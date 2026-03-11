(TBTCO) - Ngày 11/3, Cục Hải quan tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị định thay thế Nghị định 68/2016/NĐ-CP và Nghị định 67/2020/NĐ-CP, nhằm hoàn thiện khung pháp lý về quản lý, giám sát hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và vận tải quốc tế.

Hội nghị được tổ chức nhằm tham vấn ý kiến các đơn vị hải quan và cộng đồng doanh nghiệp đối với các nội dung dự kiến quy định trong nghị định mới, qua đó góp phần hoàn thiện chính sách, bảo đảm tính thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện và hạn chế các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Cục Hải quan tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị định thay thế Nghị định 68/2016/NĐ-CP và Nghị định 67/2020/NĐ-CP. Ảnh: CHQ

Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 90 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến xuất nhập khẩu và vận tải quốc tế như hãng hàng không, hãng tàu, đại lý tàu biển, doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, địa điểm tập kết kiểm tra giám sát hàng hóa, cửa hàng miễn thuế, doanh nghiệp vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cùng nhiều doanh nghiệp logistics.

Tại hội nghị, đại diện Ban Giám sát quản lý về hải quan đã giới thiệu những nội dung chính của dự thảo nghị định thay thế hai nghị định hiện hành, đồng thời thông tin về dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 50/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Các nội dung được xây dựng theo hướng cập nhật yêu cầu quản lý mới, phù hợp với sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa và phương tiện vận tải trong bối cảnh thương mại quốc tế ngày càng sôi động.

Trong phần thảo luận, đại diện các doanh nghiệp đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các quy định trong dự thảo nghị định, đặc biệt là các nội dung về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Nhiều ý kiến cũng tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định hiện hành, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm tính khả thi khi văn bản mới được ban hành.

Theo kế hoạch, Cục Hải quan sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến tại khu vực phía Nam vào ngày 13/3/2026 tại trụ sở Chi cục Hải quan khu vực XVIII.