏng điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Văn Tuấn

16:31 | 07/05/2026
(TBTCO) - Đề xuất bổ sung ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là bước điều chỉnh hợp lý, có cơ sở thực tiễn và dữ liệu quản lý rõ ràng.
Bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng mới bị tạm hoãn xuất cảnh

Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đang được lấy ý kiến bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Có ý kiến cho rằng mức 1 triệu đồng là quá thấp. Cục Thuế vừa có thông tin phản hồi về vấn đề này. Theo Cục Thuế, cần nhìn nhận đầy đủ bản chất của quy định này để thấy rằng đây là một bước điều chỉnh trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi của cộng đồng người nộp thuế, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế so với quy định hiện hành tại Nghị định 49/2025/NĐ-CP.

Bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng mới bị tạm hoãn xuất cảnh: Tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Ảnh: TL

Cục Thuế cho biết: Thứ nhất, đây là quy định thu hẹp phạm vi áp dụng so với hiện hành, không phải siết chặt hơn.

Cụ thể, theo Nghị định 49/2025/NĐ-CP đang có hiệu lực, đối với trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, pháp luật không quy định ngưỡng nợ tối thiểu để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Theo đó, chỉ cần phát sinh khoản nợ thuế quá hạn, dù rất nhỏ, người nộp thuế vẫn có thể thuộc diện xem xét áp dụng biện pháp này nếu đã được cơ quan thuế thông báo và quá 30 ngày chưa khắc phục.

Dự thảo Nghị định mới lần này đã bổ sung ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng trở lên, tức là loại trừ khỏi diện áp dụng một số lượng rất lớn người nộp thuế có số nợ nhỏ, mang tính kỹ thuật hoặc phát sinh do sai sót hành chính chưa kịp xử lý.

Như vậy, xét về bản chất pháp lý, đây là bước nới lỏng điều kiện áp dụng, thể hiện sự tiếp thu ý kiến xã hội và tinh thần bảo vệ tốt hơn quyền đi lại hợp pháp của công dân.

Thứ hai, số liệu cho thấy việc đặt ngưỡng là cần thiết để tránh tác động bất cân xứng.

Theo số liệu tổng hợp, có hơn 50% người nộp thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ dưới 01 triệu đồng, số tiền thuế nợ chiếm khoảng 0,2% tổng số nợ thuế.

Con số này phản ánh rất rõ một thực tế: hơn một nửa số đối tượng thuộc diện quản lý đặc biệt chỉ chiếm tỷ trọng nợ thuế rất nhỏ.

Nếu tiếp tục áp dụng cơ chế không có ngưỡng như hiện hành, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh có thể tác động đến số lượng lớn người nộp thuế vì các khoản nợ rất nhỏ, trong khi hiệu quả thu hồi ngân sách không tương xứng.

Vì vậy, việc bổ sung ngưỡng 1 triệu đồng là giải pháp nhằm bảo đảm nguyên tắc tương xứng giữa tính chất vi phạm và biện pháp quản lý nhà nước áp dụng.

Ngưỡng nợ thuế 1 triệu đồng trở lên bị tạm hoãn xuất cảnh là giải pháp dung hòa

Thứ ba, cần hiểu đúng bản chất của trạng thái “không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”.

Một số ý kiến chỉ nhìn vào con số 1 triệu đồng để đánh giá mức ngưỡng thấp hay cao. Thực tế, trường hợp này không đơn thuần là nợ thuế. Người nộp thuế thuộc trạng thái “không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” là trường hợp đã vi phạm nghĩa vụ duy trì thông tin đăng ký thuế chính xác, gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm tra và thu hồi nợ thuế. Đây là hành vi làm gián đoạn kết nối quản lý giữa cơ quan nhà nước với người nộp thuế.

Do đó, việc áp dụng biện pháp quản lý đối với nhóm đối tượng này không chỉ dựa trên số tiền nợ, mà còn xuất phát từ yêu cầu bảo đảm tính tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa tình trạng bỏ địa chỉ kinh doanh để né tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Nói cách khác, ngưỡng 1 triệu đồng không phải là thước đo duy nhất, mà là điều kiện bổ sung trong tổng thể các dấu hiệu vi phạm đã được xác định.

Thứ tư, quy trình áp dụng vẫn bảo đảm đầy đủ cơ hội khắc phục cho người nộp thuế.

Cần nhấn mạnh rằng tạm hoãn xuất cảnh không được áp dụng ngay khi phát sinh nợ thuế.

Theo dự thảo Nghị định, chỉ sau khi: Người nộp thuế đã được xác định thuộc trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký; Cơ quan thuế đã gửi thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh; Quá 30 ngày kể từ ngày thông báo mà vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì biện pháp này mới được xem xét áp dụng.

