Ngày 10/3: Giá dầu thế giới hạ nhiệt nhờ tín hiệu nới lỏng trừng phạt dầu Nga

Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch hôm qua có lúc tăng vọt lên mức cao nhất từ năm 2022 do xung đột tại Trung Đông, sau đó hạ nhiệt khi có thông tin về khả năng nới lỏng trừng phạt dầu Nga.

Giá dầu Brent đứng ở mốc 97,60 USD/thùng. Ảnh tư liệu

Giá dầu thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 10/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 97,60 USD/thùng, tăng 7,47% (tương đương tăng 6,92 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 96,56 USD/thùng, tăng 6,23% (tương đương tăng 5,66 USD/thùng).

Theo Reuters, giá dầu hôm nay trên thế giới tăng khoảng 7% sau khi thu hẹp mức tăng từ đỉnh trong phiên vượt 119 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2022 vào hôm qua trong bối cảnh Ả rập Xê-út và một số thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cắt giảm nguồn cung do các gián đoạn liên quan đến cuộc xung đột đang mở rộng giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trong phiên giao dịch đầu ngày, giá dầu Brent có thời điểm vọt lên 119,50 USD/thùng, mức tăng tuyệt đối trong một ngày lớn nhất nếu được duy trì đến khi đóng cửa. Dầu WTI cũng chạm đỉnh 119,48 USD/thùng.

Tuy nhiên, ngay sau khi thị trường đóng cửa, giá dầu quay đầu giảm sau thông tin về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc nới lỏng thêm các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga nhằm hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran vào ngày 28/2, giá dầu Brent đã tăng tới 65%, trong khi WTI tăng khoảng 78%. Theo dữ liệu của LSEG, mức giá hiện tại vẫn thấp hơn so với đỉnh lịch sử ghi nhận vào tháng 7/2008, khi dầu Brent đạt 147,50 USD/thùng và WTI đạt 147,27 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, thị trường đã thu hẹp mức tăng từ đỉnh trong phiên do lo ngại giá năng lượng tăng mạnh có thể làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu và ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh lạm phát gia tăng, các ngân hàng trung ương thường phải nâng lãi suất nhằm kiểm soát giá cả, kéo theo chi phí vay vốn tăng và có thể làm suy giảm nhu cầu năng lượng.

Theo các nguồn tin thị trường, Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco đã bắt đầu cắt giảm sản lượng tại hai mỏ dầu. Các nhà phân tích cho biết tuần trước họ cũng dự báo nhiều nhà sản xuất lớn khác trong OPEC, bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Iraq và Kuwait, có thể sớm giảm sản lượng khi năng lực lưu trữ dầu dần thu hẹp./.