Thuế tỉnh Nghệ An ra mắt ứng dụng Zalo Mini App hỗ trợ người nộp thuế

(TBTCO) - Với mục tiêu đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi, Thuế tỉnh Nghệ An đã cho ra mắt ứng dụng Zalo Mini App. Tại Zalo Mini App Thuế tỉnh Nghệ An, người nộp thuế có thể hỏi đáp, tra cứu thông tin liên quan đến chính sách thuế; thông tin tạm hoãn xuất cảnh hay doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế…

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ngành Thuế đã và đang quyết liệt triển khai chuyển đổi số, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, từng bước đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, với mục tiêu công khai - minh bạch - thuận tiện - hiệu quả. Với những mục tiêu đó, Thuế tỉnh Nghệ An đã xây ứng dụng Zalo Mini App Thuế tỉnh Nghệ An, đây là một kênh thông tin mới, hiện đại, thân thiện, nhằm phục vụ tốt hơn cho người nộp thuế.

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, Thuế tỉnh Nghệ An chính thức cho ra mắt ứng dụng Zalo Mini App để hỗ trợ người nộp thuế.

Ảnh: Phạm Bằng

Theo đó, để phản ánh các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục về thuế, trên ứng dụng Zalo Mini App Thuế tỉnh Nghệ An, người nộp thuế chọn “Đường dây nóng”.

Tại đây hiển thị danh sách đường dây nóng của Thuế tỉnh Nghệ An và 9 Thuế cơ sở. Chỉ cần bấm “Gọi ngay” thực hiện cuộc gọi để được giải đáp vướng mắc.

Để thực hiện các dịch vụ công về thuế, tại ứng dụng Zalo Mini App Thuế tỉnh Nghệ An, người nộp thuế chọn “Dịch vụ công” để tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính thuế.

Người nộp thuế có thể tra cứu, xem hướng dẫn các quy trình thực hiện, hồ sơ cần chuẩn bị và các bước nộp theo quy định.

Giao diện ứng dụng Zalo Mini App Thuế tỉnh Nghệ An.

Để hỏi đáp về thuế, người nộp thuế chọn “AI hỏi đáp về thuế” để được hỗ trợ tự động các thắc mắc thường gặp. Người nộp thuế chỉ cần nhập câu hỏi, AI sẽ tự động trả lời và gợi ý nội dung liên quan.

Chức năng này giúp tra cứu nhanh - phản hồi ngay, hỗ trợ người dân thuận tiện hơn trong quá trình tìm hiểu chính sách thuế.

Ứng dụng Zalo Mini App Thuế tỉnh Nghệ An cũng hỗ trợ người nộp thuế tra cứu doanh nghiệp rủi ro cao về thuế. Theo đó, khi bấm vào “Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế”, Mini App sẽ hiển thị danh sách doanh nghiệp có rủi ro cao để người dùng dễ dàng tra cứu. Người nộp thuế có thể xem trực tiếp nội dung hoặc tải file về máy chỉ với một chạm, nhanh, rõ ràng, tiện theo dõi.

Ngoài ra, ứng dụng Zalo Mini App Thuế tỉnh Nghệ An cũng giúp người nộp thuế tra cứu thông tin về tạm hoãn xuất cảnh của cá nhân.

Người nộp thuế bấm chọn “Tra cứu thông báo cấm xuất cảnh”. Tại màn hình tra cứu, người nộp thuế có thể tìm kiếm theo các tiêu chí: Mã số thuế tổ chức; Tên người nộp thuế tổ chức; Mã số thuế cá nhân; Số giấy tờ (CMND/CCCD); Sau đó nhập mã Captcha và bấm “Tìm kiếm”.

Kết quả sẽ hiển thị ngay bên dưới, giúp người nộp thuế dễ dàng theo dõi và tra cứu thông tin về xuất cảnh./.