Khoảng thời gian 30 ngày là khoảng đệm hợp lý để người nộp thuế kiểm tra, đối chiếu thông tin, thực hiện nộp tiền hoặc liên hệ cơ quan thuế xử lý vướng mắc.

Thực tiễn triển khai cho thấy đã có khoảng 7.100 người nộp thuế chủ động liên hệ cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Điều đó cho thấy cơ chế này vận hành theo hướng cảnh báo - tạo cơ hội khắc phục - mới áp dụng biện pháp hạn chế, chứ không phải chế tài áp đặt tức thời.

Thứ năm, đây là sự cân bằng giữa kỷ cương quản lý và bảo vệ quyền lợi người dân.

Quản lý thuế hiện đại đòi hỏi vừa nghiêm minh với hành vi không tuân thủ, vừa tránh gây hệ quả bất lợi không cần thiết cho người nộp thuế.

Nếu giữ nguyên cơ chế không ngưỡng như Nghị định 49/2025/NĐ-CP, có thể phát sinh những trường hợp khoản nợ rất nhỏ vẫn dẫn đến áp dụng biện pháp mạnh.

Nếu đặt ngưỡng quá cao, nguy cơ phát sinh tâm lý chây ỳ, lợi dụng kẽ hở để kéo dài tình trạng bỏ địa chỉ kinh doanh.

Mức 1 triệu đồng là giải pháp dung hòa: vừa loại bỏ được phần lớn các khoản nợ rất nhỏ mang tính kỹ thuật, vừa duy trì hiệu lực răn đe cần thiết đối với hành vi không tuân thủ.

Như vậy đề xuất bổ sung ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là bước điều chỉnh hợp lý, có cơ sở thực tiễn và dữ liệu quản lý rõ ràng.

Quan trọng hơn, đây không phải là mở rộng hay siết chặt chế tài, mà là điều chỉnh theo hướng lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi của cộng đồng người nộp thuế, nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa hiệu lực quản lý thuế và quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế./.

Cục Thuế cho rằng, trong bối cảnh ngành đang xây dựng nền quản lý thuế hiện đại, minh bạch và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, những điều chỉnh như vậy là cần thiết để chính sách vừa nghiêm minh, vừa hợp lý và khả thi trong thực tiễn.
Giảm nghĩa vụ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

3 nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giá tiếp tục có hiệu lực

Thuế tỉnh Nghệ An ra mắt ứng dụng Zalo Mini App hỗ trợ người nộp thuế

Ban hành quy trình thủ tục hải quan mới theo mô hình thông quan tập trung

VN-Index đứng trước cơ hội vượt vùng đỉnh 1.920 điểm trong tháng 5?

Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt than lần đầu thành công

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Thanh tra chỉ ra "góc khuất" tại 3 "ông lớn" Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre

Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon

Prudential Việt Nam lãi kỷ lục gần 5.000 tỷ đồng, phát sinh khoản xử phạt thuế hơn 135 tỷ đồng

(TBTCO) - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Prudential Việt Nam cho thấy, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế cao nhất nhiều năm 4.937 tỷ đồng, song đồng thời phát sinh khoản xử phạt vi phạm hành chính về thuế hơn 135 tỷ đồng liên quan các năm trước. Thu nhập tính thuế của doanh nghiệp cũng cao hơn đáng kể lợi nhuận kế toán do phải điều chỉnh nhiều khoản.
Bộ Công thương ban hành quy tắc xuất xứ hàng hóa thực thi Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE

(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 24/2026/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (CEPA). Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/5/2026, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các cam kết ưu đãi thuế quan giữa hai nước.
Hoàn thiện chính sách quản lý thuế xuất nhập khẩu: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách

(TBTCO) - Sau hơn 5 năm triển khai, Thông tư số 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế đã góp phần quan trọng trong hiện đại hóa quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trước yêu cầu cải cách, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi thông tư này nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp.
Khánh Hòa: Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 736 tỷ đồng sau 4 tháng

(TBTCO) - Đến hết tháng 4/2026, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt 736,82 tỷ đồng, tăng 17,49% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn thu từ xăng dầu và nguyên liệu phục vụ đóng mới tàu biển xuất khẩu tiếp tục đóng góp tích cực cho mức tăng trưởng này.
Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 4 tháng đạt hơn 49% dự toán

Ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, lũy kế thu nội địa 4 tháng năm 2026 trên địa bàn tỉnh được 846,2 tỷ đồng, đạt 49,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025.
Thuế TP. Cần Thơ quyết tâm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế năm 2026

(TBTCO) - Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ cho biết, trên cơ sở đó những kết quả tích cực đạt được trong năm 2025, đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng của người nộp thuế (NNT) trên địa bàn năm 2026.
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 359/2025/NĐ-CP.
Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Cục Hải quan yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm soát, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, với chỉ tiêu tăng tối thiểu 20% số vụ vi phạm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh áp lực từ cảnh báo của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và yêu cầu siết thực thi từ Chính phủ.
