Thuế TP. Hà Nội hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2025

(TBTCO) - Sáng ngày 12/3, Thuế TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến hỗ trợ quyết toán thuế năm 2025 thông qua giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế có liên quan.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình quyết toán thuế, Thuế TP. Hà Nội tổ chức chương trình “Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2025”.

“Với tinh thần chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người nộp thuế làm trung tâm, Thuế TP. Hà Nội luôn xác định công tác hướng dẫn, hỗ trợ và đồng hành cùng cộng đồng người nộp thuế là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt” - ông Cường nói.

Lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội mong muốn, hội nghị sẽ nhận được sự tương tác, trao đổi hai chiều, lắng nghe ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người nộp thuế hoàn thành quyết toán thuế năm 2025 đúng quy định, chính xác và hiệu quả.

“Trên tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp và đồng hành, ngành Thuế Thủ đô cam kết luôn sát cánh cùng doanh nghiệp và người dân trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật thuế” - ông Cường chia sẻ.

Cơ quan thuế đồng hành cùng người nộp thuế Ông Vũ Hồng Long - Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, cơ quan thuế sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số qua công tác đối thoại trực tuyến, kịp thời nắm bắt các vướng mắc của người nộp thuế để kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá cao những nỗ lực trong giai đoạn vừa qua của ngành Thuế nói chung và của Thuế TP. Hà Nội nói riêng trong việc đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho công đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.

“Hội nghị là dịp giúp cơ quan thuế tiếp nhận những vướng mắc từ sớm, từ xa để hỗ trợ doanh nghiệp, chỉnh sửa kịp thời. Sự tương tác thường xuyên, nhịp nhàng giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp, người nộp thuế, giúp tạo sự tin tưởng lẫn nhau. Mô hình hội nghị trực tuyến như hiện nay cần được tiếp tục nhân rộng” - ông Phòng nói.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam đánh giá, hội nghị đối thoại trực tuyến là kênh hỗ trợ quan trọng, có hiệu quả, được cộng đồng doanh nghiệp, người nôp thuế quan tâm theo dõi.

Bà Cúc nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế hiện nay tuân thủ và phối hợp tốt có thể đến từ công tác tuyên truyền, hỗ trợ của cơ quan thuế đang được thực hiện rất hiệu quả.

“Cơ quan thuế đã thực sự thấu hiểu mối quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ để đông đảo người nộp thuế được nhanh chóng tiếp cận các chính sách thuế với nhiều hình thức phong phú như qua ứng dụng trơ lý ảo trả lời vướng mắc cho người nộp thuế, hay buổi đối thoại trực tuyến cùng cơ quan thuế như hội nghị này là rất hiệu quả” - bà Cúc nói.

Chương trình diễn ra trong 1 buổi sáng trên nền tảng website của Thuế TP. Hà Nội. Người nộp thuế có thể truy cập vào website của Thuế TP. Hà Nội tại địa chỉ: http://hanoi.gdt.gov.vn, đặt câu hỏi để được cơ quan Thuế hỗ trợ giải đáp ngay những nội dung vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền, Thuế TP. Hà Nội sẽ tổng hợp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ./.