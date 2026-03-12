(TBTCO) - Sáng 12/3, Bộ Công thương tổ chức khai trương Nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài. Việc xây dựng nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài xuất phát từ những yêu cầu hết sức cấp bách về chính trị và thực tiễn.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng chia sẻ mục đích, ý nghĩa, quá trình xây dựng Nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho biết, nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài do Bộ Công thương xây dựng và triển khai là một bước đi quan trọng trong quá trình đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ số vào công tác phát triển thị trường và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Trước hết, đây là một trong những bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57, trong đó nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý nhà nước và trong các hoạt động kinh tế.

Các địa biểu ấn nút khai trương nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài.

Bên cạnh đó, bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay đang biến động nhanh chóng và phức tạp. Cạnh tranh kinh tế gia tăng, chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục biến động và có sự điều chỉnh. Các tiêu chuẩn thương mại mới về môi trường, công nghệ và chuyển đổi xanh ngày càng khắt khe. Trong bối cảnh đó, công tác thông tin thị trường và phản ứng chính sách đòi hỏi phải nhanh hơn, chính xác hơn và có khả năng dự báo tốt hơn.

Ngoài ra, Việt Nam hiện có mạng lưới 64 cơ quan thương vụ và chi nhánh thương vụ tại các địa bàn trên thế giới, trải rộng trên nhiều khu vực và thị trường quan trọng - là nguồn lực rất lớn trong công tác phát triển thị trường. Tuy nhiên, nếu không có công cụ công nghệ phù hợp để kết nối, chia sẻ và xử lý thông tin một cách hệ thống thì khó có thể quản lý hiệu quả và phát huy hết tiềm năng của mạng lưới này.

Vì vậy, việc xây dựng một nền tảng số thống nhất để kết nối thông tin thị trường từ hệ thống thương vụ, các cơ quan quản lý trong nước, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp là hết sức cần thiết.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh, khi được vận hành hiệu quả, nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho các chủ thể tham gia.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nền tảng số sẽ trở thành một kênh thông tin thị trường đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng các dữ liệu về xu hướng tiêu dùng, quy định nhập khẩu, tiêu chuẩn kỹ thuật, cũng như các cơ hội hợp tác đầu tư - thương mại tại từng thị trường. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí tìm kiếm thông tin, chủ động hơn trong chiến lược phát triển thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đối với các địa phương, nền tảng số sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý địa phương tiếp cận trực tiếp thông tin thị trường toàn cầu, từ đó xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển ngành hàng và định hướng xuất khẩu phù hợp với tiềm năng và lợi thế của từng địa phương.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, nền tảng số sẽ từng bước hình thành một hệ thống dữ liệu tập trung về thị trường quốc tế, giúp nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo và điều hành chính sách thương mại. Từ đó tạo cơ sở quan trọng để Chính phủ, Bộ Công thương có thể đưa ra các quyết sách kịp thời, hiệu quả trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động nhanh chóng...

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn khẳng định việc xây dựng nền tảng số phát triển thị trường nước ngoài là bước đi đúng hướng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều biến động phức tạp.

Để đạt được mục tiêu này, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý và phát triển thị trường là yếu tố cốt lõi. Theo Phó Thủ tướng, nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài cần hướng tới ba mục tiêu chiến lược.

Trước hết là nâng cao chất lượng quản lý và điều hành. Thứ hai là hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu. Thứ ba là tạo ra đột phá trong công tác phát triển thị trường ngoài nước.

Hệ thống này không chỉ hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại mà còn góp phần kết nối chuỗi cung ứng, thu hút đầu tư và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hơn. Theo Phó Thủ tướng, đây cũng là yêu cầu quan trọng trong chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Để nền tảng số phát triển thị trường nước ngoài phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị Bộ Công thương tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu của nền tảng theo hướng trở thành một “cơ sở dữ liệu sống”, được cập nhật thường xuyên với các thông tin đa dạng và thiết thực về thị trường quốc tế. Đồng thời, hệ thống cần được phát triển theo hướng hiện đại, thân thiện với người dùng và bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu cũng như an ninh mạng. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả cơ chế giao ban xúc tiến thương mại giữa Bộ Công thương với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và các địa phương. Một yêu cầu quan trọng khác là gắn việc phát triển nền tảng số với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp...