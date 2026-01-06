Thuế tỉnh Phú Thọ quản lý chặt chẽ, thu đúng, thu đủ các khoản thu

(TBTCO) - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chỉ đạo, năm 2026, Thuế tỉnh Phú Thọ quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Thu ngân sách đạt cao nhất từ trước đến nay

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa có buổi làm việc với Thuế tỉnh Phú Thọ. Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng đã báo cáo về kết quả nổi bật các mặt công tác thuế trong năm 2025.

Trong đó, Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, thu ngân sách nhà nước trong năm 2025 đạt cao nhất từ trước đến nay, với số thu đạt hơn 54.000 tỷ đồng, vượt dự toán Bộ Tài chính, UBND tỉnh Phú Thọ và Cục Thuế giao.

Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Có 21/21 đơn vị trực thuộc Thuế tỉnh Phú Thọ được giao dự toán thu hoàn thành vượt dự toán trung ương giao. Thuế tỉnh Phú Thọ là đơn vị thu ngân sách nhà nước đứng thứ 10/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Với kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2025, Thuế tỉnh Phú Thọ được Bộ trưởng Bộ Tài chính khen thưởng đột xuất Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Kết quả này cũng khẳng định sự nỗ lực lớn của toàn ngành Thuế tỉnh, góp phần tạo nguồn lực cho tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2025, Thuế tỉnh Phú Thọ được cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đánh giá cao về mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan thuế, đạt 92,4%.

Ông Nguyễn Huy Hồng cho biết, cùng với kết quả thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý thuế như: Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp; kiểm tra; quản lý hộ kinh doanh, cá nhân, thu khác; nghiệp vụ, dự toán, pháp chế; tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; kê khai, kế toán thuế, kiểm tra thuế, quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế; triển khai Đề án 420, Đề án 3389, Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai”… đều được toàn đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác nội ngành như: Kiểm tra nội bộ, tổ chức cán bộ, dữ liệu rủi ro, tổ chức sắp xếp các trụ sở làm việc, hành chính, văn phòng, tài vụ… cũng đều được thực hiện nhịp nhàng, đầy đủ, kịp thời. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được quan tâm; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người nộp thuế có nhiều chuyển biến tích cực. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thuế, hoàn thuế, hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch hóa hoạt động công vụ.

Quản lý chặt chẽ các nguồn thu

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, người lao động Thuế tỉnh Phú Thọ. “Kết quả thu ngân sách nhà nước đạt được là minh chứng cho sự chủ động, quyết liệt trong điều hành, tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, cũng như hiệu quả của công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính của ngành Thuế” - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ cho Thuế tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, năm 2026, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 58 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trường kinh tế đạt 11%. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, trong đó có vai trò quan trọng của ngành thuế.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Thuế tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026. Đặc biệt là các quy định, hướng dẫn của trung ương để vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế của tỉnh; quản lý chặt chẽ các nguồn thu, nhất là thu từ đất đai, tài nguyên, thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số; tăng cường chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. "Tinh thần là đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời" - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Cùng với đó, ngành Thuế cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế; xây dựng đội ngũ cán bộ thuế liêm chính, chuyên nghiệp, kỷ cương, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh./.