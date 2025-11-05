(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi thương mại của Cục Hải quan, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan đã hoàn thành xây dựng và triển khai chức năng tra cứu thông tin tờ khai hải quan điện tử dành cho người dân và doanh nghiệp.

Theo cơ quan hải quan, chức năng này cho phép người khai hải quan dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý tờ khai, tình trạng kiểm tra, cấp phép và thông quan hàng hóa ngay trên Cổng thông tin điện tử Hải quan. Dữ liệu được cập nhật 15 phút/lần, đảm bảo tính kịp thời và minh bạch trong quá trình làm thủ tục hải quan. Đường link tra cứu: https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=136&cid=93

Giao diện Cổng thông tin điện tử Hải quan. Ảnh: HA

Cách thực hiện, người dân và doanh nghiệp chỉ cần nhập số tờ khai, mã doanh nghiệp hoặc số chứng minh thư/số giấy tờ tùy thân của chủ doanh nghiệp để tra cứu thông tin cần thiết.

Thông tin tra cứu bao gồm: Cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai; kết quả phân luồng; thông tin kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa; thời điểm hoàn thành kiểm tra, cấp phép, thông quan.

Cục Hải quan cho biết thêm, trong quá trình sử dụng, nếu có nhu cầu hỗ trợ hoặc khai thác thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ cán bộ hải quan phụ trách tại đơn vị để được hướng dẫn. Ban Công nghệ thông tin & Thống kê Hải quan khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân chủ động sử dụng công cụ tra cứu này nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả, minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo thống kê của Cục Hải quan, tính đến hết quý III/2025, cơ quan hải quan đã làm thủ tục xuất nhập khẩu thông thoáng cho kim ngạch hàng hóa đạt khoảng 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu đạt 348,74 tỷ USD, nhập khẩu đạt 331,92 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 16,82 tỷ USD.