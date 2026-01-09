(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với nhiều doanh nghiệp do không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, tại Quyết định số 26/QĐ-XPHC, Thanh tra UBCKNN xử phạt 92,5 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Xuân Thiện Ninh Thuận do không công bố thông tin định kỳ đối với hàng loạt tài liệu liên quan đến tình hình tài chính và nghĩa vụ trái phiếu. Các tài liệu vi phạm bao gồm báo cáo tài chính năm 2023, bán niên 2024; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết đối với người sở hữu trái phiếu; tình hình sử dụng vốn thu từ phát hành trái phiếu; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong các kỳ từ năm 2023 đến bán niên 2025, cũng như thông tin về trái phiếu XTNT.2020.5Y tại thời điểm đáo hạn.

Thanh tra UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 25/QĐ-XPHC xử phạt 92,5 triệu đồng đối với Công ty TNHH Viễn Thông Trịnh Gia Nguyễn với hành vi tương tự. Doanh nghiệp này không công bố các báo cáo tài chính bán niên 2024; báo cáo thực hiện cam kết với trái chủ; báo cáo sử dụng vốn trái phiếu đã kiểm toán; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu và báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025.

Loạt doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin. Ảnh T.L

Cũng với mức phạt 92,5 triệu đồng, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 10/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Thủy sản số 4 do không công bố và công bố không đúng thời hạn nhiều tài liệu quan trọng trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Các vi phạm liên quan đến báo cáo tài chính riêng và hợp nhất các năm 2023 - 2024, báo cáo bán niên 2024 - 2025, báo cáo quản trị công ty, báo cáo thường niên và các tài liệu giải trình chênh lệch lợi nhuận, trong đó có cả nghĩa vụ công bố bằng tiếng Anh theo quy định.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 20/QĐ-XPHC xử phạt 92,5 triệu đồng đối với Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP. Doanh nghiệp này không công bố thông tin đối với nhiều nghị quyết Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động cho vay và gia hạn cho vay, đồng thời công bố không đúng thời hạn các tài liệu về quản trị công ty, báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và các báo cáo giải trình biến động lợi nhuận./.