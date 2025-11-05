|Hải quan thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 379.816 tỷ đồng Hải quan khu vực XII chủ động bố trí nhân lực ứng phó với bão Kalmaegi Hải quan hoả tốc chỉ đạo ứng phó với bão Kalmaegi
Theo cơ quan hải quan, chức năng này cho phép người khai hải quan dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý tờ khai, tình trạng kiểm tra, cấp phép và thông quan hàng hóa ngay trên Cổng thông tin điện tử Hải quan. Dữ liệu được cập nhật 15 phút/lần, đảm bảo tính kịp thời và minh bạch trong quá trình làm thủ tục hải quan. Đường link tra cứu: https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=136&cid=93
|Giao diện Cổng thông tin điện tử Hải quan. Ảnh: HA
Cách thực hiện, người dân và doanh nghiệp chỉ cần nhập số tờ khai, mã doanh nghiệp hoặc số chứng minh thư/số giấy tờ tùy thân của chủ doanh nghiệp để tra cứu thông tin cần thiết.
Thông tin tra cứu bao gồm: Cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai; kết quả phân luồng; thông tin kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa; thời điểm hoàn thành kiểm tra, cấp phép, thông quan.
Cục Hải quan cho biết thêm, trong quá trình sử dụng, nếu có nhu cầu hỗ trợ hoặc khai thác thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ cán bộ hải quan phụ trách tại đơn vị để được hướng dẫn. Ban Công nghệ thông tin & Thống kê Hải quan khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân chủ động sử dụng công cụ tra cứu này nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả, minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Theo thống kê của Cục Hải quan, tính đến hết quý III/2025, cơ quan hải quan đã làm thủ tục xuất nhập khẩu thông thoáng cho kim ngạch hàng hóa đạt khoảng 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu đạt 348,74 tỷ USD, nhập khẩu đạt 331,92 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 16,82 tỷ USD.
|Để tạo thuận lợi thương mại, trong năm 2025, ngành Hải quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa và ứng dụng chuyển đổi số. Đồng thời, ngành tiếp tục nghiên cứu, rà soát để phấn đấu cắt giảm 30% thủ tục hành chính, giảm 30% thời gian xử lý đối với thủ tục hành chính về hải quan, giảm 30% chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.