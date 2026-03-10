Sáng ngày 10/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.059 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,27%, hiện ở mức 98,71 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.857 - 26.261 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.041 - 26.311 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.041 đồng 26.311 đồng Vietinbank 26.050 đồng 26.311 đồng BIDV 26.071 đồng 26.311 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.403 - 30.288 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.505 đồng 31.061 đồng Vietinbank 30.041 đồng 31.401 đồng BIDV 29.948 đồng 31.137 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 150 - 166 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 159.93 đồng 170.09 đồng Vietinbank 162.07 đồng 171.57 đồng BIDV 162.74 đồng 169.95 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 10/3/2026, tăng 174 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.921 - 27.041 đồng/US

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,27%, hiện ở mức 98,71 điểm.

Đồng USD biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến địa chính trị và giá năng lượng toàn cầu. Theo các dữ liệu thị trường, chỉ số DXY nhìn chung có xu hướng giảm nhẹ về cuối phiên sau khi dao động quanh vùng 99 điểm.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu tác động mạnh từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Biến động mạnh của thị trường năng lượng khiến giới đầu tư gia tăng nhu cầu nắm giữ các tài sản an toàn, trong đó có đồng USD, qua đó hỗ trợ đồng bạc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch.

Làn sóng tìm kiếm tài sản trú ẩn đã khiến nhiều đồng tiền lớn suy yếu so với đồng USD. Đồng Bảng Anh giảm mạnh khi nhà đầu tư bán ra các đồng tiền của những nền kinh tế chịu tác động lớn từ chi phí năng lượng tăng cao. Trong phiên giao dịch hôm qua, Bảng Anh có thời điểm giảm khoảng 0,81%, xuống còn 1,331 USD, ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất trong hơn một tháng.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường còn chịu tác động từ lo ngại lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng mạnh, qua đó có thể ảnh hưởng đến triển vọng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn.

Tuy nhiên, về cuối phiên giao dịch, đồng USD đã thu hẹp đà tăng và chuyển sang suy yếu nhẹ khi xuất hiện một số tín hiệu cho thấy xung đột có thể không kéo dài như lo ngại ban đầu. Theo Reuters, phát biểu của Tổng thống Mỹ cho rằng chiến dịch quân sự có thể đang tiến gần đến giai đoạn kết thúc đã giúp cải thiện phần nào tâm lý thị trường, khiến giá dầu hạ nhiệt và làm giảm nhu cầu nắm giữ đồng USD như một tài sản trú ẩn.

Các nhà phân tích nhận định diễn biến của đồng USD trong giai đoạn hiện nay chủ yếu bị chi phối bởi các yếu tố rủi ro toàn cầu, đặc biệt là xung đột địa chính trị và biến động giá năng lượng. Khi căng thẳng leo thang, dòng tiền thường chảy mạnh vào đồng bạc xanh; ngược lại, nếu triển vọng xung đột hạ nhiệt hoặc các tài sản rủi ro phục hồi, đồng USD có thể chịu áp lực điều chỉnh./.